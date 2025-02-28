Россия и США достигли договорённости, которая открывает многие двери. Главный итог переговоров в Стамбуле - 28.02.2025 Украина.ру
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Россия и США достигли договорённости, которая открывает многие двери. Главный итог переговоров в Стамбуле
Россия и США достигли договорённости, которая открывает многие двери. Главный итог переговоров в Стамбуле - 28.02.2025 Украина.ру
Россия и США достигли договорённости, которая открывает многие двери. Главный итог переговоров в Стамбуле
Наконец американская сторона выдала агреман новому послу РФ в США, место которого пустовало почти пять месяцев, а наличие послов служит показателем уровня отношений и доверия между странами. Однако сильно обольщаться не стоит!
2025-02-28T21:38
2025-02-28T21:39
эксклюзив
дипломатические отношения
россия
сша
посол
александр дарчиев
дональд трамп
сергей лавров
министерство иностранных дел
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Итоги встречи представителей РФ и США, посвящённой нормализации работы дипломатических миссий, которая продолжалась больше шести часов, остались 27 февраля неизвестными для широкой общественности. Российская делегация уехала без каких-либо комментариев из резиденции американского генерального консула в Стамбуле, её выбрали как площадку для переговоров, поскольку расположена на возвышенности, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность - и это удалось сполна: даже полный состав делегаций журналисты рассмотреть не смогли.Ближе к вечеру с заявлением выступил Госдепартамент, но всё сводилось к общим фразам: американцы выразили обеспокоенность по таким-то вопросам, ​​​​​​​стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации работы двусторонних миссий и договорились в ближайшее время провести следующую встречу.Больше конкретики уже на следующий день внёс МИД РФ: участники переговоров обсудили пути преодоления многочисленных "раздражителей", доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций, согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей.Противостояние двух держав по части работы дипломатических представительств длится без малого уже десятилетие, и за это время полноценное функционирование обеих дипмиссий стало просто невозможным в силу и беспрецедентного сокращения численности персонала, и ограничений по перемещению и сроков загранкомандировки дипломатов.Чтобы перейти от слов к конкретным практическим шагам по оздоровлению двусторонних отношений, российские представители предложили своим американским визави восстановить прямое авиасообщение, прерванное в 2022 году. На фоне этой новости акции Аэрофлота стремительно начали расти в цене, хотя до сообщения Министерства иностранных дел находились в минусовой зоне.Посольский вопрос решён. Не прошло и полгода!Но самый главный результат переговоров в Стамбуле - американская сторона наконец передала официальную ноту с агреманом новому послу РФ в США. Им, как и сообщали ранее источники, стал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, который и возглавлял российскую делегацию на встрече в Турции.Он обладает всеми необходимыми качествами для этой почётной и очень непростой должности: не понаслышке знает, что такое быть послом - возглавлял посольство РФ в Канаде с октября 2014 по январь 2021 года, имеет десятилетний опыт работы в посольстве РФ в США (в 1997-2002 и 2005-2010 годах) и, что немаловажно, изучал американистику с научной точки зрения - в 1987 году защитил диссертацию в Институте США и Канады Академии наук СССР и там же работал научным сотрудником."Американцы, кстати, сказали, что они приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям", — поделился глава МИД РФ Сергей Лавров.Отношениям, которые, как говорил сам Дарчиев в конце 2022 году, находились "на последнем издыхании", оставалось лишь надеяться, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума и не доведут дело до прямого столкновения между Россией и США, в противном случае разрыв дипотношений может стать реальностью со всеми вытекающими последствиями, предупреждал он тогда.Выдача агремана - рядовая процедура, но в случае с российским послом в Штатах сейчас это имело колоссальное значение, ведь дипмиссия РФ в Вашингтоне оставалась без полноправного руководителя почти пять месяцев, Анатолий Антонов, занимавший этот пост, вернулся на Родину ещё 6 октября 2024 года. Конечно, дипломаты выполняли свою работу настолько, насколько могли, был назначен временный поверенный, но это совершенно другой уровень представительства."