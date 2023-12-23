https://ukraina.ru/20231223/1052199579.html

Алексей Журавлев об обороне ВСУ и "вале Зеленского": Будут воевать по-старинке, забороподобно

Алексей Журавлев об обороне ВСУ и "вале Зеленского": Будут воевать по-старинке, забороподобно - 23.12.2023 Украина.ру

Алексей Журавлев об обороне ВСУ и "вале Зеленского": Будут воевать по-старинке, забороподобно

Каких максимальных успехов мы можем достичь, исходя из концепции активной обороны, и готова ли Россия к генеральному наступлению? На этот и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев.

2023-12-23T10:03

2023-12-23T10:03

2023-12-23T10:03

интервью

сво

депутат

украина

россия

политика

патриотизм

переговоры

победа

наступление

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— Алексей Александрович, Владимир Зеленский заявил, что Киев вместо обещанного наступления приступает к строительству оборонительных укреплений от Донбасса до Западной Украины. Как это скажется на тактике вооруженных сил Украины (ВСУ) и обстановке на поле боя?— Когда-то, после 2014-го, если помните, Украина уже строила масштабные оборонительные укрепления, которые должны были защитить ее от "посягательств" России, которые в то время существовали исключительно в воображении киевского режима.Выделено было 72 миллиона долларов, а само сооружение, вошедшее в историю под названием "стена Яценюка" представляло собой лишь пару десятков километров натянутой сетки-рабицы в Харьковской области — близ границы с Россией. Деньги попросту растащили, а из жалких остатков постарались изобразить хоть что-то забороподобное.Нынешний "вал Зеленского", скорее всего, будет таким же преимущественно виртуальным строением. Запад и его население постараются убедить в том, что работы успешно ведутся, и даже, может быть, покажут два-три готовых объекта.Но в целом, по украинской традиции, средства разворуют, и продолжат воевать по старинке: устраивая мясные штурмы и обороны, в которых просто закидают наши позиции необученными и плохо вооруженными подразделениями. Чего киевскому режиму точно не жалко, так это людского ресурса.На остальном уже совсем скоро придется жестко экономить. Даже если потратят все на оборону, то, по нашему опыту, им понадобится не меньше года. А есть ли у них это время, в этом как раз сильно сомневаюсь.— Каких максимальных успехов мы можем достичь, исходя из концепции активной обороны? Судя по вашему личному общению с бойцами, готова ли Россия к генеральному наступлению?— На самом деле, это один из самых распространенных вопросов, которым сейчас озабочены бойцы, защищающие нашу страну на линии боевого соприкосновения.Мы давно уже поняли, что способны не только обороняться, но и уверенно идти вперед. Другое дело, что для этого, вероятно, нужны гораздо большие силы и средства, чем те, что используются российской армией сейчас.Очевидно, что пока Генеральным штабом в качестве тактики выбрана активная оборона. Но ведь вы видите, что в реальности наши войска на всем протяжении фронта целиком контролируют ситуацию и фактически только и делают, что атакуют противника.Ситуация коренным образом изменится, как только будет принято политическое решение — русский солдат точно не подведет и достигнет тех рубежей, что укажет ему руководство страны. На мой взгляд из минимальных результатов это Киев, Львов — а дальше все зависит от того, как будет себя вести так называемая Европа.В слогане "можем повторить" нет ничего невыполнимого. На сегодняшний день об этом говорит даже НАТО.— Каким видите развитие спецоперации?— Только наша победа. Точно нельзя реагировать на "пробные шары", которые постоянно закатывают к нам, чтобы прощупать возможность к ведению мирных переговоров. Нас на этом не раз уже провели.Я напомню, что ведь были и Минск-1, и Минск-2, переговоры в Белоруссии и в Стамбуле в 2022, где российская сторона предлагала Украине такие условия, как будто последняя не проиграла в боевом противостоянии, а выиграла.Минских соглашений, как позже признались власти Германии и Франции, выступавшие гарантами их исполнения, никто и не собирался придерживаться. Их использовали лишь для того, чтобы перегруппировать и переоснастить украинскую армию, подготовить ее для дальнейшей агрессии.Стамбульские переговоры, уже парафированные Украиной, немедленно прекратились, как только в Киев прибыл тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и строго-настрого наказал воевать до последнего украинца.Единственные документы, которые стоит с ними подписывать — акт о капитуляции. Прижатые к стенке, наши оппоненты становятся гораздо более сговорчивыми — так было и в 1814-м в Париже, и в 1945-м в Берлине. Так будет и в ближайшее время в Киеве.— Какие вопросы решит наша победа на Украине?— Речь идет о новом мироустройстве, основанном на справедливости.