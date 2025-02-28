Зеленский, Трамп и "невидимая рука рынка" - 28.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250228/1061440140.html
Зеленский, Трамп и "невидимая рука рынка"
Зеленский, Трамп и "невидимая рука рынка" - 28.02.2025 Украина.ру
Зеленский, Трамп и "невидимая рука рынка"
Трамп сейчас, наверное, начал понимать, зачем Байден здоровался с привидениями. Дедушка, конечно, был очень не в себе, но хитрый, опытный политик Байден отлично понимал, что иногда надо выглядеть дураком – просто, чтобы не приставали с глупостями. И Трампу, похоже, это искусство потребуется не чтобы отдохнуть, а из соображений сугубо политических
2025-02-28T15:14
2025-02-28T15:14
мнения
россия
украина
сша
ес
кризис
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102523/95/1025239580_0:289:2730:1825_1920x0_80_0_0_d2db65c005ef771813410fb7252210a8.jpg
Многие в России, вероятно, были обескуражены информацией о пересмотре соглашения о полезных ископаемых в духе требований Киева и заявлений Трампа после встречи с британским премьером, явно выглядящим как ретирада. Однако на самом деле ничего удивительного в этом нет.Положение Владимира Зеленского, который, как какой-то "президент мира", не боится ставить ультиматумы Западу, выглядит, конечно, абсурдным, совершенно не соответствующим ни масштабности фигуры, и ресурсам стоящей за ним страны. Но именно эта абсурдность показывает, что ничего случайного тут нет – любого другого политика третьего мира давно бы уже поставили на место (как Трамп поставил на место Макрона – главу ядерной державы).То есть определённый элемент случайности тут, конечно, был – никто не ожидал в начале СВО, что Украина окажется способной к сопротивлению, и ещё меньше людей могли предположить, что сопротивление это возглавит "клоун" Зеленский.А вот дальше случайности кончились.Я далёк от того, чтобы искать следы деятельности рептилоидов или иного тайного мирового правительства. Хотя без него не обошлось, конечно – заметьте, что Трамп отшил Макрона, но вынужден был с почётом принять обладающего несравнимо меньшим политическим весом Стармера. Почему? Потому что за Страмером стоят не т.н. "избиратели", а британская королевская семья (вы всё еще думаете, что она обладает только номинальной властью?) и международный финансовый центр лондонского Сити.И именно серый Стармер заставил Трампа признать, что Зеленский никакой не диктатор, а США будут бороться за восстановление территориальной целостности Украины (каковую борьбу даже прошлая администрация сочла бесперспективной). Согласиться на внесение в соглашение о полезных ископаемых норму о гарантиях безопасности его вынудили ещё раньше – понятно, не в той форме, которую требовал Зеленский, но тут важен не урожай, а послушание. Хватит и декларации, пусть даже сопровождающейся дежурными всхлипами относительно того, что США не могут бесконечно финансировать бесперспективную войну.Дело, повторюсь, не в каком-то всемирном заговоре в поддержку Зеленского, а в том, что в советских учебниках называлось "обострением межимпериалистических противоречий".Главным образом, дело, конечно, в тупике западной модели экономики, которая требует открытия новых рынков, объем которых конечен. Впрочем, открытие рынков, как показал опыт, может только отсрочить кризис – нынешняя система вообще так долго продержалась только за счёт краха "мировой системы социализма". Также полумерой является гонка кредитования, которая съедает тот же самый рынок, только в будущем.Кстати, Европа тут выступает в качестве потенциальных жертв дерибана наряду с Россией и Китаем (Великобритания вышла из ЕС вовсе не потому, что народ захотел свободы). Поддерживая сейчас Зеленского, она борется за свою субъектность.Так что нанесение поражений России и Китаю на самом деле не является основным содержанием кризиса. Основное содержание – смена экономической модели на такую, которая не будет подвержена кризисам дефицитов рынков.Как эта модель будет выглядеть, думается, сейчас никто не знает. Скорее всего, она будет складываться стихийно, в рамках естественной самоорганизации. Но самоорганизация эта включает разрушение всей или почти всей действующей системы управления и международных экономических связей, что удобнее всего делать в условиях войны.Понятно, никто большой войны не хочет, поскольку результатом её будет слишком радикальное упрощение мировой экономики (хотя механизмам рыночной самоорганизации, в общем-то, всё равно – они навыками мышления не обладают), но вот российско-украинский конфликт точно никто останавливать не будет.Трамп в данном случае попытался грести против течения мировой истории, и его естественным образом "сносит течением".