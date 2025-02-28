https://ukraina.ru/20250228/1061443866.html

Американская парадигма: "медовые ловушки" для Трампа от ФБР с интимным подтекстом и встряска Пентагона

Американская парадигма: "медовые ловушки" для Трампа от ФБР с интимным подтекстом и встряска Пентагона - 28.02.2025 Украина.ру

Американская парадигма: "медовые ловушки" для Трампа от ФБР с интимным подтекстом и встряска Пентагона

Пока президент США Дональд Трамп демонстрирует гиперактивность на международной арене, внутри страны происходят не менее интересные процессы

2025-02-28T17:17

2025-02-28T17:17

2025-02-28T17:17

эксклюзив

сша

дональд трамп

илон маск

фбр

пентагон

верховный суд

usaid

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Члены его команды чётко следуют принципу "мы придём – порядок наведём". В этот процесс активно включились и занявшие свои должности совсем недавно. Так, директор Национальной разведки США Тулси Габбард вычисляет и увольняет всех сотрудников Агентства национальной безопасности, которые состояли в чатах, созданных во внутренней сети для обсуждения вопросов сексуального характера.Директор ФБР Кэш Патель, как и обещал, перевёл часть сотрудников центрального аппарата в Вашингтоне, а точнее, около 1500 человек на работу в разные штаты для непосредственной борьбы с преступностью (на столицу приходилось почти 25% всего штата ведомства). Кроме того, запущено расследование по факту тайной слежки Бюро за предвыборной кампанией Дональда Трампа в 2015 году, т.е. ещё до операции "Перекрёстный ураган", нацеленной на доказательство связей миллиардера с Россией. Собирать информацию планировалось при помощи двух женщин-агентов ФБР, внедрённых в качестве "медовых ловушек" в его предвыборный штаб: они должны были вступить в романтические или даже интимные отношения с кем-то из окружения Трампа и от них узнавать последние новости. Предположительно, их целью был политический советник кампании Джордж Пападопулос. По информации источников американских СМИ, этой неофициальной операцией лично руководил Джеймса Коми, на тот момент директор ФБР. А сообщил об этом профильному комитету Палаты представителей информатор из рядов Бюро, т.е. агенты начали сливать компромат друг на друга.Не спокойнее и сотрудникам министерства обороны США."Пришло время встряски в Пентагоне. Они провалили семь аудитов подряд. Доверие к армии среди военных низкое. Президент встряхнёт Пентагон", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Первый результат этой встряски – увольнение человека, занимавшего главную военную должность страны, Чарльза Брауна, теперь уже бывшего руководителя Объединённого комитета начальников штабов. Назначенный в октябре 2023-го предыдущим президентом США Джо Байденом, он должен был оставаться на посту до 2027 года. Такое распределение сроков полномочий направлено на независимость армейского командования от смены администрации, в истории Штатов было всего несколько случаев, когда председатель Объединённого комитета начальников штабов уходил в отставку досрочно.Это сейчас Трамп недоволен работой Брауна, а в 2020 году президента переполняла гордость, что он стал первым афроамериканцем — командующим ВВС США. Теперь же политика разнообразия не то, что не в приоритете у нового руководства Белого дома, с ней активно борются. Быть может, Браун лишился своей должности в рамках этой кампании, как и первая женщина — глава ВМС США адмирал Лиза Франкетти? За эти чистки Трампа критикуют, обвиняя в желании назначить лояльных себе генералов.Сокращают не только численность аппарата разных органов, но и государственные траты. 25 февраля не без труда Палата представителей приняла проект бюджета США на 2025 финансовый год (начался 1 октября 2024 года), с перевесом всего в два голоса — 217 против 215. Добиться этого не в малой степени помог Трамп, который лично разговаривал по телефону с сомневающимися законодателями-республиканцами. Переубеждал их и председатель нижней палаты Конгресса Майк Джонсон. Документ предусматривает сокращение бюджетных расходов на $2 трлн, а налогов – на $4,5 млрд, при этом заложено на $300 млрд больше на оборонные нужды и обеспечение безопасности на границе США. Теперь проект бюджета должен утвердить Сенат. Большинство там тоже за республиканцами, однако сенаторы ранее утвердили собственный вариант бюджета – теперь двум палатам Конгресса предстоит свести обе инициативы воедино.