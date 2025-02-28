https://ukraina.ru/20250228/1061416298.html

Истощение противника: историк о том, смогут ли ВСУ сократить линию фронта и уплотнить боевые порядки

Истощение противника: историк о том, смогут ли ВСУ сократить линию фронта и уплотнить боевые порядки - 28.02.2025 Украина.ру

Истощение противника: историк о том, смогут ли ВСУ сократить линию фронта и уплотнить боевые порядки

За все три года СВО Украина ни разу не пыталась упростить себе жизнь на фронте. Мы ни разу ни увидели ни сокращения линии фронта, ни уплотнения боевых порядков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО Кирилл Копылов

2025-02-28T20:00

2025-02-28T20:00

2025-02-28T20:00

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В экспертном сообществе есть мнение, что тактика ВС РФ по растягиванию резервов ВСУ за счет мелких ударов по разным направлениям, которую использовали с конца 2023 по начало 2025 года, скоро перестанет работать, поскольку противник будет вынужден сокращать линию фронта и уплотнять свои боевые порядки.Еще с 2022 года звучат оценки по поводу того, что киевскому режиму нужно было бы "разменивать время на территории", но они до сих пор ни разу этого не сделали, рассказал эксперт.Наоборот, все многочисленные карманы и другие неприятные для ВСУ ситуации на фронте связанны именно с тем, что "мы будем удерживать каждый священный метр украинской земли", подчеркнул историк.За все три года СВО Украина ни разу не пыталась упростить себе жизнь на фронте, подчеркнул эксперт. Мы ни разу ни увидели ни сокращения линии фронта, ни уплотнения боевых порядков, ни оставления населенных пунктов, в которых противник несет явно больше потерь, чем Россия, отметил он."Потому что огневое превосходство ВС РФ за эти три года не только не уменьшилось, но и выросло. Все это привело к истощению украинской армии, о котором можно говорить даже на Западе", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250227/1061402305.html

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новости, россия, украина, всу, территория, фронт, сво, спецоперация, украинская армия, потери всу