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Подписание сделки по минералам отменено, Трамп потребовал от Зеленского уехать

Подписание сделки по минералам отменено, Трамп потребовал от Зеленского уехать - 28.02.2025 Украина.ру

Подписание сделки по минералам отменено, Трамп потребовал от Зеленского уехать

Подписание сделки по редкоземельным металлам между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским отменено. Об этом 28 февраля сообщил телеканал Fox News

2025-02-28T22:45

2025-02-28T22:45

2025-02-28T22:45

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владимир зеленский

украина

fox news

редкоземельные металлы

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Между Зеленским и Трампом в Белом доме произошла публичная перепалка, после чего Трамп потребовал от Зеленского уехать.Напряженная дискуссия привела к тому, что совместная пресс-конференция была отменена, а вслед за ней — подписание сделки по украинским природным ресурсам, сообщил телеканал.По информации Fox News, разговор президента США с лидером киевского режима в Белом доме быстро перерос с перепалку. Оба участника переговоров не стеснилась перебывать друг друга и повышать голос.Трамп заявил, что у Украины большие проблемы и она не выигрывает в конфликте с Россией. Поэтому Киеву придется пойти на компромиссы в вопросе мирного урегулирования с Москвой. Зеленский ответил, что Трамп не в праве диктовать, как Украине себя чувствовать по отношению к конфликту.Комментируя итоги встречи, Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США.

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новости, сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина, fox news, редкоземельные металлы