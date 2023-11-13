Эксперт назвал три причины провала контрнаступления Украины - 13.11.2023 Украина.ру
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Эксперт назвал три причины провала контрнаступления Украины
Эксперт назвал три причины провала контрнаступления Украины - 13.11.2023 Украина.ру
Эксперт назвал три причины провала контрнаступления Украины
Причина провала украинского "контрнаступа" — это стойкость, героизм и эффективная работа российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил американист, политолог Александр Каргин
2023-11-13T07:15
2023-11-13T07:15
новости
александр каргин
контрнаступление
украина
сша
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США и Украина обвиняют друг друга в провале наступление, но это всего лишь попытка перевести стрелки, отметил эксперт."Как говорят, у победы много родителей, а поражение — всегда сирота. В реальности причина провала "контрнаступа" — это стойкость, героизм и эффективная работа российских войск", - заявил Каргин.Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр каргин, контрнаступление, украина, сша
Новости, Александр Каргин, контрнаступление, Украина, США

Эксперт назвал три причины провала контрнаступления Украины

07:15 13.11.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКонсульство Украины в Ростове-на-Дону
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Причина провала украинского "контрнаступа" — это стойкость, героизм и эффективная работа российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил американист, политолог Александр Каргин
США и Украина обвиняют друг друга в провале наступление, но это всего лишь попытка перевести стрелки, отметил эксперт.
"Как говорят, у победы много родителей, а поражение — всегда сирота. В реальности причина провала "контрнаступа" — это стойкость, героизм и эффективная работа российских войск", - заявил Каргин.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
НовостиАлександр КаргинконтрнаступлениеУкраинаСША
 
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