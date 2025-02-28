https://ukraina.ru/20250228/1061440140.html

Зеленский, Трамп и "невидимая рука рынка"

Зеленский, Трамп и "невидимая рука рынка" - 28.02.2025 Украина.ру

Зеленский, Трамп и "невидимая рука рынка"

Трамп сейчас, наверное, начал понимать, зачем Байден здоровался с привидениями. Дедушка, конечно, был очень не в себе, но хитрый, опытный политик Байден отлично понимал, что иногда надо выглядеть дураком – просто, чтобы не приставали с глупостями. И Трампу, похоже, это искусство потребуется не чтобы отдохнуть, а из соображений сугубо политических

2025-02-28T15:14

2025-02-28T15:14

2025-02-28T15:14

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Многие в России, вероятно, были обескуражены информацией о пересмотре соглашения о полезных ископаемых в духе требований Киева и заявлений Трампа после встречи с британским премьером, явно выглядящим как ретирада. Однако на самом деле ничего удивительного в этом нет.Положение Владимира Зеленского, который, как какой-то "президент мира", не боится ставить ультиматумы Западу, выглядит, конечно, абсурдным, совершенно не соответствующим ни масштабности фигуры, и ресурсам стоящей за ним страны. Но именно эта абсурдность показывает, что ничего случайного тут нет – любого другого политика третьего мира давно бы уже поставили на место (как Трамп поставил на место Макрона – главу ядерной державы).То есть определённый элемент случайности тут, конечно, был – никто не ожидал в начале СВО, что Украина окажется способной к сопротивлению, и ещё меньше людей могли предположить, что сопротивление это возглавит "клоун" Зеленский.А вот дальше случайности кончились.Я далёк от того, чтобы искать следы деятельности рептилоидов или иного тайного мирового правительства. Хотя без него не обошлось, конечно – заметьте, что Трамп отшил Макрона, но вынужден был с почётом принять обладающего несравнимо меньшим политическим весом Стармера. Почему? Потому что за Страмером стоят не т.н. "избиратели", а британская королевская семья (вы всё еще думаете, что она обладает только номинальной властью?) и международный финансовый центр лондонского Сити.И именно серый Стармер заставил Трампа признать, что Зеленский никакой не диктатор, а США будут бороться за восстановление территориальной целостности Украины (каковую борьбу даже прошлая администрация сочла бесперспективной). Согласиться на внесение в соглашение о полезных ископаемых норму о гарантиях безопасности его вынудили ещё раньше – понятно, не в той форме, которую требовал Зеленский, но тут важен не урожай, а послушание. Хватит и декларации, пусть даже сопровождающейся дежурными всхлипами относительно того, что США не могут бесконечно финансировать бесперспективную войну.Дело, повторюсь, не в каком-то всемирном заговоре в поддержку Зеленского, а в том, что в советских учебниках называлось "обострением межимпериалистических противоречий".Главным образом, дело, конечно, в тупике западной модели экономики, которая требует открытия новых рынков, объем которых конечен. Впрочем, открытие рынков, как показал опыт, может только отсрочить кризис – нынешняя система вообще так долго продержалась только за счёт краха "мировой системы социализма". Также полумерой является гонка кредитования, которая съедает тот же самый рынок, только в будущем.Кстати, Европа тут выступает в качестве потенциальных жертв дерибана наряду с Россией и Китаем (Великобритания вышла из ЕС вовсе не потому, что народ захотел свободы). Поддерживая сейчас Зеленского, она борется за свою субъектность.Так что нанесение поражений России и Китаю на самом деле не является основным содержанием кризиса. Основное содержание – смена экономической модели на такую, которая не будет подвержена кризисам дефицитов рынков.Как эта модель будет выглядеть, думается, сейчас никто не знает. Скорее всего, она будет складываться стихийно, в рамках естественной самоорганизации. Но самоорганизация эта включает разрушение всей или почти всей действующей системы управления и международных экономических связей, что удобнее всего делать в условиях войны.Понятно, никто большой войны не хочет, поскольку результатом её будет слишком радикальное упрощение мировой экономики (хотя механизмам рыночной самоорганизации, в общем-то, всё равно – они навыками мышления не обладают), но вот российско-украинский конфликт точно никто останавливать не будет.Трамп в данном случае попытался грести против течения мировой истории, и его естественным образом "сносит течением".Нам в этой ситуации надо понимать, что…1. Кризис находится отнюдь не на финишной прямой. Он в лучшем случае в разгаре. Трампу удалось его пригасить, но это, скорее всего, ненадолго. Точно так же неэффективны окажутся любые дипломатические решения – дело не в дипломатии.2. Победа над Украиной важна в основном в символическом плане – как победа над олицетворением старого мира. Но вообще есть задачи более важные, которые военными методами не решаются.3. Главные изменения будут происходить в экономике и социальной структуре общества. Предсказать, что и как будет меняться, мы не можем, но рискнём высказать предположение, что в осуществлении этих изменений какую-то роль сыграет пресловутый "правый поворот" в политике.О возможных очертаниях посткризисного мира читайте в статье Ростислава Ищенко "Мир, к которому мы стремимся"

https://ukraina.ru/20250228/1061431786.html

https://ukraina.ru/20250212/1061022663.html

https://ukraina.ru/20240607/1055545159.html

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мнения, россия, украина, сша, ес, кризис, война