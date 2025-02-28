"СВО — война экономных": Копылов объяснил, почему сейчас невозможно воевать "как во времена Сталина" - 28.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250228/1061416681.html
"СВО — война экономных": Копылов объяснил, почему сейчас невозможно воевать "как во времена Сталина"
"СВО — война экономных": Копылов объяснил, почему сейчас невозможно воевать "как во времена Сталина" - 28.02.2025 Украина.ру
"СВО — война экономных": Копылов объяснил, почему сейчас невозможно воевать "как во времена Сталина"
Все те, кто призывают воевать "как во времена Сталина", не оценивают ситуацию дальше собственных лозунгов. Восполнение материальных и человеческих ресурсов сегодня гораздо сложнее, чем в годы двух мировых войн. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
2025-02-28T19:30
2025-02-28T19:30
новости
россия
украина
иосиф сталин
вс рф
экономика
поставки
вооружения
всу
снабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057695119_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_564906fc3284acecd41c5ac90a367830.jpg
Успехи и неудачи на фронте зависят от того, насколько хорошо у вас снабженные и оснащенные части, рассказал эксперт. Иначе можно попасть в ситуацию, в которой сейчас оказались ВСУ, добавил он."Да, у них вроде бы миллионная армия. Но они бросают на фронт насильно мобилизованных людей после трехнедельной подготовки. А технику они отправляют на фронт сразу с колес", — отметил эксперт.СВО – это "война экономных", во всяком случае, такой логикой руководствуется Россия, считает историк. При этом Украина рассуждает так: "дожить бы до очередной крупной поставки вооружений, потратим его и будем ждать следующего", указал эксперт."Мы стараемся вести войну менее рискованным образом. Потому что восполнение материальных и человеческих ресурсов сегодня гораздо сложнее, чем в годы двух мировых войн", — подчеркнул Копылов.Все те, кто сейчас призывают воевать "как во времена Сталина", не оценивают ситуацию дальше собственных лозунгов, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250226/1061384676.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057695119_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_deed3c825cd195d49ff021f43899ce26.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, иосиф сталин, вс рф, экономика, поставки, вооружения, всу, снабжение, мобилизация, украинская армия, сво, спецоперация, война
Новости, Россия, Украина, Иосиф Сталин, ВС РФ, экономика, поставки, вооружения, ВСУ, снабжение, мобилизация, украинская армия, СВО, Спецоперация, война

"СВО — война экономных": Копылов объяснил, почему сейчас невозможно воевать "как во времена Сталина"

19:30 28.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Все те, кто призывают воевать "как во времена Сталина", не оценивают ситуацию дальше собственных лозунгов. Восполнение материальных и человеческих ресурсов сегодня гораздо сложнее, чем в годы двух мировых войн. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
Успехи и неудачи на фронте зависят от того, насколько хорошо у вас снабженные и оснащенные части, рассказал эксперт. Иначе можно попасть в ситуацию, в которой сейчас оказались ВСУ, добавил он.
"Да, у них вроде бы миллионная армия. Но они бросают на фронт насильно мобилизованных людей после трехнедельной подготовки. А технику они отправляют на фронт сразу с колес", — отметил эксперт.
СВО – это "война экономных", во всяком случае, такой логикой руководствуется Россия, считает историк. При этом Украина рассуждает так: "дожить бы до очередной крупной поставки вооружений, потратим его и будем ждать следующего", указал эксперт.
"Мы стараемся вести войну менее рискованным образом. Потому что восполнение материальных и человеческих ресурсов сегодня гораздо сложнее, чем в годы двух мировых войн", — подчеркнул Копылов.
Все те, кто сейчас призывают воевать "как во времена Сталина", не оценивают ситуацию дальше собственных лозунгов, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.
Александр Фролов интервью
26 февраля, 19:39
Александр Фролов о том, почему США — главный баламут нефтерынка и зачем Трампу понадобился литий УкраиныДля среднего гражданина США лозунг Трампа "Бури, детка, бури" означает, что бензин станет дешевле. А на душу населения бензина в Штатах потребляется примерно в 4 раза больше, чем в России. И даже небольшой рост цен является значимым внутриполитическим фактором, который влияет на электоральное настроение.
 
НовостиРоссияУкраинаИосиф СталинВС РФэкономикапоставкивооруженияВСУснабжениемобилизацияукраинская армияСВОСпецоперациявойна
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30"СВО — война экономных": Копылов объяснил, почему сейчас невозможно воевать "как во времена Сталина"
19:15Фененко: США втянут Францию и Британию в военную авантюру на Украине, чтобы потом "отойти в сторонку"
18:47Генеральная зачистка перед выборами. Всплыли новые подробности арестов высшего командного звена ВСУ
18:03Ничего святого. Итоги 28 февраля на Украине
17:17Американская парадигма: "медовые ловушки" для Трампа от ФБР с интимным подтекстом и встряска Пентагона
16:44Андрей Кортунов: Трамп оставил санкции против РФ как козырь, чтобы получить выгодный ему мир на Украине
16:41Военный контингент из Британии и Евросоюза на Украине: Литовкин о переговорах и гарантиях для России
15:54Игорь Бедеров о покушении на митрополита Тихона (Шевкунова): Зеленский готовится к внутриклановой борьбе
15:14Зеленский, Трамп и "невидимая рука рынка"
14:45Кличко рассказал об увольнениях в КГГА после скандала с земельными сделками
14:02Сун Чжихао: Задача современного искусства КНР – хорошо рассказывать миру китайские истории
13:45"Ничего святого": Песков о покушении украинских спецслужб на митрополита
13:04Кремль отреагировал на подготовку Швеции к противостоянию с РФ после СВО
13:04Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?
13:00Покушение ГУР на митрополита, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 февраля
12:58Заберёт ли Трамп Канаду, станут ли европейцы воевать за США и что будет после распада Украины — Колташов
12:32Трамп пообещал вернуть Украине территории, хотя бы частично. Что за этим стоит?
12:22Шойгу рассказал о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений
11:34"Русские вернутся в наши края": в Швеции испугались столкновения с РФ после СВО
11:29Российские военные выбили ВСУ из села Бурлацкое в ДНР — Рогов
Лента новостейМолния