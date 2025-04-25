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Зеленский пожаловался на тяжелую для ВСУ ситуацию на Красноармейском направлении

Зеленский пожаловался на тяжелую для ВСУ ситуацию на Красноармейском направлении - 25.04.2025 Украина.ру

Зеленский пожаловался на тяжелую для ВСУ ситуацию на Красноармейском направлении

Владимир Зеленский заявил о "жесткой ситуации" для украинских войск на Красноармейском (Покровском) направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом глава киевского режима 25 апреля написал в своих соцсетях

2025-04-25T10:19

2025-04-25T10:19

2025-04-25T10:19

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Отмечается, что заявление Зеленский сделал после доклада главкома ВСУ Александра Сырского о ходе дел на поле боя.Стоит отметить, что ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения ВС РФ расширяют плацдарм под Красноармейском. В то же время глава ДНР Денис Пушилин отмечал концентрацию сил ВСУ на этом направлении.В четверг, 24 апреля, Минобороны РФ сообщило об освобождении села Богдановка в Покровском районе ДНР, которое находится в 20 километрах от райцентра и в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью.В то же время Зеленский, комментируя формулировки, которые американский лидер Дональд Трамп выбирает при обсуждении конфликта на Украине, попытался повлиять на президента США. По словам главы киевского режима, Украина "очень бы хотела, чтобы США поняли: агрессор — это Россия". Полная цитата украинского политика — в публикации Зеленский призвал Трампа называть Россию агрессором.

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новости, донецкая народная республика, украина, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, владимир зеленский