То, что Александр Дарчиев получил агреман, и то, что мы будем иметь теперь посла в Вашингтоне, конечно, создаёт новые условия, новые предпосылки для развития контактов, для развития отношений. Всё-таки отсутствие посла — это показатель уровня отношений и уровня доверия. Президент поставил задачу перед нашим дипломатическим корпусом и выразил пожелание для американской стороны — поднять уровень доверия", - сказал в комментарии изданию Украина.ру руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, доктор исторических наук, профессор Борис Шмелёв.Он уверен, что опыт и знания нового посла дадут соответствующий импульс для работы, а работа предстоит большая."Здесь не должно быть каких-то иллюзий, что всё это получится быстро сделать, хотя президент Трамп и говорит, что мы всё быстренько сейчас урегулируем. На самом деле всё не так. Тем не менее, первые шаги уже сделаны, и это само по себе, с учётом реального положения дел в российско-американских отношениях, дорогого стоит", - подчеркнул Шмелёв.Стоит отметить, что назначение посла РФ открывает двери на смены и посла США. Американской дипмиссией в России с 9 января 2023 года и по настоящее время руководит Линн Трейси, назначенная на эту должность президентом-демократом Джо Байденом, но, по имеющейся информации, его же администрация направила Москве запрос на выдачу агремана спецпредставителю США по Ливии Ричарду Норланду, бывшему послу США в Ливии, Грузии и Узбекистане, в конце 1980-х работавшему в посольстве США в СССР. А вообще он должен был занять пост посла США в РФ два года назад после отъезда в Америку Джона Салливана, жена которого была смертельно больна, вместо Трейси.Назначение послов, которым власти целиком и полностью доверяют представлять своё государство в стране пребывание, а также урегулирование прочих вопросов, с первого взгляда, казалось бы, носящих административный и технический характер, обеспечивают двум державами возможность вернуться к полноценному диалогу, который откроет путь к встрече президентов и как минимум нормализации двусторонних отношений, но для этого, конечно, надо ещё приложить массу усилий.И как раз-таки стамбульские консультации стали, как сказал в комментарии изданию Украина.ру ​​​​​​​президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, первым и важным шагом в восстановлении нормальных дипломатических отношений."Уверен, что во время шести с половиной часов переговоров были достигнуты и другие соглашения, которые скоро станут известны. Например, восстановление числа дипломатов, возврат российской собственности, консульства в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне, культурные обмены. Важен и тот факт, что у Дарчиева большой опыт работы в Вашингтоне", - добавил эксперт.Дипломатическая собственность стала в Америке прикосновеннойКто знает, может, в ближайшее время мы действительно услышим хорошие новости об объектах недвижимости в США, находящейся в дипломатической собственности России, которую местные власти незаконно изъяли в период с 2016 по 2018 годы (кстати в том числе в первый президентский срок Трампа), эта тема как сообщил МИД РФ, тоже обсуждалась в Стамбуле.Вопрос этот крайне непростой и уходит корнями ещё в эпоху правления 44-го президента США демократа Барака Обамы.Напоследок, покидая должность, он в конце декабря 2016 года запустил новый виток санкционной войны, объявив о высылке 35 российских дипломатов, работавших в посольстве РФ в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско, им было предписано покинуть страну в течение 72 часов. Кроме того, американские власти закрыли дипломатические представительства России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые, по их мнению, использовались в разведывательных целях, а ещё и объекты дипломатической собственности РФ — дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, где дети дипломатов отдыхали на зимних каникулах. На такой шаг Белый дом пошёл под предлогом неких якобы имевших место хакерских атак россиян, что расценивалось как вмешательство в американские выборы. Естественно, никаких доказательств предъявлено не было.Как правило, выдворения дипломатов происходят на взаимной основе, и Сергей Лавров сказал, что Россия, конечно же, не может оставить подобные выходки без ответа, но президент РФ Владимир Путин решил "не опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и не объявлять сотрудников американских представительств персонами нон грата, дожидаясь вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.