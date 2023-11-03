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Подожигателя еврейской части кладбища в Вене ищут по отпечаткам на пивной бутылке
Подожигателя еврейской части кладбища в Вене ищут по отпечаткам на пивной бутылке - 03.11.2023 Украина.ру
Подожигателя еврейской части кладбища в Вене ищут по отпечаткам на пивной бутылке
Полиция Австрии расследует поджог вестибюля церемониального зала еврейской части Центрального венского кладбища. Об этом 3 ноября сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.
2023-11-03T14:27
2023-11-03T14:27
2023-11-03T14:27
новости
австрия
вена
полиция
кладбище
палестино-израильский конфликт
хамас
израиль
ес
вандализм
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Полиция Австрии расследует поджог вестибюля церемониального зала еврейской части Центрального венского кладбища. Об этом 3 ноября сообщает австрийское издание Kronen Zeitung."После поджога вестибюля церемониального зала еврейской части Центрального венского кладбища экспертам на месте преступления удалось собрать первые следы улик", - сказано в сообщении.Австрийское издание уточнило: "Это отпечатки пальцев на пивной бутылке, возможно, оставленные поджигателем".Поджог еврейской части Центрального кладбища столицы Австрии произошёл в ночь на 31 октября. Полиция при осмотре обнаружила также свастики, нарисованные красной краской с наружной стороны стены кладбища.Представители еврейской общины связывают инцидент с деятельностью палестинского движения ХАМАС. Полиция Австрии воздерживается от комментариев, ссылаясь на незавершённость следственных действий.
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новости, австрия, вена, полиция, кладбище, палестино-израильский конфликт, хамас, израиль, ес, вандализм
Новости, Австрия, Вена, полиция, кладбище, Палестино-израильский конфликт, ХАМАС, Израиль, ЕС, вандализм
Подожигателя еврейской части кладбища в Вене ищут по отпечаткам на пивной бутылке
Полиция Австрии расследует поджог вестибюля церемониального зала еврейской части Центрального венского кладбища. Об этом 3 ноября сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.
Полиция Австрии расследует поджог вестибюля церемониального зала еврейской части Центрального венского кладбища. Об этом 3 ноября сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.
"После поджога вестибюля церемониального зала еврейской части Центрального венского кладбища экспертам на месте преступления удалось собрать первые следы улик", - сказано в сообщении.
Австрийское издание уточнило: "Это отпечатки пальцев на пивной бутылке, возможно, оставленные поджигателем".
Поджог еврейской части Центрального кладбища столицы Австрии произошёл в ночь на 31 октября. Полиция при осмотре обнаружила также свастики, нарисованные красной краской с наружной стороны стены кладбища.
Представители еврейской общины связывают инцидент с деятельностью палестинского движения ХАМАС. Полиция Австрии воздерживается от комментариев, ссылаясь на незавершённость следственных действий.