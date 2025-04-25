На фоне сообщений о визите Уиткоффа: Самолет из США пересек границу РФ
10:04 25.04.2025 (обновлено: 10:07 25.04.2025)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет спецпосланника президента США С. Уиткоффа сел во Внуково
Самолет из США пересек российскую границу на фоне сообщений о планах спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа посетить Россию 25 апреля. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Flightradar 24
Уиткофф уже не первый раз прилетает в Москву, ранее он посещал Россию в марте и первой половине апреля (Уиткофф снова в России? Самолет из США сел в Санкт-Петербурге и Самолет спецпосланника Трампа приземлился в московском аэропорту). Каждый его визит, считает большинство экспертов, это положительный сигнал для американо-российских отношений и решения украинского вопроса.
Накануне британский журнал Spectator написал, что украинское урегулирование во многом будет зависеть от встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, запланированное на 25 апреля.
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Также в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News иронично ответил на вопрос о вероятной встрече президента России Владимира Путина и Уиткоффа, когда телеведущая поинтересовалась, действительно ли состоятся их переговоры.
"Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?" - шутливо отреагировал Лавров.
В начале недели пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что в ближайшие дни Уиткофф приедет в РФ для продолжения переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.
Уиткофф - бизнесмен, доктор юридических наук и давний друг нынешнего президента США Дональда Трампа. О роли его спецпосланника в международной политике - в материале Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева.
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