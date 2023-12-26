"Отлично, что все они сбежали": Алексей Журавлев объяснил, как СВО выдавила из России пену предателей - 26.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231226/1052383675.html
"Отлично, что все они сбежали": Алексей Журавлев объяснил, как СВО выдавила из России пену предателей
"Отлично, что все они сбежали": Алексей Журавлев объяснил, как СВО выдавила из России пену предателей - 26.12.2023 Украина.ру
"Отлично, что все они сбежали": Алексей Журавлев объяснил, как СВО выдавила из России пену предателей
Спецоперация на Украине выдавила из России всех предателей и приспособленцев, которые сотрудничали с нашей страной исключительно из-за денег. Сейчас РФ стала жить по законам патриотизма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2023-12-26T04:40
2023-12-26T04:40
новости
россия
сво
предательство
запад
антироссийские санкции
санкции
жители
деньги
власть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046841118_0:53:768:485_1920x0_80_0_0_3e3b615e521208971bcda9fb70183c23.jpg
СВО на Украине кардинально изменила все, в том числе и внутриполитическую ситуацию в России. Страна сплотилась так, как прежде наверное еще никогда не бывало, рассказал политик.Все попытки Запада устроить беспорядки и вводя санкции против России, которые направлены прежде всего против всех ее жителей, привели к тому, что в стране сейчас превалируют антизападные настроения, добавил депутат.Впервые за долгие годы Россия стала реально жить по законам патриотизма. Его можно было бы внести в Конституцию вместе с защитой традиционных ценностей. Такая позиция даже за рубежом привлекает к России много сторонников, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231225/1052239126.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046841118_26:0:743:538_1920x0_80_0_0_a2a15ef931c9e496d33712f49835f055.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сво, предательство, запад, антироссийские санкции, санкции, жители, деньги, власть, семья, ценности
Новости, Россия, СВО, предательство, Запад, антироссийские санкции, санкции, жители, деньги, власть, Семья, ценности

"Отлично, что все они сбежали": Алексей Журавлев объяснил, как СВО выдавила из России пену предателей

04:40 26.12.2023
 
© РИА Новости . Ольга СмольскаяЛюди стоят в очереди у КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией.
Люди стоят в очереди у КПП Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией. - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Ольга Смольская
Читать в
Спецоперация на Украине выдавила из России всех предателей и приспособленцев, которые сотрудничали с нашей страной исключительно из-за денег. Сейчас РФ стала жить по законам патриотизма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
СВО на Украине кардинально изменила все, в том числе и внутриполитическую ситуацию в России. Страна сплотилась так, как прежде наверное еще никогда не бывало, рассказал политик.
Все попытки Запада устроить беспорядки и вводя санкции против России, которые направлены прежде всего против всех ее жителей, привели к тому, что в стране сейчас превалируют антизападные настроения, добавил депутат.
"Спецоперация на Украине, как кипящая вода, выдавила из котла всю пену предателей и приспособленцев, которые сотрудничали с нашей страной исключительно из-за денег или теплого местечка при власти. Отлично, что все они сбежали или хотя бы открыли свои истинные лица", - подчеркнул Журавлев.
Впервые за долгие годы Россия стала реально жить по законам патриотизма. Его можно было бы внести в Конституцию вместе с защитой традиционных ценностей. Такая позиция даже за рубежом привлекает к России много сторонников, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Руслан Калинчук интервью
Вчера, 06:33
Миссионер Руслан Калинчук: Не дай бог сказать на Украине, что Церковь основал Иисус ХристосУкраина по науськиванию Запада порывает с православием и русской культурой. Это приведет страну к бюрократическому коллапсу.
 
НовостиРоссияСВОпредательствоЗападантироссийские санкциисанкциижителиденьгивластьСемьяценности
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20Бетонные пирамидки, мины и траншеи: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ построить свою "линию Суровикина"
05:12"Война уже закончилась": Киев готовит украинцев к завершению конфликта – Карасёв
05:10Вытряхнут все арсеналы: политтехнолог рассказал, на сколько лет у Запада хватит вооружения для Украины
05:00Алексей Журавлев о том, как санкции укрепили Россию и кому достались активы ушедших западных компаний
04:50По законам патриотизма. Алексей Журавлев рассказал, как спецоперация объединила и изменила Россию
04:40"Отлично, что все они сбежали": Алексей Журавлев объяснил, как СВО выдавила из России пену предателей
04:37Глава Крыма сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии
04:30"Сбить спесь с американцев": Алексей Журавлев о том, где будет место США, когда Россия победит Украину
04:23Мажоров и блогеров – в пехоту! Украинские эксперты и политики о перспективах страны
04:20Эксперт раскрыл, почему Украина еще закатывает "пробные шары", но России нужна полная капитуляция Киева
04:18Российские бойцы спасли под Крынками брошенную сослуживцами раненую украинку – Сальдо
04:10"Русский солдат не подведет": эксперт о том, готова ли Россия выйти из обороны и перейти к наступлению
04:00Алексей Журавлев объяснил, почему очередной виртуальный "вал Зеленского" закончится "мясным штурмом" ВСУ
03:58Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось примерно на час – Инфоцентр
03:49Киеву пора искать наёмников в Африке – украинский политолог
03:05Российский и иранский университеты подписали меморандум о взаимопонимании
02:39Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто – Инфоцентр
02:26В Киевской и Винницкой областях Украины объявили воздушную тревогу
02:15Киевские каратели за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:01В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Лента новостейМолния