Однако улучшения двусторонних отношений при республиканце, который, казалось бы, не так враждебно настроен к Москве, как его предшественник, не произошло. Наоборот, ситуация только продолжила усугубляться. На фоне расширения антироссийских санкций МИД РФ в июле 2017 года предложил Госдепартаменту уравнять численность дипкорпусов (до 455 человек), вследствие чего Россию были вынуждены покинуть 755 американцев – такой масштабной высылки дипломатов не было даже в эпоху холодной войны. Помимо этого, с 1 августа представителям США закрыли доступ к посольской даче в Серебряном Бору (где часто проводились различные мероприятия и пикники) и складам на Дорожной улице в Москве.Дальше – больше. В марте 2018 года Госдепартамент выдворил 60 российских дипломатов, а также объявил о закрытии генерального консульства РФ в Сиэтле и резиденцию генерального консула, причём не в рамках очередного пакета собственных санкций, а в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Москву в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Это ни много, ни мало стало первым случаем в истории, когда дипломатов выслали из-за событий в третьей стране. Россия молча смотреть на это не стала и в качестве зеркальной меры выдворила 60 американских дипломатов, а также закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге.Прямо как Обама, Трамп напоследок, в последний месяц своего первого президентского срока, сделал неприятный подарок: для российских дипломатов установили ограничение на срок работы в США – три года, причём ни на какую другую страну эта мера не распространяется.В начале 2021 года Москва предложила администрации нового президента США Джо Байдена урегулировать вопрос с работой дипмиссий, но демократы отказались и уже в апреле выслали 10 российских дипломатов под излюбленным предлогом вмешательства в выборы, РФ поступила аналогично, а также ужесточила порядок поездок американских дипломатов по стране, обязав получать специальное разрешение, из-за чего в результате частота командировок по регионам сократилась.К августу 2021 года штат посольства США в Москве составил 120 сотрудников при квоте в 455, а российского в Вашингтоне – 184. Дальше их количество продолжило уменьшаться, к тому же в июне 2024 года американская сторона закрыла отделения визового центра РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке.В настоящее время у каждой страны на территории другой работают по три диппредставительства: у России – посольство в Вашингтоне, консульства в Нью-Йорке и Хьюстоне, а у США – посольство в Москве, консульства в Екатеринбурге и Владивостоке.Ну что ж, стороны анонсировали новые встречи, а Дарчиев прибудет в Вашингтон в ближайшее время, будем дальше следить за тем, удастся ли России и США выйти хотя бы на нормальный уровень дипломатических отношений.Подробнее о результатах работы Дональда Трампа в течение первого месяца в качестве президента в статье Ростислава Ищенко Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?
https://ukraina.ru/20250225/1061351484.html
https://ukraina.ru/20191003/1025183888.html
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эксклюзив, дипломатические отношения, россия, сша, посол, александр дарчиев, дональд трамп, сергей лавров, министерство иностранных дел
Эксклюзив, дипломатические отношения, Россия, США, посол, Александр Дарчиев, Дональд Трамп, Сергей Лавров, министерство иностранных дел

Россия и США достигли договорённости, которая открывает многие двери. Главный итог переговоров в Стамбуле

21:38 28.02.2025 (обновлено: 21:39 28.02.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
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Наконец американская сторона выдала агреман новому послу РФ в США, место которого пустовало почти пять месяцев, а наличие послов служит показателем уровня отношений и доверия между странами. Однако сильно обольщаться не стоит!
Итоги встречи представителей РФ и США, посвящённой нормализации работы дипломатических миссий, которая продолжалась больше шести часов, остались 27 февраля неизвестными для широкой общественности. Российская делегация уехала без каких-либо комментариев из резиденции американского генерального консула в Стамбуле, её выбрали как площадку для переговоров, поскольку расположена на возвышенности, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность - и это удалось сполна: даже полный состав делегаций журналисты рассмотреть не смогли.
