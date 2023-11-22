Бойцы батальона из бывших пленных ВСУ выехали на первое боевое задание - 22.11.2023 Украина.ру
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Бойцы батальона из бывших пленных ВСУ выехали на первое боевое задание
Бойцы батальона из бывших пленных ВСУ выехали на первое боевое задание - 22.11.2023 Украина.ру
Бойцы батальона из бывших пленных ВСУ выехали на первое боевое задание
Первая группа состоящего из бывших пленных ВСУ российского батальона имени Богдана Хмельницкого, входящего в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад", выехала на боевое задание. Об этом со ссылкой на бойца батальона Виктора Киричанского с позывным "Кирик" 22 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-22T07:30
2023-11-22T07:31
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"Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание… Мы выезжаем следом, встретимся на фронте с ними… Настроение боевое, все морально уже осознали, все сделали свой выбор, выбрали правильную сторону, будем очищать Донбасс ", - рассказал боец.По его словам, первый раз ехать на линию боевого соприкосновения "немного страшно, но... всё будет нормально".Виктор добавил, что в результате очень плотной подготовке на полигоне "в принципе у всех всё получается неплохо". За время службы на Украине у него практически не было боевой подготовки."Сейчас у нас пополняется вооружение. У нас появились пулемётчики, проходили тактическую медицину в боевых условиях, создавали нам стрессовые ситуации".Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения в российской армии, состоящего из бывших украинских военнопленных, в начале ноября принесли присягу России.
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новости, россия, вс рф, сво, военнопленные, всу, украина
Новости, Россия, ВС РФ, СВО, военнопленные, ВСУ, Украина

Бойцы батальона из бывших пленных ВСУ выехали на первое боевое задание

07:30 22.11.2023 (обновлено: 07:31 22.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Первая группа состоящего из бывших пленных ВСУ российского батальона имени Богдана Хмельницкого, входящего в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад", выехала на боевое задание. Об этом со ссылкой на бойца батальона Виктора Киричанского с позывным "Кирик" 22 ноября сообщает РИА Новости
"Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание… Мы выезжаем следом, встретимся на фронте с ними… Настроение боевое, все морально уже осознали, все сделали свой выбор, выбрали правильную сторону, будем очищать Донбасс ", - рассказал боец.
По его словам, первый раз ехать на линию боевого соприкосновения "немного страшно, но... всё будет нормально".
Виктор добавил, что в результате очень плотной подготовке на полигоне "в принципе у всех всё получается неплохо". За время службы на Украине у него практически не было боевой подготовки.
"Сейчас у нас пополняется вооружение. У нас появились пулемётчики, проходили тактическую медицину в боевых условиях, создавали нам стрессовые ситуации".
Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения в российской армии, состоящего из бывших украинских военнопленных, в начале ноября принесли присягу России.
Украинские военные вышли из окружения под Иловайском - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
29 октября, 18:41
Не только через плен. Алексей Анпилогов рассказал, как и почему украинцы идут воевать за РоссиюУкраинским пленным предлагают вступить в российскую армию исключительно на добровольной основе, в настоящее время сформировано уже несколько таких батальонов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
 
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