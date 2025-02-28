https://ukraina.ru/20250228/1061416681.html

"СВО — война экономных": Копылов объяснил, почему сейчас невозможно воевать "как во времена Сталина"

"СВО — война экономных": Копылов объяснил, почему сейчас невозможно воевать "как во времена Сталина" - 28.02.2025 Украина.ру

"СВО — война экономных": Копылов объяснил, почему сейчас невозможно воевать "как во времена Сталина"

Все те, кто призывают воевать "как во времена Сталина", не оценивают ситуацию дальше собственных лозунгов. Восполнение материальных и человеческих ресурсов сегодня гораздо сложнее, чем в годы двух мировых войн. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов

2025-02-28T19:30

2025-02-28T19:30

2025-02-28T19:30

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Успехи и неудачи на фронте зависят от того, насколько хорошо у вас снабженные и оснащенные части, рассказал эксперт. Иначе можно попасть в ситуацию, в которой сейчас оказались ВСУ, добавил он."Да, у них вроде бы миллионная армия. Но они бросают на фронт насильно мобилизованных людей после трехнедельной подготовки. А технику они отправляют на фронт сразу с колес", — отметил эксперт.СВО – это "война экономных", во всяком случае, такой логикой руководствуется Россия, считает историк. При этом Украина рассуждает так: "дожить бы до очередной крупной поставки вооружений, потратим его и будем ждать следующего", указал эксперт."Мы стараемся вести войну менее рискованным образом. Потому что восполнение материальных и человеческих ресурсов сегодня гораздо сложнее, чем в годы двух мировых войн", — подчеркнул Копылов.Все те, кто сейчас призывают воевать "как во времена Сталина", не оценивают ситуацию дальше собственных лозунгов, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, иосиф сталин, вс рф, экономика, поставки, вооружения, всу, снабжение, мобилизация, украинская армия, сво, спецоперация, война