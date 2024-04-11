https://ukraina.ru/20240411/1054449086.html

Закат эры авианосцев. Что не так с символом американской мощи?

Закат эры авианосцев. Что не так с символом американской мощи? - 11.04.2024 Украина.ру

Закат эры авианосцев. Что не так с символом американской мощи?

Еще недавно, в течение почти восьмидесяти лет, американские авианосные соединения были зримым символом возможности доставить в любую точку мира заряд для сокрушительного удара по мнимым или реальным врагам Америки.

2024-04-11T17:47

2024-04-11T17:47

2024-04-11T17:47

эксклюзив

сша

флот

оружие

америка

пентагон

джо байден

f-35

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Эти подвижные авиагруппы в буквальном смысле контролировали мир – даже если дела Пентагона шли не слишком хорошо, как это годами было в Корее или Вьетнаме, где тоже широко и активно применялись западные воздушные армады.И вдруг все начинает меняться прямо у нас на глазах. Стратегические бомбардировщики с популярных картинок для школьников, считавшиеся самыми смертоносными видами оружия на планете, уже не являются таковыми. И, главное, в эту новую реальность постепенно начинают верить сами американские школьники."Закат момента однополярного господства США и распространение систем ограничения и воспрещения доступа и маневра предвещают переломный этап для американской военной стратегии. Эти недорогие, но эффективные средства защиты подрывают целесообразность дорогостоящих наступательных платформ США, таких, как авианосцы, против сопоставимых по силе противников...Это, в свою очередь, подчеркивает острую необходимость развивать роевые технологии для беспилотников, а также подводные лодки и гиперзвуковое оружие для поддержания стратегической актуальности….Закат момента однополярного господства среди малых государств и негосударственных структур еще больше осложняет США демонстрацию силы в глобальном масштабе. Поскольку уже даже такие противники, как хуситы, могут получить доступ к таким технологиям через Иран, Китай или Россию", – отмечает Брэндон Вайхерт, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик.Хотя все и без экспертов видят, что атомные авианосцы и субмарины не могут подавить хуситов, которые до сих пор таскают с собой на боевые задание ритуальные кинжалы своих давно скончавшихся дедушек. Но никому от этого не смешно.Это мнение не является частной ангажированной позицией отдельного взятого специалиста. Как заметил Стивен Стэшвик на страницах The Diplomat еще в 2016 году, "США уже и так платят гораздо больше за пропорционально меньшее улучшение боевых характеристик и получают постоянно уменьшающуюся оперативную выгоду от наращивания военных инвестиций".Стэшвик приводит в пример чрезвычайно дорогостоящий авианосец класса "Форд" и не менее затратный истребитель пятого поколения F-35, предлагая западным стратегам отказаться от концепции решительной военной победы над соперником сопоставимой силы. Вместо этого, считает Стэшвик, будет достаточно просто не дать противнику победить.Военно-морская мощь Америки постепенно тает – о чем достаточно откровенно рассказывают сегодня сами американцы."Внимательные наблюдатели за военно-морскими силами США были озадачены, когда 11 марта командование этого вида вооруженных сил опубликовало бюджетное предложение на 2025 год.В бюджетную заявку на 258 миллиардов долларов включили 26 миллиардов на шесть новых боевых кораблей: ударную подводную лодку типа "Вирджиния", два эсминца типа "Арли Берк", один фрегат типа "Констеллейшн", один десантно-вертолётный корабль-док типа "Сан-Антонио" и один средний десантный корабль.В этот список покупок на 26 миллиардов также входит частичное финансирование пары авианосцев типа "Джеральд Форд" и подводной лодки с баллистическими ракетами типа "Колумбия".Для любого другого флота 26 миллиардов долларов и шесть грозных новых кораблей стали бы неслыханной удачей и золотым дном. Но для ВМС США, которые по важнейшим меркам имеют самый мощный в мире флот, это настоящий крах кораблестроения. Военно-морские силы пытаются увеличить свой корабельный состав с 293 боевых кораблей до 350. Поскольку большинство кораблей служит примерно 30 лет и не более, ВМС должны ежегодно закупать дюжину новых, чтобы довести их количество до 350 единиц и не снижать его. А чтобы сохранить имеющееся количество, им нужно приобретать приблизительно по 10 кораблей ежегодно", – отмечает на страницах британского издания военно-морской эксперт Дэвид Экс.Хуже всего, что дело не только и не столько в деньгах. Проблема в том, что американская промышленность не может прямо сейчас построить морскую суперармаду, даже если верфи просто засыпят наличностью.Наукоемкие последние корабли новейшего поколения могут создавать промышленные инженеры и рабочие самой высокой квалификации. И для серьезного прогресса они нужны Америке в таких количествах, которые американские колледжи просто-напросто не готовят – тем более, забесплатно. Ведь почти каждый ученик серьезного вуза десятилетиями выплачивает за свой диплом солидный кредит – банку, спонсору, или самому учебному заведению.В этих условиях США объективно придется сокращать свой огромный мировой флот. Тем более, что стопроцентной защиты кораблей от дронов не существует, и это не танк, который можно наглухо запаять решеткой. А хуситы приноровились атаковать плавучими беспилотниками всё более серьёзные западные цели в водах Красного моря. И эволюция этих аппаратов, судя по многим признакам, опережает эволюцию надводных военных кораблей.Одним словом, в США понимают – несмотря на огромные военные заказы, которые помогают Байдену отчитываться об экономических достижениях, американская армия постепенно теряет мощь, перед которой двадцать лет назад трепетал мир.Дело не столько в технологиях, сколько стратегиях. События последних лет слишком ясно указывают на то, что будущую войну в Вашингтоне планируют вести в прокси-версии.

https://ukraina.ru/20240405/1054328817.html

https://ukraina.ru/20230614/1047085123.html

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Александр Сокуренко

эксклюзив, сша, флот, оружие, америка, пентагон, джо байден, f-35