https://ukraina.ru/20240311/1053817831.html

Кризис кровавого железа. Из-за недооценки войн у Украины настали непростые времена с оружием

Кризис кровавого железа. Из-за недооценки войн у Украины настали непростые времена с оружием - 11.03.2024 Украина.ру

Кризис кровавого железа. Из-за недооценки войн у Украины настали непростые времена с оружием

К этому новому тренду уже пора привыкать – больше всего по современной неонацистской Украине и больным местам ее президента Владимира Зеленского бьют западные, в первую очередь американские СМИ. Потому что Киев, похоже, приучают к новым реалиям, обозначенным Папой Римским Франциском

2024-03-11T15:38

2024-03-11T15:38

2024-03-11T17:28

украина

россия

сша

запад

оружие

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0b/1053818499_0:74:1024:650_1920x0_80_0_0_898cdd87c5f6301ca9743fb409e0d52e.jpg

Этот аргентинский экс-иезуит в тиаре, перебравшись в Рим и комментируя ситуацию на Украине, предложил считать в ней самым сильным того, кто найдет мужество "поднять белый флаг" и начать переговоры, не "доводя страну до самоубийства".Зеленского от этих слов чуть на немецкие кресты не разорвало, и он обрушился на Папу с оскорблениями, говоря, какими ничтожными на самом деле бывают священники и капелланы, если они находятся от Украины в тысячах километров, а не вдохновляют ВСУ на отражение "путинских атак".Но жизнь идет своим чередом, мало обращая внимания на истерики Зеленского. И только за несколько последних часов в информполе появилось сообщение The New York Times со ссылкой на свои источники о том, что Украина к концу весны 2024 года получит только 6 истребителей F-16. Вместо 45 самолетов, которые еще в прошлом году ей пообещали отправить такие крайне добрые европейские страны, как Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.А потом сенатор от штата Юта Марк Ли в статье для The American Conservative написал, что если страны НАТО решат отправить свои войска на Украину, то США должны выйти из Альянса. Напрочь и немедленно. Главным образом потомуьчто, во-первых, простым европейцам совсем не нужен ядерный апокалипсис на своей земле. Во-вторых, сами США не заинтересованы в участии в масштабном конфликте между НАТО и Россией, и у них уж точно нет никаких интересов на Украине вовсе.При этом, в-третьих, сенатор Ли вообще еще раз легализовал общеизвестное: если кто и заинтересован в продолжении войны на Украине и в провокациях, так это транснациональные элиты Запада, для которых самое важное – прибыль любой ценой и в любом месте.Потом журнал Forbes откровенно поиздевался над попытками Киева и его западных союзников как-то компенсировать потери ЗРК Patriot, которые недавно были уничтожены российскими войсками в районе Покровска (ДНР). По мнению Forbes, "Украина или один из ее союзников могли бы выстроиться в очередь, чтобы купить новые пусковые установки взамен двух, которые уничтожили русские, но такая покупка может занять месяцы, а то и годы".Кроме того, ехидно заметил журнал, покупка новых систем обойдется в миллионы долларов, которые не заложены в бюджете Киева. То есть желание у Киева, как всегда, есть, а вот денег нет. Тоже как всегда.Потом британские журналисты из издания Sun рассказали, что хотели сделать красивый репортаж про танк Challenger 2, поставленный Лондоном Украине, но у них ничего не получилось, потому что хваленый танк утонул в грязи во время демонстрационного заезда для журналистов.Просто беда какая-то с этим западными танками на Украине. Французские танки либо не доезжают до ЛБС (линии боевого столкновения), потому что банально ломаются, либо горят там за милую душу. Немецкие танки Leopard тоже горят, как свечки. И даже уже объявленные "непревзойденными" американские танки Abrams пылают так, что просто загляденье, превращая в едучий дым репутацию ВПК что Германии, что США.А автор YouTube-канала The New Atlas, бывший морпех Брайан Берлетик откровенно потешался: российские танкисты разбили миф о превосходстве Abrams одним выстрелом. Он рассказал своим западным потребителям, что недавно российский танк Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк, о непобедимости которого пропаганда США трезвонила более 30 лет.