Нам в этой ситуации надо понимать, что…1. Кризис находится отнюдь не на финишной прямой. Он в лучшем случае в разгаре. Трампу удалось его пригасить, но это, скорее всего, ненадолго. Точно так же неэффективны окажутся любые дипломатические решения – дело не в дипломатии.2. Победа над Украиной важна в основном в символическом плане – как победа над олицетворением старого мира. Но вообще есть задачи более важные, которые военными методами не решаются.3. Главные изменения будут происходить в экономике и социальной структуре общества. Предсказать, что и как будет меняться, мы не можем, но рискнём высказать предположение, что в осуществлении этих изменений какую-то роль сыграет пресловутый "правый поворот" в политике.О возможных очертаниях посткризисного мира читайте в статье Ростислава Ищенко "Мир, к которому мы стремимся"
https://ukraina.ru/20250228/1061431786.html
https://ukraina.ru/20250212/1061022663.html
https://ukraina.ru/20240607/1055545159.html
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102523/95/1025239580_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3c3ab7cc5f11c9d59abfb0a8cdcc1c82.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, россия, украина, сша, ес, кризис, война
Мнения, Россия, Украина, США, ЕС, кризис, война

Зеленский, Трамп и "невидимая рука рынка"

15:14 28.02.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкПолесский радиационно-экологический заповедник в Белоруссии
Полесский радиационно-экологический заповедник в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Трамп сейчас, наверное, начал понимать, зачем Байден здоровался с привидениями. Дедушка, конечно, был очень не в себе, но хитрый, опытный политик Байден отлично понимал, что иногда надо выглядеть дураком – просто, чтобы не приставали с глупостями. И Трампу, похоже, это искусство потребуется не чтобы отдохнуть, а из соображений сугубо политических
Многие в России, вероятно, были обескуражены информацией о пересмотре соглашения о полезных ископаемых в духе требований Киева и заявлений Трампа после встречи с британским премьером, явно выглядящим как ретирада. Однако на самом деле ничего удивительного в этом нет.
Положение Владимира Зеленского, который, как какой-то "президент мира", не боится ставить ультиматумы Западу, выглядит, конечно, абсурдным, совершенно не соответствующим ни масштабности фигуры, и ресурсам стоящей за ним страны. Но именно эта абсурдность показывает, что ничего случайного тут нет – любого другого политика третьего мира давно бы уже поставили на место (как Трамп поставил на место Макрона – главу ядерной державы).
То есть определённый элемент случайности тут, конечно, был – никто не ожидал в начале СВО, что Украина окажется способной к сопротивлению, и ещё меньше людей могли предположить, что сопротивление это возглавит "клоун" Зеленский.
А вот дальше случайности кончились.
Я далёк от того, чтобы искать следы деятельности рептилоидов или иного тайного мирового правительства. Хотя без него не обошлось, конечно – заметьте, что Трамп отшил Макрона, но вынужден был с почётом принять обладающего несравнимо меньшим политическим весом Стармера. Почему? Потому что за Страмером стоят не т.н. "избиратели", а британская королевская семья (вы всё еще думаете, что она обладает только номинальной властью?) и международный финансовый центр лондонского Сити.
- РИА Новости, 1920, 28.02.2025
13:04
Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?Усилия Дональда Трампа стали давать первые результаты. В отличие от его попыток наладить взаимоотношения с КНДР во время прошлого президентства, результаты эти положительные
И именно серый Стармер заставил Трампа признать, что Зеленский никакой не диктатор, а США будут бороться за восстановление территориальной целостности Украины (каковую борьбу даже прошлая администрация сочла бесперспективной). Согласиться на внесение в соглашение о полезных ископаемых норму о гарантиях безопасности его вынудили ещё раньше – понятно, не в той форме, которую требовал Зеленский, но тут важен не урожай, а послушание. Хватит и декларации, пусть даже сопровождающейся дежурными всхлипами относительно того, что США не могут бесконечно финансировать бесперспективную войну.
Дело, повторюсь, не в каком-то всемирном заговоре в поддержку Зеленского, а в том, что в советских учебниках называлось "обострением межимпериалистических противоречий".
Главным образом, дело, конечно, в тупике западной модели экономики, которая требует открытия новых рынков, объем которых конечен. Впрочем, открытие рынков, как показал опыт, может только отсрочить кризис – нынешняя система вообще так долго продержалась только за счёт краха "мировой системы социализма". Также полумерой является гонка кредитования, которая съедает тот же самый рынок, только в будущем.