Ближе к вечеру с заявлением выступил Госдепартамент, но всё сводилось к общим фразам: американцы выразили обеспокоенность по таким-то вопросам, ​​​​​​​стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации работы двусторонних миссий и договорились в ближайшее время провести следующую встречу.
Больше конкретики уже на следующий день внёс МИД РФ: участники переговоров обсудили пути преодоления многочисленных "раздражителей", доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций, согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей.
Противостояние двух держав по части работы дипломатических представительств длится без малого уже десятилетие, и за это время полноценное функционирование обеих дипмиссий стало просто невозможным в силу и беспрецедентного сокращения численности персонала, и ограничений по перемещению и сроков загранкомандировки дипломатов.
Чтобы перейти от слов к конкретным практическим шагам по оздоровлению двусторонних отношений, российские представители предложили своим американским визави восстановить прямое авиасообщение, прерванное в 2022 году. На фоне этой новости акции Аэрофлота стремительно начали расти в цене, хотя до сообщения Министерства иностранных дел находились в минусовой зоне.
Александр Крамаренко интервью - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
25 февраля, 18:15
Александр Крамаренко: Украина хочет спрятаться за спиной США и говорить с Россией с позиции силыБритания и Франция не ветировали резолюцию Совбеза ООН о мире на Украине, так как не хотят ссориться с США. А Трампу важно понять, что происходило между Киевом и Вашингтоном в дни, предшествовавшие началу СВО, и наладить отношения с РФ
Посольский вопрос решён. Не прошло и полгода!
Но самый главный результат переговоров в Стамбуле - американская сторона наконец передала официальную ноту с агреманом новому послу РФ в США. Им, как и сообщали ранее источники, стал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, который и возглавлял российскую делегацию на встрече в Турции.
Он обладает всеми необходимыми качествами для этой почётной и очень непростой должности: не понаслышке знает, что такое быть послом - возглавлял посольство РФ в Канаде с октября 2014 по январь 2021 года, имеет десятилетний опыт работы в посольстве РФ в США (в 1997-2002 и 2005-2010 годах) и, что немаловажно, изучал американистику с научной точки зрения - в 1987 году защитил диссертацию в Институте США и Канады Академии наук СССР и там же работал научным сотрудником.
"Американцы, кстати, сказали, что они приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям", — поделился глава МИД РФ Сергей Лавров.
Отношениям, которые, как говорил сам Дарчиев в конце 2022 году, находились "на последнем издыхании", оставалось лишь надеяться, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума и не доведут дело до прямого столкновения между Россией и США, в противном случае разрыв дипотношений может стать реальностью со всеми вытекающими последствиями, предупреждал он тогда.
Выдача агремана - рядовая процедура, но в случае с российским послом в Штатах сейчас это имело колоссальное значение, ведь дипмиссия РФ в Вашингтоне оставалась без полноправного руководителя почти пять месяцев, Анатолий Антонов, занимавший этот пост, вернулся на Родину ещё 6 октября 2024 года. Конечно, дипломаты выполняли свою работу настолько, насколько могли, был назначен временный поверенный, но это совершенно другой уровень представительства.
"То, что Александр Дарчиев получил агреман, и то, что мы будем иметь теперь посла в Вашингтоне, конечно, создаёт новые условия, новые предпосылки для развития контактов, для развития отношений. Всё-таки отсутствие посла — это показатель уровня отношений и уровня доверия. Президент поставил задачу перед нашим дипломатическим корпусом и выразил пожелание для американской стороны — поднять уровень доверия", - сказал в комментарии изданию Украина.ру руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, доктор исторических наук, профессор Борис Шмелёв.
Он уверен, что опыт и знания нового посла дадут соответствующий импульс для работы, а работа предстоит большая.
