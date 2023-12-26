"Отлично, что все они сбежали": Алексей Журавлев объяснил, как СВО выдавила из России пену предателей
© РИА Новости . Ольга СмольскаяЛюди стоят в очереди у КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией.
Спецоперация на Украине выдавила из России всех предателей и приспособленцев, которые сотрудничали с нашей страной исключительно из-за денег. Сейчас РФ стала жить по законам патриотизма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
СВО на Украине кардинально изменила все, в том числе и внутриполитическую ситуацию в России. Страна сплотилась так, как прежде наверное еще никогда не бывало, рассказал политик.
Все попытки Запада устроить беспорядки и вводя санкции против России, которые направлены прежде всего против всех ее жителей, привели к тому, что в стране сейчас превалируют антизападные настроения, добавил депутат.
"Спецоперация на Украине, как кипящая вода, выдавила из котла всю пену предателей и приспособленцев, которые сотрудничали с нашей страной исключительно из-за денег или теплого местечка при власти. Отлично, что все они сбежали или хотя бы открыли свои истинные лица", - подчеркнул Журавлев.
Впервые за долгие годы Россия стала реально жить по законам патриотизма. Его можно было бы внести в Конституцию вместе с защитой традиционных ценностей. Такая позиция даже за рубежом привлекает к России много сторонников, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь