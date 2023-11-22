Бойцы батальона из бывших пленных ВСУ выехали на первое боевое задание
07:30 22.11.2023 (обновлено: 07:31 22.11.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Первая группа состоящего из бывших пленных ВСУ российского батальона имени Богдана Хмельницкого, входящего в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад", выехала на боевое задание. Об этом со ссылкой на бойца батальона Виктора Киричанского с позывным "Кирик" 22 ноября сообщает РИА Новости
"Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание… Мы выезжаем следом, встретимся на фронте с ними… Настроение боевое, все морально уже осознали, все сделали свой выбор, выбрали правильную сторону, будем очищать Донбасс ", - рассказал боец.
По его словам, первый раз ехать на линию боевого соприкосновения "немного страшно, но... всё будет нормально".
Виктор добавил, что в результате очень плотной подготовке на полигоне "в принципе у всех всё получается неплохо". За время службы на Украине у него практически не было боевой подготовки.
"Сейчас у нас пополняется вооружение. У нас появились пулемётчики, проходили тактическую медицину в боевых условиях, создавали нам стрессовые ситуации".
Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения в российской армии, состоящего из бывших украинских военнопленных, в начале ноября принесли присягу России.
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