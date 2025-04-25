Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь - 25.04.2025 Украина.ру
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Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь
Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь - 25.04.2025 Украина.ру
Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь
Военнослужащие российской армии завершают зачистку села Горналь в Курской области, который, по данным Минобороны РФ, является последним неосвобожденным населенным пунктом в регионе
2025-04-25T10:31
2025-04-25T11:43
новости
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курская область
вс рф
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Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", сообщил, что все возможные пути прохода ВСУ в населенный пункт находятся под "непрерывным наблюдением и огневым контролем"."По всем укрытиям противника наносится непрерывное огневое поражение", — завялятся в публикации.Накануне российские СМИ писали, что ВСУ не оставляют попыток удержаться. Так как украинские военнослужащие были намерены любой ценой остаться на российской территории, командование ВСУ перебрасывало в Горналь новые резервы, в селе шли ожесточенные бои.Ранее "Северный ветер" сообщил, что российские военные выбили ВСУ с большей части территории Горналя. По данным военкоров, бойцы ВСУ оказывают лишь "очаговое сопротивление" в северо-западной части населенного пункта.Подробнее о том, как в населенном пункте проходят бои, — в публикации Полное освобождение Курской области все ближе: военкоры раскрыли, что происходит в Горнале.
https://ukraina.ru/20250423/kurskiy-gornal--posledniy-vsu-pustilis-v-begstvo--1062711188.html
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новости, россия, курская область, вс рф, вооруженные силы украины, украина
Новости, Россия, Курская область, ВС РФ, Вооруженные силы Украины, Украина

Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь

10:31 25.04.2025 (обновлено: 11:43 25.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Военнослужащие российской армии завершают зачистку села Горналь в Курской области, который, по данным Минобороны РФ, является последним неосвобожденным населенным пунктом в регионе
Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", сообщил, что все возможные пути прохода ВСУ в населенный пункт находятся под "непрерывным наблюдением и огневым контролем".
"По всем укрытиям противника наносится непрерывное огневое поражение", — завялятся в публикации.
Накануне российские СМИ писали, что ВСУ не оставляют попыток удержаться. Так как украинские военнослужащие были намерены любой ценой остаться на российской территории, командование ВСУ перебрасывало в Горналь новые резервы, в селе шли ожесточенные бои.
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
23 апреля, 16:19
Курский Горналь — последний: ВСУ пустились в бегство Российские бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Север" выбивают формирования ВСУ с позиций в селе Горналь Курской области. Об этом 23 апреля сообщило Минобороны РФ
Ранее "Северный ветер" сообщил, что российские военные выбили ВСУ с большей части территории Горналя. По данным военкоров, бойцы ВСУ оказывают лишь "очаговое сопротивление" в северо-западной части населенного пункта.
Подробнее о том, как в населенном пункте проходят бои, — в публикации Полное освобождение Курской области все ближе: военкоры раскрыли, что происходит в Горнале.
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