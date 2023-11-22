https://ukraina.ru/20231122/1051191328.html

Виталий Кличко, биография

Виталий Кличко, биография - 22.11.2023 Украина.ру

Виталий Кличко, биография

Мэр Киева

2023-11-22T09:10

2023-11-22T09:10

2023-11-22T09:10

биография

виталий кличко

мэр

украинский боксер

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051187781_0:21:900:527_1920x0_80_0_0_733658d4ed4a933c04a84f6dfcac4ec6.jpg.webp

Детство и образование Виталий родился 19 июля 1971 года в селе Беловодское в Киргизии в семье военного. Из-за того, что отец Виталия был военнослужащим, в детстве они часто переезжали. Жили в Казахстане, Чехословакии, Прибалтике, а в 1984 году перебрались в столицу Украины. В Киеве Виталий и начал заниматься спортом. Там же он окончил школу №69. В бокс попал в 14 лет, но первое время не воспринимал это занятие всерьез – сначала просто хотел научиться постоять за себя и походить на модных тогда Шварценеггера и Сталлоне. Были также занятия карате и кикбоксингом. С 1989-го по 1991-й Виталий служил в армии в городе Умани, в части ВВС СССР. А после армии поступил в Переяслав-Хмельницкий педагогический институт им. Драгоманова, откуда выпустился преподавателем физического воспитания в 1995 году. Кличко старший является кандидатом наук в области физвоспитания и спорта. Его диссертация была посвящена "Методике определения способностей боксеров в системе многоэтапного спортивного отбора". Виталий окончил также Национальную академию государственного управления при президенте Украины и стал магистром "Управления общественным развитием" в 2011 году.Бокс и политическая карьера В 1990-х Виталий вместе со своим братом решают серьезно заняться боксом, оставив кикбоксинг на второй план, несмотря на то, что в этом виде спорта он начал свою успешную спортивную карьеру. За 6 лет в боксе Кличко собирает 95 побед, из которых - 80 закончились нокаутами, и всего 15 поражений.В 1999 году Виталий завоевывает титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (World Boxing Organization, WBO), но спустя год уступает его Крису Берду.Спустя 6 лет Кличко, побеждая Кори Сондерса, становится чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (World Boxing Council, WBC) и заявляет об окончании спортивной карьеры. Но не проходит и года, как Кличко возвращается на ринг, но из-за травмы спины не может участвовать в поединках.Помимо спорта братья Кличко уделяли много времени общественной и политической деятельности: в 2003 году они основали благотворительную организацию "Фонд братьев Кличко".В апреле 2006 года Виталий Кличко становится депутатом Киевского городского совета, а спустя 6 месяцев его назначают советником президента Украины Виктора Ющенко. Он неоднократно его поддерживал и ранее, в том числе во время “оранжевой революции” 2004 года.Мэр КиеваС 2006 по 2008 годы Кличко были предприняты попытки баллотироваться на пост мэра Киева, но безуспешно. Правда он был избран депутатом на выборах в Киевский городской совет и впоследствии возглавил фракцию своего имени.В апреле 2008 года, когда в Киеве проходили внеочередные выборы градоначальника, Кличко как лидер блока "Пора-ПРП" был вновь зарегистрирован кандидатом на должность киевского мэра.Спустя 2 года Кличко был избран председателем нового политического движения - партии "Украинский демократический альянс за реформы" (УДАР).Летом 2012 года Кличко присоединяется к акции протеста против принятия языкового закона: он вступает в перепалку с милиционерами при попытке не допустить Виктора Януковича на пресс-конференцию в "Украинский Дом". В схватке Кличко получает порцию слезоточивого газа. Видео с инцидентом облетает весь мир и делает боксера-политика популярным.В 2013 году на Евромайдане он становится одним из главных действующих лиц, активно выступает и требует освободить незаконно арестованных, по его мнению, активистов за события на улице Банковой 1 декабря, требует отправить в отставку правительство Николая Азарова, а также провести досрочные парламентские и президентские выборы.В следующем году, уже после государственного переворота, совершенного в феврале 2014 года активистами Майдана, Кличко принимает участие в выборах киевского городского головы от партии “УДАР” и занимает первое место, набрав около 800 тысяч голосов. 25 июня 2014 года указом президента Украины Петра Порошенко Виталия назначают главой Киевской горгосадминистрации. Таким образом, Кличко занимает сразу две должности - мэра, то есть городского головы, избранного населением, и главы городской администрации, то есть руководителя города, назначенного президентом (во многих городах Украины это две разные должности, занимаемые разными политиками)Летом 2019 года Офис президента Украины Владимира Зеленского инициирует увольнение Кличко с должности главы городской администрации, что по версии окружения Зеленского лишает мэра контроля за финансовыми потоками. Однако мэром Кличко остается и спустя год вновь баллотироваться на должность мэра Киева и осенью 2020 года, набрав достаточное количество голосов, вновь занимает должность избранного главы (мэра) столицы.В период с 2021 года на Кличко было открыто несколько уголовных дел по вопросам хищения бюджетных средств во время строительства Подольского моста в Киеве. В его квартире проводили обыски, однако Кличко заявлял, что его публично дискредитировали с целью убрать с должности.Родители В родословной Кличко были украинские казаки и простые крестьяне. Отца зовут Владимир Родионович Кличко: по профессии он военный летчик, дослужился до генерал-майора, был военным атташе Украины в Германии, а также НАТО.Мать – Надежда Ульяновна (девичья фамилия Булыно) – была учительницей начальных классов. Младший брат Виталия – Владимир – родился в Казахстане 25 марта 1976 года. Дед Виталия – Родион Петрович – родом из Черкащины, был милиционером. В жены выбрал еврейку Тамару Эфимовну Этильзон. В годы Великой Отечественной войны Родион Петрович служил, в 1941 году его 7-летнего сына Владимира расстреляли немцы, а Тамара Эфимовна чудом спаслась. После войны дедушка будущего мэра восстановился на службу в милицию, а позже руководил депортацией крымских татар в Казахстан. Именно там у Родиона Петровича и Тамары Эфимовны родился сын, которого они тоже назвали Владимиром, в честь расстрелянного первенца. Отношения и дети Виталий с 1997 был женат на спортсменке и фотомодели Наталии Валерьевне Егоровой (в браке она взяла фамилию мужа). Но спустя 26 лет совместной жизни пара развелась в 2022 году. В браке у них родилось трое детей: Егор-Даниэль (2000), Елизавета-Виктория (2002), Максим-Александр (2005). Все они имеют гражданство США.Интересные факты 1. Виталий Кличко попал в Книгу рекордов Гиннеса в 1999 году за 26 боев, которые он выиграл нокаутом. Это больше, чем у Майкла Тайсона. 2. Виталий попробовал себя в актерской карьере: он получил эпизодическую роль в музыкальном фильме "Очень новогоднее кино, или Ночь в музее". 3. Старшего Кличко часто обсуждают в сети за его нелепые и странные высказывания. Наиболее популярные перлы Виталия: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать". "Хочу обратить внимание всех. Встречался со многими милиционерами, которые погибли. С людьми-демонстрантами, которые погибли. И все задают вопрос…". "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и которых назначить невозможно. Не знаю почему".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, виталий кличко, мэр, украинский боксер, украина