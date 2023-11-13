https://ukraina.ru/20231113/1050962089.html

Эксперт описал, что будет с Украиной в случае прихода Трампа к власти в США

Эксперт описал, что будет с Украиной в случае прихода Трампа к власти в США - 13.11.2023 Украина.ру

Эксперт описал, что будет с Украиной в случае прихода Трампа к власти в США

Если Дональд Трамп придет к власти в США, то, скорее всего, снизит помощь Украине и склонит ее к мирным переговорам с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Александр Каргин

2023-11-13T07:45

2023-11-13T07:45

2023-11-13T07:45

новости

дональд трамп

сша

украина

александр каргин

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В настоящее время Трамп имеет 60% голосов от Республиканской партии и пока, что самые большие шансы среди ее кандидатов на победу. Остановить его могут только различные уголовные дела, которые заведены и инициируются против него, сказал эксперт."Как будет себя вести Трамп, пока не ясно. Но если Трамп придет к власти в Америке, то, скорее всего, снизит помощь Украине и склонит ее к мирным переговорам с Россией", - рассказал Каргин.Полный текст интервью читайте здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дональд трамп, сша, украина, александр каргин