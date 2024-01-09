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Дело Виталия Кличко: когда Россия перестала быть Украиной

Дело Виталия Кличко: когда Россия перестала быть Украиной - 09.01.2024 Украина.ру

Дело Виталия Кличко: когда Россия перестала быть Украиной

8 января в Киеве произошло сразу два знаменательных события: на Бульваре Жюля Верна в Святошинском районе прорвало трубу то ли водопровода, то ли канализации (версии разнятся), а у киевского градоначальника Кличко обнаружили купленный в 2023 году особняк в Германии за 6 миллионов долларов

2024-01-09T10:38

2024-01-09T10:38

2024-01-09T12:54

эксклюзив

россия

украина

виталий кличко

коррупция

чиновник

сво

санкции

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Ну, казалось бы, прорвало так прорвало. И особняком меньше, особняком больше — новости для города, перешедшего грань инфраструктурного коллапса под руководством мастера ораторского искусства, вполне обыденные.Но повод для размышлений всё же есть, причём не столько о Виталии Кличко, сколько о том, когда Россия перестала быть Украиной.Украина — не РоссияМногие граждане Украины до сих пор воспринимают Россию как ухудшенную версию их страны, только с Владимиром Путиным, плохой едой и отвратительным климатом.В рамках этой логики бытовало мнение, что бардака в России должно быть уж точно не меньше, чем на Украине, а чиновники должны быть таким же бестолковыми и обременёнными клептоманией. Следовательно, если на стороне Украины все страны Запада, то победить Россию не составит труда.Поэтому у российских чиновников искали иностранную собственность, арестовывали счета и запрещали им въезд в США и ЕС.Составлявшиеся ещё с 2014 года санкционные списки после начала СВО стали поистине бесконечными, а с июня 2023 года европейские санкции стали вводить и против родственников физических лиц из России.Тем не менее, никакого толку от введённых персональных санкций нет — политический курс России остался неизменным. О причинах этой устойчивости на Западе только гадали, а на Украине, в принципе, и не задумывались, в силу стереотипного восприятия России.С начала 2000-х в России произошло несколько знаковых реформ, которые на Украине так и не смогли провести, что и сделало возможным покупку Кличко (а он его задекларировал) особняка в Германии площадью в 750 "квадратов".· В 2001 году политические партии в России стали финансировать из государственного бюджета, что сократило их зависимость от олигархии. В 2005 году за решётку отправился главный Михаил Ходорковский* (признан в РФ иноагентом) — олигарх с неуёмными амбициями, что ознаменовало запрет для крупного капитала на участие в федеральной политике. На Украине в это время как раз началась олигархическая вольница.· В 2009 году заработал портал "Госуслуги", оцифровавший множество государственных услуг и создавший между чиновников и гражданином ряд преград, не позволяющих давать и принимать взятки на низовом уровне. Украинский аналог "Госуслуг" заработал лишь в 2020 году.· В 2012 году был принят закон "Об иностранных агентах" и началось сокращение влияния финансируемых извне НКО на российское общество и через него на политику. С 2007 года гранты НКО внутри России выдавали из федерального бюджета, а к 2017 году объёмы поддержки некоммерческих организаций увеличили, а заодно изменили и систему распределения денег — ответственным за их выделение стал Фонд президентских грантов. Государство гранты на Украине выдавать так и не начало.· В 2012 году был принят 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", и с 1 января 2013 года в России введён контроль за крупными расходами государственных и муниципальных служащих, а также работников организаций государственного сектора. По сути, 230-ФЗ создал схожий с украинским механизм контроля за чиновниками, с той лишь разницей, что в России бюрократию контролировала прокуратура, а на Украине — подконтрольные США и ЕС антикоррупционные органы. И произошло это раньше, чем были созданы украинские НАБУ и САП.· В апреле 2013 года отдельным категориям российских чиновников запретили хранить деньги в банках за пределами России, а также владеть ценными бумагами иностранных эмитентов. Заодно чиновников обязали задекларировать свою иностранную недвижимость.· В 2014 году вступил в силу закон о втором гражданстве — граждан России обязали уведомить государство о наличии у них гражданства какой-либо страны, помимо РФ. После внесения поправок в конституцию России в ней появилась норма о запрете на двойное гражданство или вид на жительство для премьер-министра, министров, глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей. В развитие нормы конституции президентом в Госдуму был внесён 51 законопроект о запрете второго гражданства для государственных и муниципальных служащих, а также силовиков.