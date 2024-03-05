Обстрелы Белгородской области, украинцы в поисках свободы слова. Итоги 5 марта - 05.03.2024 Украина.ру
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Обстрелы Белгородской области, украинцы в поисках свободы слова. Итоги 5 марта
Обстрелы Белгородской области, украинцы в поисках свободы слова. Итоги 5 марта - 05.03.2024 Украина.ру
Обстрелы Белгородской области, украинцы в поисках свободы слова. Итоги 5 марта
ВСУ несколько раз за сутки обстреляли Белгородскую и соседние области; украинцы против блокировки "Телеграма"; экс-депутата Мураева будут судить за госизмену
2024-03-05T18:14
2024-03-05T18:49
эксклюзив
евгений мураев
сбу
белгород
обстрелы
украина
свобода слова
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ОбстрелыГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков несколько раз за день сообщал об обстреле региона.Около полудня в Грайворонском городском округе работали системы противовоздушной обороны (ПВО), был сбит беспилотник самолетного типа между сёлами Косилово и Ивановская Лисица. Пострадавших и разрушений не было."Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. С него было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. В результате взрыва пострадавших нет, машина посечена осколками", - написал Гладков спустя получаса.Следующей атаке со стороны ВСУ подверглось село Новая Таволжанка.Ближе к вечеру под обстрел попал хутор Мухин Шебекинского городского округа."Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты 6 населенных пунктов: хуторов Мухин и Марьино, поселков Ленинский и Первомайский и частично двух сёл - Вознесеновка и Нежеголь. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны", - написал в своем телеграм-канале губернатор.Жертв и пострадавших не было.Утром в Белгородской области был большой пожар на нефтебазе, в Губкинском округе. МЧС сообщили о ликвидации пожара, Гладков назвал происшествие ЧП.Воздушная тревога звучала также в Воронеже и области.Шесть раз за сутки под обстрел попала Горловка Донецкой Народной Республики.Вечером артиллерия ВСУ обстреляла Куйбышевский район Донецка."Изменник" МураевСлужба безопасности Украины завершила досудебное расследование дела руководителя запрещенной на Украине партии "Наши", экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева, которого обвиняют в государственной измене.По заверениям СБУ, Мураев "использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для продвижения российской пропаганды и дестабилизировал общественно-политическую ситуацию на Украине".Помимо госизмены, ему вменяют нарушение равноправия граждан в связи с их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений или инвалидности.Мураеву грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, дело передано в суд.Мураев также находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.Одновременно с ним, в июле 2023 года, Государственное Бюро Расследований Украины (ГБР) сообщило о подозрении в госизмене бывшему депутату Рады от запрещенной ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу.Заявляется, что он в многочисленных выступлениях и интервью "распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию", чем будто бы играл на руку России. По данным ГБР, депутат скрывается за границей.Блокировка "Телеграма"Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно которому, больше половины украинцев воспринимают идею о блокировке "Телеграма" как ограничение прав и свобод человека.По данным института, 44% опрошенных поддержали контроль за информацией в интернете.Социологические данные отличаются от 2022 года: всего год назад 60% украинцев соглашались с контролем за информацией в соцсетях "для усиления защиты страны от врага"."Однако до февраля 2024 года ситуация серьезно изменилась. Теперь попытки государства регулировать контент в интернете воспринимают как ограничение прав и свобод 49% граждан. Одновременно до 44% уменьшилась доля тех, кто считает, что для усиления безопасности стоило бы более активно контролировать информацию в интернет-источниках", - пишет украинское издание "Дзеркало Тижня".На прошлой неделе глава Комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии украинским СМИ заявил, что "Телеграм" "отказывается идти на контакт с украинскими властями" и в таких условиях логичной выглядит блокировка мессенджера.По его словам, руководство Telegram отказывается блокировать "откровенно манипулятивные каналы, которые распространяют российскую пропаганду".Ранее глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что запретить или заблокировать "Телеграм" в Украине невозможно.
https://ukraina.ru/20240216/1053331348.html
https://ukraina.ru/20230726/1048270383.html
https://ukraina.ru/20240224/1053496321.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, евгений мураев, сбу, белгород, обстрелы, украина, свобода слова
Эксклюзив, Евгений Мураев, СБУ, Белгород, обстрелы, Украина, свобода слова