Под сокращение попали прежде всего программы внешней помощи. По итогам проведённой проверки таковых на соответствие внешнеполитическому курсу Трампа, Белый дом 26 февраля объявил о намерении аннулировать свыше 90% контрактов Агентства по международному развитию (USAID) на сумму $60 млрд; так, почти 5 800 грантов агентства отменят, сохранят всего 500. Демократы как могут пытаются помешать реализации этих решений, в частности через своих судей, делая акцент на том, что президент не имеет права приостанавливать выделение средств, согласованных ранее Конгрессом. Федеральный суд даже дважды обязал администрацию разморозить проекты иностранной помощи по линии USAID и Госдепартамента на сумму около $2 млрд. Дело дошло до Верховного суда США, но там противники Трампа были в заведомо безвыигрышном положении: судей, назначенных президентами-демократами, было трое против шести назначенцев республиканцев. Так что, решение Трампа о приостановке всей зарубежной помощи Верховный суд оставил в силе.Активисты и уволенные сотрудники USAID 27 февраля провели в Вашингтоне лежачую забастовку в здании Кэннона (старейшее офисное здание Конгресса). Они легли на пол в футболках с надписью "сокращение финансирования борьбы со СПИД убивает" и скандировали: "у Конгресса руки в крови, разморозьте помощь сейчас же". Около 20 человек полиция задержала за отказ разойтись.Большую роль в ликвидации USAID сыграл миллиардер Илон Маск, которому поручено оптимизировать расходы Соединённых Штатов. Теперь он взялся не только за аудит трат из госказны, но и за оценку эффективности чиновников. Он инициировал рассылку писем от Офиса по персоналу США сотрудникам федеральных ведомств с требованием перечислить задачи, выполненные за прошедшую неделю, и указать имя непосредственного руководителя. Отсутствие ответа будет трактоваться как согласие на увольнение. Однако большинство ведомств, в том числе Госдепартамент, Пентагон и ФБР разрешили сотрудникам не отвечать на рассылку и объявили, что оценивать их эффективность будут по собственным критериям.Иронично на это отреагировал Трамп. Он опубликовал в Truth Social картинку, на которой Спанч Боб отчитывается о проделанной работе, в списке:1.Плакал из-за Трампа2. Плакал из-за Илона3. Один раз добрался до офиса4. Прочитал несколько электронных писем5. Ещё раз поплакал из-за Трампа и ИлонаНе отставало от президента и Налоговое управление США. В письме с обратной связью Маску они описали свой рабочий процесс так: "Боролись с бредом, который Вы начали; удерживали сотрудников, чтобы они не побили своих начальников; содержали Ваше оборудование в рабочем состоянии и не швыряли его о чёртову стену".Впрочем, нашлись и те руководители, которые рекомендовали сотрудникам ответить на запрос, в частности министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший, правда, вместе с тем ведомство предупредило: "Ориентируйтесь на то, что написанное вами может быть прочитано злонамеренными иностранными лицами, и составляйте свой ответ в соответствии с этим".Трамп не просто раскритиковал недовольных инициативой об отчётах, но и призвал Маска быть жёстче. А тем временем Офис по персоналу США, который и разослал эти письма, признал за отдельными ведомствами право самостоятельно решать, должны ли сотрудники отчитываться по такой схеме. Дело даже не только и, возможно, не столько в личном отношении к Маску и его деятельности во главе Департамента эффективности государственного управления (DOGE), сколько в том, что процесс увольнения из федеральных органов строго регламентирован.И повлиять на это Маск не может, поскольку не имеет таких полномочий. Более того, его DOGE – это с юридической точки зрения не департамент, а консультационный комитет. Несмотря на то, что работает он в статусе специального государственного служащего, то есть не штатный федеральный служащий (кстати, зарплату не получает), Маск пытается удерживать роль второго лица государства. Так, на первом заседании американского правительства Трамп дал слово после своего выступления именно ему, а не вице-президенту. Впрочем, для Джей Ди Вэнса основатель Space X не представляет никакой опасности в плане карьеры, поскольку, согласно американскому законодательству, не имеет права баллотироваться в президенты США, и публично говорит, что видит на этом посту нынешнего вице-президента.Как бы то ни было, члены команды Трампа недовольны требованиями Маска. Неудивительно, ведь DOGE уже просочилось более чем в 20 правительственных структур США и действует так быстро, что многие правовые меры, принимаемые против этих действий, не успевают за ним, констатирует газета The New York Times.Читайте также интервью Анны Черкасовой Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, дональд трамп, илон маск, фбр, пентагон, верховный суд, usaid