После 1991 года, когда распался Советский Союз, планета из той, что балансировала между двумя системами — коммунистической и капиталистической — превратилась в однополярную, в которой заправлять всем пыталась одна единственная страна. Это Соединенные Штаты Америки.На пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин упомянул, что такая конструкция уже давно устарела, и масса стран в мире хотела бы исправить этот перекос. Именно на это в большей степени и направлена наша спецоперация, которая уже и так достаточно сбила спесь с имперских амбиций американцев.Мы продолжим указывать им их место — пусть и не последнее, но и далеко не самое главное в той системе координат, где Россия намерена занять более достойное положение.— С вашей точки зрения, какими должны быть границы Украины после победы России?— Считаю, что с этим проектом давно уже пора заканчивать, чтобы самого понятия "Украина" больше не существовало. Верно ведь говорит наш президент, когда начинает рассуждать об исторических предпосылках всего происходящего: Донбасс присоединен к Малороссии Лениным, Западная Украина — Сталиным, Крым — подарен Хрущевым.Это совершенно искусственное образование, созданное зачем-то советской властью, которую как ни странно так ненавидит нынешнее украинское руководство. Это русские земли, которые достались им случайно и должны вернуться в состав своей исконной страны.— Как с вашей точки зрения спецоперация (СВО) сказалась на внутриполитической жизни России?— Специальная военная операция кардинально изменила все, в том числе и внутриполитическую ситуацию в стране. Россия сплотилась так, как прежде, пожалуй, еще никогда не бывало.Все попытки Запада устроить беспорядки, вводя санкции, которые направлены прежде всего против всего российского народа, привели к тому, что антизападные настроения у нас сейчас превалируют, а единственную возможность противостоять такому давлению люди видят в том, чтобы Россией продолжил управлять Владимир Путин.Спецоперация на Украине, как кипящая вода, выдавила из котла всю пену предателей и приспособленцев, которые сотрудничали с нашей страной исключительно из-за денег или теплого местечка при власти. Отлично, что все они сбежали или хотя бы открыли свои истинные лица.Впервые за многие годы страна стала реально жить по законам патриотизма — его бы еще и внести в нашу Конституцию вместе с защитой традиционных и семейных ценностей. Эта позиция, кстати, и за рубежом привлекает сейчас к России сторонников.Слишком наглыми и беспардонными стали посягательства на нашу жизнь со стороны всякого рода извращенцев, пестуемых западной культурой. Но терпеть это стало просто невозможно.Так же стоит отметить, что принята масса законов по поддержке военнослужащих, традиционных ценностей, семьи и сохранения социальной поддержки. Но еще много работы предстоит внутри страны для чистки и изгнания всякого рода ждунов, переговорщиков, смотрящих в сторону Запада.Вопиющий пример. Недавно выступающий в Москве на фестивале европейский посол позволил себе ругать нашу страну почему-то.— Что можете сказать о внешнеполитической ситуации для России?— Даже западные СМИ уже поголовно признают, что из идеи [США и Европы] изолировать Россию с помощью санкций и других методов практически ничего не получилось.Мало того — антироссийские санкции привели к тому, что наша экономика только окрепла и стала более защищенной. Активы западных компаний, ушедших с российского рынка, достались более лояльным фирмам, готовым с Россией работать и дальше.Так еще и в мире политики мы получили целый ряд сторонников! И это не только традиционно дружественные нам Китай, Индия, Бразилия. Нам удалось наладить тесные связи с большинством стран Африки, а это весьма перспективное направление, на котором хотели бы оказаться те же Франция, Великобритания и Германия.Отличные отношения у нас и с арабским миром, что наглядно продемонстрировали недавние визиты президента России в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Государства БРИКС (объединение, в котором в будущем году Россия будет председателем) давно уже превысили по ВВП страны "Большой семерки", не говоря уже о населении и размерах территории, которые занимают эти объединения.Самое интересное, что и в Европе постепенно начинают понимать, что сотрудничество с Россией соответствует их национальным интересам. К этому пришли Венгрия, Словакия, Австрия, Нидерланды — число таких здравомыслящих стран будет только увеличиваться.Нам необходимо также проделать работу над созданием международных институтов — альтернативы, начиная от спорта и науки и заканчивая конкурсами красоты. Так к нам будут еще больше стран присоединяться.Пример тому, проведенные в Китае соревнования по художественной гимнастике "Небесная грация" — со своими правилами, требованиями.

https://ukraina.ru/20230420/1045512150.html

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https://ukraina.ru/20231218/1052180455.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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