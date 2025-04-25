https://ukraina.ru/20250425/finishnaya-pryamaya-vs-rf-zavershayut-zachistku-kurskogo-sela-gornal-1062748419.html

Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь

Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь - 25.04.2025 Украина.ру

Финишная прямая: ВС РФ завершают зачистку курского села Горналь

Военнослужащие российской армии завершают зачистку села Горналь в Курской области, который, по данным Минобороны РФ, является последним неосвобожденным населенным пунктом в регионе

2025-04-25T10:31

2025-04-25T10:31

2025-04-25T11:43

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Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", сообщил, что все возможные пути прохода ВСУ в населенный пункт находятся под "непрерывным наблюдением и огневым контролем"."По всем укрытиям противника наносится непрерывное огневое поражение", — завялятся в публикации.Накануне российские СМИ писали, что ВСУ не оставляют попыток удержаться. Так как украинские военнослужащие были намерены любой ценой остаться на российской территории, командование ВСУ перебрасывало в Горналь новые резервы, в селе шли ожесточенные бои.Ранее "Северный ветер" сообщил, что российские военные выбили ВСУ с большей части территории Горналя. По данным военкоров, бойцы ВСУ оказывают лишь "очаговое сопротивление" в северо-западной части населенного пункта.Подробнее о том, как в населенном пункте проходят бои, — в публикации Полное освобождение Курской области все ближе: военкоры раскрыли, что происходит в Горнале.

https://ukraina.ru/20250423/kurskiy-gornal--posledniy-vsu-pustilis-v-begstvo--1062711188.html

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