Спесивые британцы и тут выделились – из танка Challenger 2 пока не сгорел, но утонул. Не доехав до ЛБС, и, как говорится, воинственному "победителю Путина" – Зеленскому час от часу не легче.А тут еще, как назло, в издании Edmonton Journal министр обороны Канады Уильям Блэр обвинил США в затягивании процесса доставки ЗРК NASAMS на Украину. "Мы пытались ускорить это. К сожалению, американцы столкнулись с некоторыми проблемами в собственном финансировании", – сказал он в прошедшее воскресенье. Упрекнул США за задержку с поставкой Украине оплаченного Оттавой ЗРК NASAMS, призвал "завершить контракты" и добавил, что США необходимо разобраться с финансированием сделки с норвежской компанией для закрытия контрактов.А случилось вот что: 11 января 2023 года правительство Канады объявило, что закупит у США для нужд Украины NASAMS на 406 млн канадских долларов (примерно 303 млн долл.). И все было просто прелестно, но, по информации газеты Edmonton Journal, Вашингтон не предоставил Оттаве купленный комплекс. Кроме того, по словам министра Блэра, без договоренностей между Вашингтоном и Оттавой Канаде понадобились бы годы для приобретения ЗРК NASAMS у норвежского производителя Kongsberg Defence & Aerospace в рамках стандартного процесса закупок. И это связано с тем, что "американцы столкнулись с некоторыми проблемами в собственном финансировании".И ничуть не лакирует общую картину то, что Запад прибегает к всевозможным ухищрениям, чтобы обходить запреты и отдельные табу на поставки на Украину смертоносного оружия. Немецкое издание Spiegel написало, что, по информации, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок уже дала понять, что поддержит поставки ракет Taurus, против чего выступает канцлер Олаф Шольц, в Британию. И что Великобритания и ФРГ придумали способ обойти запрет Шольца на поставку Киеву этих ракет. Это так называемый круговой обмен. "Во время кругового обмена Германия могла бы передать крылатые ракеты Taurus Великобритании, а Лондон, в свою очередь, мог бы поставить Украине ракеты Storm Shadow", – написал Spiegel.А причина столь неудовлетворительного положения с поставками оружия на Украину очень проста – во всем мире наблюдается нехватка этого самого оружия. Мир, в первую очередь Запад, за годы своего мнимого гегемонизма после мнимой же "победы в холодной войне" просто не готовился к полномасштабным войнам с массовым использованием военных арсеналов. А, следовательно, и арсеналы эти опустели, потому что ВПК разных стран не получали заказы и производили оружие исключительно на продажу в третьи страны.Буквально 10 марта 2024 года хорватское издание Advance выпустило статью "Континент пустых арсеналов" с шикарным и красноречивым подзаглавием "Если бы Европе действительно пришлось воевать без американской помощи, ее оружия хватило бы на пару часов". И в ней приведено мнение Марка Тиса, генерал-полковника в отставке и экс-замминистра обороны Бельгии, который в интервью Bayerischer Rundfunk заявил, что вооруженный конфликт на Украине истощил запасы боеприпасов по всей Европе. И что Европа не в состоянии воевать с Россией. "Через несколько часов после начала войны нам пришлось бы отбиваться камнями. Запасы крайне малы, и особенно что касается высококачественных боеприпасов. Восполнить арсенал таких боеприпасов непросто. Потребуется время. Если заказывать сейчас, то в случае некоторых боеприпасов выполнения заказа придется ждать семь лет. Такая же ситуация даже с самыми элементарными малокалиберными снарядами 5,56 стандартными для НАТО. Если сегодня мы подпишем контракт, то уйдет 12 месяцев на их изготовление", — объяснил генерал Тис.По его словам, главная причина – в неправильной оценке предполагаемых войн. "Наши войска создавались для экспедиционных операций. Речь идет о небольших контингентах, которые не требуют сложной логистики и расходуют мало боеприпасов, если вообще расходуют. И вдруг мы опять оказываемся в ситуации открытой войны. Сегодня все составляющие армии нуждаются в пересмотре подходов к ним, и боеприпасы и логистика не исключение", – сказал генерал.И привел пример немецкого бундесвера: "Я знаю, что Германия располагала почти 5000 танков в конце 1980-х годов. Сегодня их у Германии от 200 до 300. Я не говорю, что нужно возвращаться к 5000, но разница огромная".