Кстати, Европа тут выступает в качестве потенциальных жертв дерибана наряду с Россией и Китаем (Великобритания вышла из ЕС вовсе не потому, что народ захотел свободы). Поддерживая сейчас Зеленского, она борется за свою субъектность.
Так что нанесение поражений России и Китаю на самом деле не является основным содержанием кризиса. Основное содержание – смена экономической модели на такую, которая не будет подвержена кризисам дефицитов рынков.
Коллаж: мировые лидеры, флаги, карта мира - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
12 февраля, 16:47
Многополярность как её нет, и почему она будетМы живём в странное и противоречивое время, когда происходит овеществление идей. Причём естественным образом представление об идее предшествует появлению её материальной формы. Тот самый случай, когда от регулярного повторения слова "халва" во рту становится сладко. Вот то же с многополярностью
Как эта модель будет выглядеть, думается, сейчас никто не знает. Скорее всего, она будет складываться стихийно, в рамках естественной самоорганизации. Но самоорганизация эта включает разрушение всей или почти всей действующей системы управления и международных экономических связей, что удобнее всего делать в условиях войны.
Понятно, никто большой войны не хочет, поскольку результатом её будет слишком радикальное упрощение мировой экономики (хотя механизмам рыночной самоорганизации, в общем-то, всё равно – они навыками мышления не обладают), но вот российско-украинский конфликт точно никто останавливать не будет.
Трамп в данном случае попытался грести против течения мировой истории, и его естественным образом "сносит течением".
Нам в этой ситуации надо понимать, что…
1. Кризис находится отнюдь не на финишной прямой. Он в лучшем случае в разгаре. Трампу удалось его пригасить, но это, скорее всего, ненадолго. Точно так же неэффективны окажутся любые дипломатические решения – дело не в дипломатии.
Презентация инсталляции Дальневосточный финал в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
7 июня 2024, 14:40
90 секунд до конца света. Мировой кризис и игилизация* УкраиныПолторы минуты до начала судного дня. Именно столько теоретических секунд оставили миру учёные из организации "Бюллетень ученых-атомщиков", сообщила глава Рейчел Бронсон 23 января 2024 года. Это остается актуальной цифрой по сей день
2. Победа над Украиной важна в основном в символическом плане – как победа над олицетворением старого мира. Но вообще есть задачи более важные, которые военными методами не решаются.
3. Главные изменения будут происходить в экономике и социальной структуре общества. Предсказать, что и как будет меняться, мы не можем, но рискнём высказать предположение, что в осуществлении этих изменений какую-то роль сыграет пресловутый "правый поворот" в политике.
О возможных очертаниях посткризисного мира читайте в статье Ростислава Ищенко "Мир, к которому мы стремимся"
 
МненияРоссияУкраинаСШАЕСкризисвойна
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54Игорь Бедеров о покушении на митрополита Тихона (Шевкунова): Зеленский готовится к внутриклановой борьбе
15:14Зеленский, Трамп и "невидимая рука рынка"
14:45Кличко рассказал об увольнениях в КГГА после скандала с земельными сделками
14:02Сун Чжихао: Задача современного искусства КНР – хорошо рассказывать миру китайские истории
13:45"Ничего святого": Песков о покушении украинских спецслужб на митрополита
13:04Кремль отреагировал на подготовку Швеции к противостоянию с РФ после СВО
13:04Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?
13:00Покушение ГУР на митрополита, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 февраля
12:58Заберёт ли Трамп Канаду, станут ли европейцы воевать за США и что будет после распада Украины — Колташов
12:32Трамп пообещал вернуть Украине территории, хотя бы частично. Что за этим стоит?
12:22Шойгу рассказал о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений
11:34"Русские вернутся в наши края": в Швеции испугались столкновения с РФ после СВО
11:29Российские военные выбили ВСУ из села Бурлацкое в ДНР — Рогов
11:09Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз невообразимым
11:08Насильно мобилизованных украинцев помечают: депутат Рады рассказала, как
10:42Теперь в Курской области: ВС РФ ликвидировали еще одну украинскую ДРГ
10:40Теперь Новенькое: ВС РФ перешли границу с Украиной в Сумской области
10:29До границы ЛНР возле Белогоровки осталось 500 метров: Марочко о продвижении ВС РФ
10:29Владимир Брутер о встрече Трамп-Стармер: РФ должна объяснить США, что мир не может начинаться с перемирия
10:15В конгрессе США Зеленскому посоветовали показать Трампу средний палец — NYT
Лента новостейМолния