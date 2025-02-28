"СВО — война экономных": Копылов объяснил, почему сейчас невозможно воевать "как во времена Сталина"
Все те, кто призывают воевать "как во времена Сталина", не оценивают ситуацию дальше собственных лозунгов. Восполнение материальных и человеческих ресурсов сегодня гораздо сложнее, чем в годы двух мировых войн. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
Успехи и неудачи на фронте зависят от того, насколько хорошо у вас снабженные и оснащенные части, рассказал эксперт. Иначе можно попасть в ситуацию, в которой сейчас оказались ВСУ, добавил он.
"Да, у них вроде бы миллионная армия. Но они бросают на фронт насильно мобилизованных людей после трехнедельной подготовки. А технику они отправляют на фронт сразу с колес", — отметил эксперт.
"Мы стараемся вести войну менее рискованным образом. Потому что восполнение материальных и человеческих ресурсов сегодня гораздо сложнее, чем в годы двух мировых войн", — подчеркнул Копылов.
Все те, кто сейчас призывают воевать "как во времена Сталина", не оценивают ситуацию дальше собственных лозунгов, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.
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