Обстрелы Белгородской области, украинцы в поисках свободы слова. Итоги 5 марта

18:14 05.03.2024 (обновлено: 18:49 05.03.2024)
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
ВСУ несколько раз за сутки обстреляли Белгородскую и соседние области; украинцы против блокировки "Телеграма"; экс-депутата Мураева будут судить за госизмену
Обстрелы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков несколько раз за день сообщал об обстреле региона.
Около полудня в Грайворонском городском округе работали системы противовоздушной обороны (ПВО), был сбит беспилотник самолетного типа между сёлами Косилово и Ивановская Лисица. Пострадавших и разрушений не было.
"Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. С него было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. В результате взрыва пострадавших нет, машина посечена осколками", - написал Гладков спустя получаса.
Следующей атаке со стороны ВСУ подверглось село Новая Таволжанка.

"ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе грузовой автомобиль, в котором ехали мирные жители. Слава богу, в результате взрыва никто не пострадал, машину посекло осколками", - сообщил Гладков.

Ближе к вечеру под обстрел попал хутор Мухин Шебекинского городского округа.
"Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты 6 населенных пунктов: хуторов Мухин и Марьино, поселков Ленинский и Первомайский и частично двух сёл - Вознесеновка и Нежеголь. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны", - написал в своем телеграм-канале губернатор.
Жертв и пострадавших не было.
Утром в Белгородской области был большой пожар на нефтебазе, в Губкинском округе. МЧС сообщили о ликвидации пожара, Гладков назвал происшествие ЧП.
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Воздушная тревога звучала также в Воронеже и области.
Шесть раз за сутки под обстрел попала Горловка Донецкой Народной Республики.
"156 украинских беспилотников подавлены за сутки в небе над Горловкой, Донецком и Макеевкой", - сообщили в Управлении ФСБ по ДНР.
Вечером артиллерия ВСУ обстреляла Куйбышевский район Донецка.
"Изменник" Мураев
Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование дела руководителя запрещенной на Украине партии "Наши", экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева, которого обвиняют в государственной измене.
По заверениям СБУ, Мураев "использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для продвижения российской пропаганды и дестабилизировал общественно-политическую ситуацию на Украине".
Помимо госизмены, ему вменяют нарушение равноправия граждан в связи с их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений или инвалидности.
Мураеву грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, дело передано в суд.
Мураев также находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
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26 июля 2023, 13:48
"Изменники" Рабинович и Мураев, тревоги и обстрелы. Главное на Украине на 14:00 26 июля
Одновременно с ним, в июле 2023 года, Государственное Бюро Расследований Украины (ГБР) сообщило о подозрении в госизмене бывшему депутату Рады от запрещенной ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу.
Заявляется, что он в многочисленных выступлениях и интервью "распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию", чем будто бы играл на руку России. По данным ГБР, депутат скрывается за границей.
Блокировка "Телеграма"
Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно которому, больше половины украинцев воспринимают идею о блокировке "Телеграма" как ограничение прав и свобод человека.
По данным института, 44% опрошенных поддержали контроль за информацией в интернете.
Социологические данные отличаются от 2022 года: всего год назад 60% украинцев соглашались с контролем за информацией в соцсетях "для усиления защиты страны от врага".
"Однако до февраля 2024 года ситуация серьезно изменилась. Теперь попытки государства регулировать контент в интернете воспринимают как ограничение прав и свобод 49% граждан. Одновременно до 44% уменьшилась доля тех, кто считает, что для усиления безопасности стоило бы более активно контролировать информацию в интернет-источниках", - пишет украинское издание "Дзеркало Тижня".
Янукович и журналисты
24 февраля, 12:43
Свобода слова нон грата. Как десять лет назад в Украине стартовала официальная цензураРовно десять лет назад, 24 февраля 2014 года, победивший неонацистский режим, совершивший кровавый госпереворот, сам, по инициативе его идеологических обоснователей, обозначил, кого и чего он боится больше всего – правды о себе.
На прошлой неделе глава Комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии украинским СМИ заявил, что "Телеграм" "отказывается идти на контакт с украинскими властями" и в таких условиях логичной выглядит блокировка мессенджера.
По его словам, руководство Telegram отказывается блокировать "откровенно манипулятивные каналы, которые распространяют российскую пропаганду".
Ранее глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что запретить или заблокировать "Телеграм" в Украине невозможно.
 
ЭксклюзивЕвгений МураевСБУБелгородобстрелыУкраинасвобода слова
 
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