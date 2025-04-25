https://ukraina.ru/20250425/na-fone-soobscheniy-o-vizite-uitkoffa-samolet-iz-ssha-peresek-granitsu-rf-1062747431.html

На фоне сообщений о визите Уиткоффа: Самолет из США пересек границу РФ

На фоне сообщений о визите Уиткоффа: Самолет из США пересек границу РФ - 25.04.2025 Украина.ру

На фоне сообщений о визите Уиткоффа: Самолет из США пересек границу РФ

Самолет из США пересек российскую границу на фоне сообщений о планах спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа посетить Россию 25 апреля. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Flightradar 24

2025-04-25T10:04

2025-04-25T10:04

2025-04-25T10:07

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Уиткофф уже не первый раз прилетает в Москву, ранее он посещал Россию в марте и первой половине апреля (Уиткофф снова в России? Самолет из США сел в Санкт-Петербурге и Самолет спецпосланника Трампа приземлился в московском аэропорту). Каждый его визит, считает большинство экспертов, это положительный сигнал для американо-российских отношений и решения украинского вопроса.Накануне британский журнал Spectator написал, что украинское урегулирование во многом будет зависеть от встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, запланированное на 25 апреля."Многое зависит от результатов встречи Уиткоффа с Путиным в конце этой недели", - говорится в материале издания, где также отмечается, что отсутствие Уиткоффа на переговорах в Лондоне с большой долей вероятности значит, что диалог с Москвой будет вестись без учета мнения европейских стран.Также в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS News иронично ответил на вопрос о вероятной встрече президента России Владимира Путина и Уиткоффа, когда телеведущая поинтересовалась, действительно ли состоятся их переговоры.В начале недели пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что в ближайшие дни Уиткофф приедет в РФ для продолжения переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.Уиткофф - бизнесмен, доктор юридических наук и давний друг нынешнего президента США Дональда Трампа. О роли его спецпосланника в международной политике - в материале Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева.

https://ukraina.ru/20250424/prevraschayut-v-pyl-putin-dal-kievu-massirovannyy-otvet-tramp-prosit-ostanovitsya-1062736740.html

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новости, сша, россия, москва, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин