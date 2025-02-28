https://ukraina.ru/20250228/1061453424.html
Подписание сделки по минералам отменено, Трамп потребовал от Зеленского уехать
Подписание сделки по минералам отменено, Трамп потребовал от Зеленского уехать - 28.02.2025 Украина.ру
Подписание сделки по минералам отменено, Трамп потребовал от Зеленского уехать
Подписание сделки по редкоземельным металлам между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским отменено. Об этом 28 февраля сообщил телеканал Fox News
2025-02-28T22:45
2025-02-28T22:45
2025-02-28T22:45
новости
сша
дональд трамп
владимир зеленский
украина
fox news
редкоземельные металлы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/16/1061285638_1:0:655:368_1920x0_80_0_0_aa8baa438af328eb3425c9858baaa333.jpg.webp
Между Зеленским и Трампом в Белом доме произошла публичная перепалка, после чего Трамп потребовал от Зеленского уехать.Напряженная дискуссия привела к тому, что совместная пресс-конференция была отменена, а вслед за ней — подписание сделки по украинским природным ресурсам, сообщил телеканал.По информации Fox News, разговор президента США с лидером киевского режима в Белом доме быстро перерос с перепалку. Оба участника переговоров не стеснилась перебывать друг друга и повышать голос.Трамп заявил, что у Украины большие проблемы и она не выигрывает в конфликте с Россией. Поэтому Киеву придется пойти на компромиссы в вопросе мирного урегулирования с Москвой. Зеленский ответил, что Трамп не в праве диктовать, как Украине себя чувствовать по отношению к конфликту.Комментируя итоги встречи, Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США.
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/16/1061285638_82:0:573:368_1920x0_80_0_0_5e75ac1e638739088c130a5475637c76.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина, fox news, редкоземельные металлы
Новости, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, Fox News, редкоземельные металлы
Подписание сделки по минералам отменено, Трамп потребовал от Зеленского уехать
Подписание сделки по редкоземельным металлам между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским отменено. Об этом 28 февраля сообщил телеканал Fox News
Между Зеленским и Трампом в Белом доме произошла публичная перепалка, после чего Трамп потребовал от Зеленского уехать.
Напряженная дискуссия привела к тому, что совместная пресс-конференция была отменена, а вслед за ней — подписание сделки по украинским природным ресурсам, сообщил телеканал.
По информации Fox News, разговор президента США
с лидером киевского режима в Белом доме быстро перерос с перепалку. Оба участника переговоров не стеснилась перебывать друг друга и повышать голос.
Трамп заявил, что у Украины
большие проблемы и она не выигрывает в конфликте с Россией
. Поэтому Киеву
придется пойти на компромиссы в вопросе мирного урегулирования с Москвой
. Зеленский ответил, что Трамп не в праве диктовать, как Украине себя чувствовать по отношению к конфликту.
Комментируя итоги встречи, Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США.