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Подожигателя еврейской части кладбища в Вене ищут по отпечаткам на пивной бутылке

Подожигателя еврейской части кладбища в Вене ищут по отпечаткам на пивной бутылке - 03.11.2023 Украина.ру

Подожигателя еврейской части кладбища в Вене ищут по отпечаткам на пивной бутылке

Полиция Австрии расследует поджог вестибюля церемониального зала еврейской части Центрального венского кладбища. Об этом 3 ноября сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

2023-11-03T14:27

2023-11-03T14:27

2023-11-03T14:27

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австрия

вена

полиция

кладбище

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Полиция Австрии расследует поджог вестибюля церемониального зала еврейской части Центрального венского кладбища. Об этом 3 ноября сообщает австрийское издание Kronen Zeitung."После поджога вестибюля церемониального зала еврейской части Центрального венского кладбища экспертам на месте преступления удалось собрать первые следы улик", - сказано в сообщении.Австрийское издание уточнило: "Это отпечатки пальцев на пивной бутылке, возможно, оставленные поджигателем".Поджог еврейской части Центрального кладбища столицы Австрии произошёл в ночь на 31 октября. Полиция при осмотре обнаружила также свастики, нарисованные красной краской с наружной стороны стены кладбища.Представители еврейской общины связывают инцидент с деятельностью палестинского движения ХАМАС. Полиция Австрии воздерживается от комментариев, ссылаясь на незавершённость следственных действий.

https://ukraina.ru/20230116/1042650498.html

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новости, австрия, вена, полиция, кладбище, палестино-израильский конфликт, хамас, израиль, ес, вандализм