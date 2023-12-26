https://ukraina.ru/20231226/1052383675.html

"Отлично, что все они сбежали": Алексей Журавлев объяснил, как СВО выдавила из России пену предателей

"Отлично, что все они сбежали": Алексей Журавлев объяснил, как СВО выдавила из России пену предателей - 26.12.2023 Украина.ру

"Отлично, что все они сбежали": Алексей Журавлев объяснил, как СВО выдавила из России пену предателей

Спецоперация на Украине выдавила из России всех предателей и приспособленцев, которые сотрудничали с нашей страной исключительно из-за денег. Сейчас РФ стала жить по законам патриотизма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев

2023-12-26T04:40

2023-12-26T04:40

2023-12-26T04:40

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СВО на Украине кардинально изменила все, в том числе и внутриполитическую ситуацию в России. Страна сплотилась так, как прежде наверное еще никогда не бывало, рассказал политик.Все попытки Запада устроить беспорядки и вводя санкции против России, которые направлены прежде всего против всех ее жителей, привели к тому, что в стране сейчас превалируют антизападные настроения, добавил депутат.Впервые за долгие годы Россия стала реально жить по законам патриотизма. Его можно было бы внести в Конституцию вместе с защитой традиционных ценностей. Такая позиция даже за рубежом привлекает к России много сторонников, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231225/1052239126.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сво, предательство, запад, антироссийские санкции, санкции, жители, деньги, власть, семья, ценности