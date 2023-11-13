https://ukraina.ru/20231113/1050962089.html
Эксперт описал, что будет с Украиной в случае прихода Трампа к власти в США
Эксперт описал, что будет с Украиной в случае прихода Трампа к власти в США - 13.11.2023 Украина.ру
Эксперт описал, что будет с Украиной в случае прихода Трампа к власти в США
Если Дональд Трамп придет к власти в США, то, скорее всего, снизит помощь Украине и склонит ее к мирным переговорам с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Александр Каргин
2023-11-13T07:45
2023-11-13T07:45
2023-11-13T07:45
новости
дональд трамп
сша
украина
александр каргин
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В настоящее время Трамп имеет 60% голосов от Республиканской партии и пока, что самые большие шансы среди ее кандидатов на победу. Остановить его могут только различные уголовные дела, которые заведены и инициируются против него, сказал эксперт."Как будет себя вести Трамп, пока не ясно. Но если Трамп придет к власти в Америке, то, скорее всего, снизит помощь Украине и склонит ее к мирным переговорам с Россией", - рассказал Каргин.Полный текст интервью читайте здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дональд трамп, сша, украина, александр каргин
Новости, Дональд Трамп, США, Украина, Александр Каргин
Эксперт описал, что будет с Украиной в случае прихода Трампа к власти в США
Если Дональд Трамп придет к власти в США, то, скорее всего, снизит помощь Украине и склонит ее к мирным переговорам с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Александр Каргин
В настоящее время Трамп имеет 60% голосов от Республиканской партии и пока, что самые большие шансы среди ее кандидатов на победу. Остановить его могут только различные уголовные дела, которые заведены и инициируются против него, сказал эксперт.
"Как будет себя вести Трамп, пока не ясно. Но если Трамп придет к власти в Америке, то, скорее всего, снизит помощь Украине и склонит ее к мирным переговорам с Россией", - рассказал Каргин.
Полный текст интервью читайте здесь
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