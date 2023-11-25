На складах минобороны Украины найдено золото стоимостью 3,5 млн грн - 25.11.2023 Украина.ру
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На складах минобороны Украины найдено золото стоимостью 3,5 млн грн
На складах минобороны Украины найдено золото стоимостью 3,5 млн грн - 25.11.2023 Украина.ру
На складах минобороны Украины найдено золото стоимостью 3,5 млн грн
Около 1,4 килограммов золота обнаружилось на складах министерства обороны Украины. Общая стоимость находки составила порядка 3,5 миллионов гривен, пишет Forbes
2023-11-25T00:33
2023-11-25T00:33
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В интервью изданию начальник Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества Олег Коваль сообщил, будто это золото до 2013 года закупали для стоматологических кабинетов поликлиник Вооружённых сил Украины.Утверждается, что в 2017 году командование Медицинских сил армии собрало остатки ценного металла по всем стоматологическим кабинетам поликлиник минобороны и передало его в Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества ведомства. Сейчас управление якобы ведет переговоры с Нацбанком Украины, чтобы до конца года регулятор выкупил драгоценный металл, осуществил афиляж и переплавил его в золотовалютные резервы. По словам Коваля, 80% вырученных средств минобороны планирует направить в госбюджет, еще 20% – в специальный фонд ведомства. Ранее Счётная палата Украины подтвердила, что в министерстве обороны страны разворовывали миллионы долларов на продуктах питания для военнослужащих. В начале 2023 года вокруг ведомства возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военных в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах. В министерстве назвали эти обвинения манипулятивными, но почти сразу правительство уволило замминистра по тыловому обеспечению, а затем должности лишился директор департамента закупок. После из-за коррупции был смещён и министр обороны.
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новости, украина, минобороны украины, всу, золото
Новости, Украина, Минобороны Украины, ВСУ, золото

На складах минобороны Украины найдено золото стоимостью 3,5 млн грн

00:33 25.11.2023
 
На складах минобороны Украины найдено золото стоимостью 3,5 млн грн
На складах минобороны Украины найдено золото стоимостью 3,5 млн грн
Читать в
Около 1,4 килограммов золота обнаружилось на складах министерства обороны Украины. Общая стоимость находки составила порядка 3,5 миллионов гривен, пишет Forbes
В интервью изданию начальник Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества Олег Коваль сообщил, будто это золото до 2013 года закупали для стоматологических кабинетов поликлиник Вооружённых сил Украины.
Утверждается, что в 2017 году командование Медицинских сил армии собрало остатки ценного металла по всем стоматологическим кабинетам поликлиник минобороны и передало его в Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества ведомства.
"Металл хранился на одном из складов минобороны, пока в марте 2022 года туда не попало семь российских ракет. В результате обстрела, помещение где хранилось золото не пострадало",– заявил журналистам Коваль.
Сейчас управление якобы ведет переговоры с Нацбанком Украины, чтобы до конца года регулятор выкупил драгоценный металл, осуществил афиляж и переплавил его в золотовалютные резервы.
По словам Коваля, 80% вырученных средств минобороны планирует направить в госбюджет, еще 20% – в специальный фонд ведомства.
Ранее Счётная палата Украины подтвердила, что в министерстве обороны страны разворовывали миллионы долларов на продуктах питания для военнослужащих. В начале 2023 года вокруг ведомства возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военных в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах. В министерстве назвали эти обвинения манипулятивными, но почти сразу правительство уволило замминистра по тыловому обеспечению, а затем должности лишился директор департамента закупок. После из-за коррупции был смещён и министр обороны.
 
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