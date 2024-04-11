Закат эры авианосцев. Что не так с символом американской мощи?
Еще недавно, в течение почти восьмидесяти лет, американские авианосные соединения были зримым символом возможности доставить в любую точку мира заряд для сокрушительного удара по мнимым или реальным врагам Америки.
Эти подвижные авиагруппы в буквальном смысле контролировали мир – даже если дела Пентагона шли не слишком хорошо, как это годами было в Корее или Вьетнаме, где тоже широко и активно применялись западные воздушные армады.
И вдруг все начинает меняться прямо у нас на глазах. Стратегические бомбардировщики с популярных картинок для школьников, считавшиеся самыми смертоносными видами оружия на планете, уже не являются таковыми. И, главное, в эту новую реальность постепенно начинают верить сами американские школьники.
"Закат момента однополярного господства США и распространение систем ограничения и воспрещения доступа и маневра предвещают переломный этап для американской военной стратегии. Эти недорогие, но эффективные средства защиты подрывают целесообразность дорогостоящих наступательных платформ США, таких, как авианосцы, против сопоставимых по силе противников...
Это, в свою очередь, подчеркивает острую необходимость развивать роевые технологии для беспилотников, а также подводные лодки и гиперзвуковое оружие для поддержания стратегической актуальности….
Закат момента однополярного господства среди малых государств и негосударственных структур еще больше осложняет США демонстрацию силы в глобальном масштабе. Поскольку уже даже такие противники, как хуситы, могут получить доступ к таким технологиям через Иран, Китай или Россию", – отмечает Брэндон Вайхерт, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик.
Хотя все и без экспертов видят, что атомные авианосцы и субмарины не могут подавить хуситов, которые до сих пор таскают с собой на боевые задание ритуальные кинжалы своих давно скончавшихся дедушек. Но никому от этого не смешно.
5 апреля, 14:04Вашингтон может помириться с хуситами? Как США потеряли мусульман и Ближний ВостокВремя летит очень быстро – особенно в том, что касается политики. Двадцать лет назад, после оккупации Ирака, США ощущали себя полновластными хозяевами на Ближнем Востоке, где им сопротивлялся только Иран. А местные руководители вынуждены были выполнять их распоряжения – чтобы их тоже не забомбили.
Это мнение не является частной ангажированной позицией отдельного взятого специалиста. Как заметил Стивен Стэшвик на страницах The Diplomat еще в 2016 году, "США уже и так платят гораздо больше за пропорционально меньшее улучшение боевых характеристик и получают постоянно уменьшающуюся оперативную выгоду от наращивания военных инвестиций".
Стэшвик приводит в пример чрезвычайно дорогостоящий авианосец класса "Форд" и не менее затратный истребитель пятого поколения F-35, предлагая западным стратегам отказаться от концепции решительной военной победы над соперником сопоставимой силы. Вместо этого, считает Стэшвик, будет достаточно просто не дать противнику победить.
Военно-морская мощь Америки постепенно тает – о чем достаточно откровенно рассказывают сегодня сами американцы.
"Внимательные наблюдатели за военно-морскими силами США были озадачены, когда 11 марта командование этого вида вооруженных сил опубликовало бюджетное предложение на 2025 год.
В бюджетную заявку на 258 миллиардов долларов включили 26 миллиардов на шесть новых боевых кораблей: ударную подводную лодку типа "Вирджиния", два эсминца типа "Арли Берк", один фрегат типа "Констеллейшн", один десантно-вертолётный корабль-док типа "Сан-Антонио" и один средний десантный корабль.
В этот список покупок на 26 миллиардов также входит частичное финансирование пары авианосцев типа "Джеральд Форд" и подводной лодки с баллистическими ракетами типа "Колумбия".
Для любого другого флота 26 миллиардов долларов и шесть грозных новых кораблей стали бы неслыханной удачей и золотым дном. Но для ВМС США, которые по важнейшим меркам имеют самый мощный в мире флот, это настоящий крах кораблестроения. Военно-морские силы пытаются увеличить свой корабельный состав с 293 боевых кораблей до 350. Поскольку большинство кораблей служит примерно 30 лет и не более, ВМС должны ежегодно закупать дюжину новых, чтобы довести их количество до 350 единиц и не снижать его. А чтобы сохранить имеющееся количество, им нужно приобретать приблизительно по 10 кораблей ежегодно", – отмечает на страницах британского издания военно-морской эксперт Дэвид Экс.
Хуже всего, что дело не только и не столько в деньгах. Проблема в том, что американская промышленность не может прямо сейчас построить морскую суперармаду, даже если верфи просто засыпят наличностью.
"Попросту говоря, кораблестроительной отрасли ВМС США настолько не хватает квалифицированных рабочих, что она с трудом может строить даже заказанные корабли, но абсолютно не в состоянии наращивать строительство. Таков поразительный вывод из тщательной проверки кораблестроительной отрасли, которую министр ВМС Карлос Дель Торо приказал провести еще в январе", – отмечает The Telegraph.
Наукоемкие последние корабли новейшего поколения могут создавать промышленные инженеры и рабочие самой высокой квалификации. И для серьезного прогресса они нужны Америке в таких количествах, которые американские колледжи просто-напросто не готовят – тем более, забесплатно.
14 июня 2023, 11:30Главное в деталяхВсё об армиях НАТО. Аналитический доклад издания Украина.ру
Ведь почти каждый ученик серьезного вуза десятилетиями выплачивает за свой диплом солидный кредит – банку, спонсору, или самому учебному заведению.
В этих условиях США объективно придется сокращать свой огромный мировой флот. Тем более, что стопроцентной защиты кораблей от дронов не существует, и это не танк, который можно наглухо запаять решеткой. А хуситы приноровились атаковать плавучими беспилотниками всё более серьёзные западные цели в водах Красного моря. И эволюция этих аппаратов, судя по многим признакам, опережает эволюцию надводных военных кораблей.
Одним словом, в США понимают – несмотря на огромные военные заказы, которые помогают Байдену отчитываться об экономических достижениях, американская армия постепенно теряет мощь, перед которой двадцать лет назад трепетал мир.
Дело не столько в технологиях, сколько стратегиях. События последних лет слишком ясно указывают на то, что будущую войну в Вашингтоне планируют вести в прокси-версии.