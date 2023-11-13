https://ukraina.ru/20231113/1050960939.html

Эксперт назвал три причины провала контрнаступления Украины

Эксперт назвал три причины провала контрнаступления Украины - 13.11.2023 Украина.ру

Эксперт назвал три причины провала контрнаступления Украины

Причина провала украинского "контрнаступа" — это стойкость, героизм и эффективная работа российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил американист, политолог Александр Каргин

2023-11-13T07:15

2023-11-13T07:15

2023-11-13T07:15

новости

александр каргин

контрнаступление

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042926063_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_352b074b0ff1658f1c8bac9896c3b3ac.jpg

США и Украина обвиняют друг друга в провале наступление, но это всего лишь попытка перевести стрелки, отметил эксперт."Как говорят, у победы много родителей, а поражение — всегда сирота. В реальности причина провала "контрнаступа" — это стойкость, героизм и эффективная работа российских войск", - заявил Каргин.Полный текст интервью читайте здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр каргин, контрнаступление, украина, сша