"Здесь не должно быть каких-то иллюзий, что всё это получится быстро сделать, хотя президент Трамп и говорит, что мы всё быстренько сейчас урегулируем. На самом деле всё не так. Тем не менее, первые шаги уже сделаны, и это само по себе, с учётом реального положения дел в российско-американских отношениях, дорогого стоит", - подчеркнул Шмелёв.
Стоит отметить, что назначение посла РФ открывает двери на смены и посла США. Американской дипмиссией в России с 9 января 2023 года и по настоящее время руководит Линн Трейси, назначенная на эту должность президентом-демократом Джо Байденом, но, по имеющейся информации, его же администрация направила Москве запрос на выдачу агремана спецпредставителю США по Ливии Ричарду Норланду, бывшему послу США в Ливии, Грузии и Узбекистане, в конце 1980-х работавшему в посольстве США в СССР. А вообще он должен был занять пост посла США в РФ два года назад после отъезда в Америку Джона Салливана, жена которого была смертельно больна, вместо Трейси.
Посол США в РФ Д. Хантсман посетил Казань - РИА Новости, 1920, 03.10.2019
3 октября 2019, 07:18
Из проруби в валенки. Россию покинул американский посол-мормон, влюбившийся в пельмениВ четверг, 3 октября, свою миссию в качестве посла США в России завершает Джон Хантсман. За два года его работы в Москве российско-американские отношения пережили непростые времена
Назначение послов, которым власти целиком и полностью доверяют представлять своё государство в стране пребывание, а также урегулирование прочих вопросов, с первого взгляда, казалось бы, носящих административный и технический характер, обеспечивают двум державами возможность вернуться к полноценному диалогу, который откроет путь к встрече президентов и как минимум нормализации двусторонних отношений, но для этого, конечно, надо ещё приложить массу усилий.
И как раз-таки стамбульские консультации стали, как сказал в комментарии изданию Украина.ру ​​​​​​​президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, первым и важным шагом в восстановлении нормальных дипломатических отношений.
"Уверен, что во время шести с половиной часов переговоров были достигнуты и другие соглашения, которые скоро станут известны. Например, восстановление числа дипломатов, возврат российской собственности, консульства в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне, культурные обмены. Важен и тот факт, что у Дарчиева большой опыт работы в Вашингтоне", - добавил эксперт.
Дипломатическая собственность стала в Америке прикосновенной
Кто знает, может, в ближайшее время мы действительно услышим хорошие новости об объектах недвижимости в США, находящейся в дипломатической собственности России, которую местные власти незаконно изъяли в период с 2016 по 2018 годы (кстати в том числе в первый президентский срок Трампа), эта тема как сообщил МИД РФ, тоже обсуждалась в Стамбуле.
Вопрос этот крайне непростой и уходит корнями ещё в эпоху правления 44-го президента США демократа Барака Обамы.
Напоследок, покидая должность, он в конце декабря 2016 года запустил новый виток санкционной войны, объявив о высылке 35 российских дипломатов, работавших в посольстве РФ в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско, им было предписано покинуть страну в течение 72 часов. Кроме того, американские власти закрыли дипломатические представительства России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые, по их мнению, использовались в разведывательных целях, а ещё и объекты дипломатической собственности РФ — дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, где дети дипломатов отдыхали на зимних каникулах. На такой шаг Белый дом пошёл под предлогом неких якобы имевших место хакерских атак россиян, что расценивалось как вмешательство в американские выборы. Естественно, никаких доказательств предъявлено не было.
Как правило, выдворения дипломатов происходят на взаимной основе, и Сергей Лавров сказал, что Россия, конечно же, не может оставить подобные выходки без ответа, но президент РФ Владимир Путин решил "не опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и не объявлять сотрудников американских представительств персонами нон грата, дожидаясь вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.