Как видно из этой длинной хронологии, Россия начала путь по превращению в "не Украину" ещё в начале нулевых, а к январю 2014 года — тогда Верховная Рада приняла "диктаторские законы", включая нечто похожее на украинский аналог закона об иностранных агентах — Россия окончательно перестала быть Украиной.Но мало принять законы, нужно ещё и обеспечить их исполнение.Как правильно сажать чиновниковЗа последние десять лет за решёткой оказались разные влиятельные и крайне небедные люди: экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков вместе со своим отцом Раулемприговорены к пожизненному заключению.Отсидел и вышел по УДО экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. За хищения и мошенничество к 19 и 18 годам лишения свободы приговорены братья Зиявудин и Магомед Магомедовы.12 лет получил бывший министр "открытого правительства" Михаил Абызов. Лишился бизнеса Сергей Сопчук, "совмещавший" статус депутата Госдумы от "Единой России" с управлением золотодобывающей компанией.Под угрозой изъятия агрохолдинг "Покровский" с 50 "дочерними" предприятиями — прокуратура подозревает, что его владелец Андрей Коровайко создал коррупционным путём.В общем, сажали в "тоталитарной" России много, ещё больше изымали денег. С 2013 по 2019 годы прокуроры инициировали свыше 1,5 тыс. процедур контроля в рамках 220-ФЗ, изъяв у чиновников имущества на 14 млрд рублей.В 2019 году у коррупционеров изъяли имущества на 20 млрд рублей, в 2020 году — на 10 млрд рублей, в 2021 году уже на 74 млрд рублей, а по итогам 2022 года и вовсе на 90 млрд рублей.Активно изымать коррупционные деньги стали после дела экс-полковника Захарченко, у которого в 2019 году конфисковали 9 млрд рублей. Родственники Захарченко попытались вернуть деньги в 2022 году, но безуспешно — они указывали, что в федеральном законодательстве нет нормы, предусматривающей изъятие денег у коррупционеров (под конфискацию попадало всё, кроме денег).Но жалобы не помогли, а в марте 2022 года вступила в силу норма, позволяющая изымать у чиновников деньги, законность получения которых невозможно доказать.В 2019 году Головинский суд Москвы обратил в доход государства 800 млн руб., 72 млн долларов и 8 млн евро, изъятые в ходе обыска у экс-начальника второго отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина.В 2020 году Гагаринский суд Москвы конфисковал 32,54 млрд рублей, принадлежавшие бывшему министру по делам "Открытого правительства" Михаилу Абызову, а год спустя "доначислил" ему еще 22 млн долларов, которые также квалифицировал как "часть коррупционного дохода".Как видно, по антикоррупционным делам Россия также давно перестала быть Украиной.***Весь этот длинный антикоррупционный экскурс автор совершил не столько для убеждения кого-либо из числа граждан бывшей Украины в том, что Россия Украиной быть перестала — воевать со стереотипами дело мучительное и неблагодарное.Важно другое. Представить, что у московского градоначальника Собянина есть как минимум вид на жительство в Германии и особняк там как у Кличко, было фантастично еще до начала СВО, а после и вовсе невозможно.Владеть зарубежными счетами и особняками для чиновника – приятно, и отказывались чиновники от подобных привилегий не от хорошей жизни. Отказ в части "национализации элит" растянулся на десятилетие, происходил со скрипом и под нажимом со стороны президента и его Администрации.По ходу дела из властной обоймы выпали десятки губернаторов и иных чиновников — не зря ведь была создана "Школа губернаторов", а на очереди ещё и "Школа мэров" — а некоторые из элитариев ещё и за решётку угодили.Но отказаться заграничных благ и статусных погремушек пришлось. Теперь вместо шопинга в Париже – приём курьеров из Дубая, вместо отдыха в Монако — курорт в Сочи, а дети попрощались с Лондоном и вернулись в Москву.От всего этого как раз не пожелала отказываться украинская элита, сделавшая, как отмечает философ Алексей Чадаев, выбор в пользу колониальной, а не суверенной и, тем более, цивилизационной модели государства.Трагедия Украины не в том, что у Кличко появился новый особняк, а в том, что там за 30 с лишним лет независимости не нашлось никого, кто смог бы за десятилетие создать новые условия для бюрократии, уподобив её лягушке, варящейся на медленном огне.* Признан в РФ иноагентом

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, россия, украина, виталий кличко, коррупция, чиновник, сво, санкции