При этом отставной генерал выступил, разумеется, как типичный лоббист ВПК и оружейных компаний: "В промышленности пока изменений мало. Мы должны вернуть производство оружия на прежний уровень. Но для компаний существует очень много рисков. И это тоже нужно менять. Правительства и Европейский союз должны взять на себя эти риски. Если вы хотите политических изменений в Европе, то они начнутся, когда нож будет приставлен к нашему горлу и кровь будет капать из жил. Вот тогда ситуация начнет меняться".Поможет ли это Украине, покажет только время. И конечно же, развитие спецвоенной операции (СВО), которую Россия затеяла для приведения неонацистской Украины в более адекватное состояние. И не просто затеяла, но и сделала правильные выводы из ее не очень удачного для себя начала СВО и теперь относится к боевым действиям с полной серьезностью и ответственностью. ВПК России наращивает производство всего, что нужно армии в условиях СВО и новой необычной и непривычной неконвенциональной войны, которая тем не менее пожирает вооружение в прежних объемных масштабах. И это еще мягко сказано.Но главное другое – Россия бережет своих солдат, не покрывает прорехи в работе ВПК солдатскими телами и системно и последовательно наращивает обеспечение армии всем необходимым. По-разному на разных участках это, увы, пока получается, но общий тренд понятен. И он удовлетворителен, потому что обеспечивает грядущую победу.И Запад это тоже признает. В статье в издании Оctagon.media приведены данные из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), согласно которым Россия впервые сдала позиции в рейтинге поставщиков вооружений. Другими словами, экспорт вооружений из России в 2019–2023 годы по сравнению с 2014–2018 годами сократился на 53%, и сегодня в целом на долю страны приходится 11% мирового оружейного рынка.Россия-де впервые уступила второе место среди ведущих экспортеров оружия, заняв третью строчку, пропустив вперед Францию, которая увеличила свои продажи на 47%. Снижение же экспорта российского вооружения стало особенно заметно в последние 5 лет. В 2019-м Москва поставляла оружие в 31 страну, в 2022-м – в 14, в 2023-м – 12. Почти 70% поставок приходились на страны Азии и Океании.Первое же место у США, которые в сравнении с предыдущим пятилетним периодом нарастили продажи на 17% (42% мирового рынка). В десятку крупнейших стран-экспортеров также вошли Китай, Германия, Италия, Великобритания, Испания, Израиль и Южная Корея.Но такой "провал России" вряд ли утешение для Украины и ее неонацистов, бредящих "победой над Путиным". Главным образом потому, что Россия ведет войну, и сегодня ей не до продажи оружия, самого ей нужного.Второй момент еще более обнадеживающий: Россия наконец-то слезает с нефтегазовой и оружейной игл, которые раньше обеспечивали ей очень важные экспортные поступления в госбюджет. Теперь Россия от продажи сельхозпродукции получает не меньше, чем от прежних двух главных экспортных статей. И наращивает другие экспортные статьи. А оружие, повторяю, нужно ей самой. Как аргументы в разговоре и с Украиной, и со стоящим за ее спиной коварным Западом.И наконец третье: даже стокгольмский SIPRI еще летом 2023 года сообщил, что Россия и США владеют 90% всего ядерного оружия в мире и по-прежнему на порядок превосходят остальные страны. Несмотря на то что и другие ядерные державы (в последние годы активно вооружается Китай) наращивают свой потенциал, но до России и США им далеко.О чем это говорит? Да банально и объективно всего лишь о том, что для Украины, превращенной в инструмент в чужих руках и подсаженный на чужую помощь, как наркоман на дозу их чужих рук, ничего хорошего не предвидится. И судьбу ее без ее участия будут решать даже не на Западе, которому самому для решения своих проблем многого не хватает, а на равноправных переговорах России с США. К этому все и идет.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240311/1053803035.html

https://ukraina.ru/20240228/1053566682.html

https://ukraina.ru/20240311/1053803035.html

https://ukraina.ru/20240309/1053791498.html

украина

россия

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, россия, сша, запад, оружие, эксклюзив