Д.Трапм и М.Пенс встретились с избирателями в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 30.12.2016
30 декабря 2016, 17:00
«Свинья» под елочку: Новогодний подарок Обамы для ТрампаЗа два дня до наступления 2017 года президент США Барак Обама ввел новые ограничительные меры в отношении России. Следовательно, его преемнику Дональду Трампу после прихода к власти придется налаживать двусторонние отношения
Однако улучшения двусторонних отношений при республиканце, который, казалось бы, не так враждебно настроен к Москве, как его предшественник, не произошло. Наоборот, ситуация только продолжила усугубляться. На фоне расширения антироссийских санкций МИД РФ в июле 2017 года предложил Госдепартаменту уравнять численность дипкорпусов (до 455 человек), вследствие чего Россию были вынуждены покинуть 755 американцев – такой масштабной высылки дипломатов не было даже в эпоху холодной войны. Помимо этого, с 1 августа представителям США закрыли доступ к посольской даче в Серебряном Бору (где часто проводились различные мероприятия и пикники) и складам на Дорожной улице в Москве.
Дальше – больше. В марте 2018 года Госдепартамент выдворил 60 российских дипломатов, а также объявил о закрытии генерального консульства РФ в Сиэтле и резиденцию генерального консула, причём не в рамках очередного пакета собственных санкций, а в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Москву в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Это ни много, ни мало стало первым случаем в истории, когда дипломатов выслали из-за событий в третьей стране. Россия молча смотреть на это не стала и в качестве зеркальной меры выдворила 60 американских дипломатов, а также закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге.
Прямо как Обама, Трамп напоследок, в последний месяц своего первого президентского срока, сделал неприятный подарок: для российских дипломатов установили ограничение на срок работы в США – три года, причём ни на какую другую страну эта мера не распространяется.
В начале 2021 года Москва предложила администрации нового президента США Джо Байдена урегулировать вопрос с работой дипмиссий, но демократы отказались и уже в апреле выслали 10 российских дипломатов под излюбленным предлогом вмешательства в выборы, РФ поступила аналогично, а также ужесточила порядок поездок американских дипломатов по стране, обязав получать специальное разрешение, из-за чего в результате частота командировок по регионам сократилась.
К августу 2021 года штат посольства США в Москве составил 120 сотрудников при квоте в 455, а российского в Вашингтоне – 184. Дальше их количество продолжило уменьшаться, к тому же в июне 2024 года американская сторона закрыла отделения визового центра РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке.
В настоящее время у каждой страны на территории другой работают по три диппредставительства: у России – посольство в Вашингтоне, консульства в Нью-Йорке и Хьюстоне, а у США – посольство в Москве, консульства в Екатеринбурге и Владивостоке.
Ну что ж, стороны анонсировали новые встречи, а Дарчиев прибудет в Вашингтон в ближайшее время, будем дальше следить за тем, удастся ли России и США выйти хотя бы на нормальный уровень дипломатических отношений.
Подробнее о результатах работы Дональда Трампа в течение первого месяца в качестве президента в статье Ростислава Ищенко Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?
 
Эксклюзивдипломатические отношенияРоссияСШАпосолАлександр ДарчиевДональд ТрампСергей Лавровминистерство иностранных дел
 
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Заголовок открываемого материала
22:45Подписание сделки по минералам отменено, Трамп потребовал от Зеленского уехать
21:38Россия и США достигли договорённости, которая открывает многие двери. Главный итог переговоров в Стамбуле
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20:45Бригада развалилась на куски: Копылов раскрыл, чем закончилась позорная история "Анны Киевской"
20:20Злой гений украинской политики. В тени президентов - от Кучмы до Зеленского он строит политические схемы
20:15Легкая паника в Европе: эксперт рассказал, что будет, если Трамп прекратит поставки оружия на Украину
20:00Добыча редкоземельных металлов и алюминия: Зубец рассказал, какие выгоды получат Россия и США
20:00Истощение противника: историк о том, смогут ли ВСУ сократить линию фронта и уплотнить боевые порядки
19:46Откаты Трампа. Почему России может понадобиться новый "Орешник"
19:45Переходная ступень: Фененко о том, чем нынешняя ситуация в Европе напоминает события Крымской войны
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