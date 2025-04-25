Бывший санаторий Ахметова в Крыму перешел на баланс РФ. Эксперты оценили стоимость - 25.04.2025 Украина.ру
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Бывший санаторий Ахметова в Крыму перешел на баланс РФ. Эксперты оценили стоимость
Бывший санаторий Ахметова в Крыму перешел на баланс РФ. Эксперты оценили стоимость - 25.04.2025 Украина.ру
Бывший санаторий Ахметова в Крыму перешел на баланс РФ. Эксперты оценили стоимость
Бывший санаторий украинского миллиардера Рината Ахметова в Крыму перешел под баланс Росимущества. рыночная стоимость объекта оценивается в сумму до 10 миллиардов рублей. Об этом 25 апреля написало РБК со ссылкой на выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
2025-04-25T10:44
2025-04-25T10:44
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В публикации издания уточняется, что предыдущим собственником актива было ООО "Санаторно-курортный оздоровительный комплекс "Ай-Даниль", в конце ноября прошлого года оно передало имущество санатория трем физическим лицам, чьи данные в выписках на законных основаниях не раскрываются.Однако уже 4 декабря объект, судя по документам, был передан в федеральную собственность" и определен на баланс управления федерального казенного предприятия "Ясень"."Эта структура, как указано на ее сайте, осуществляет реализацию высвобождаемого движимого военного имущества, а также предлагает услуги по реализации движимого имущества государственным и коммерческим организациям за комиссионное вознаграждение. Позднее, в конце января, ФКП "Ясень" подала заявку на товарный знак "Ай-Даниль", - говорится в материале РБК.Речь идет о санаторном комплексе 1960–1970-ых годов постройки, который находится в 12-ти километрах от Ялты на берегу Черного моря. В 1998 году объект был объявлен памятником садово-паркового искусства, так как на его территории растут краснокнижный можжевельник, а также земляничник мелкоплодный, фисташка туполистная, пушистый дуб и крымская сосна.Заместитель директора отдела стратегического и управленческого консалтинга СORE.XP Никита Курносов оценивает рыночную стоимость "Ай-Даниля" в 3–4,5 миллиарда рублей, а председатель правления Ассоциации отельеров AMOC Дмитрий Богданов уверен, что что речь идет о сумме в 10 миллиардов.В советское время санаторий находился в ведении государства, но в 2004 году украинский Фонд имущества Крыма передал "Ай-Даниль" Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича, который тогда принадлежал бизнесмену Владимиру Бойко. Сумма сделки составила за 28 миллионов гривен. Позже объект перешел в руки украинского миллиардера Рината Ахметова, состояние которого, по версии Forbes, оценивается в $7,9 миллиардов.Осенью 2022 года парламент Крыма принял решение о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, совершающих в отношении к России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.В конце прошлого года глава крымского парламента Владимир Константинов рассказывал, что в регионе национализировали уже более 2600 активов, принадлежавших украинским олигархам и политикам. И эта работа продолжается, уточнил он тогда. При этом Аксёнов неоднократно подчеркивал, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников СВО.В числе национализированного имущества была ялтинская квартира семьи Владимира Зеленского, проданная 30 октября на аукционе за 44,3 миллиона рублей.Также Аксёнов назвал сумму, которую регион получил с продажи имущества врагов России.* Включен в перечень спонсоров экстремизма и терроризма.
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новости, крым, россия, ялта, ринат ахметов, сергей аксенов, игорь коломойский, forbes, санаторий
Новости, Крым, Россия, Ялта, Ринат Ахметов, Сергей Аксенов, Игорь Коломойский, Forbes, санаторий

Бывший санаторий Ахметова в Крыму перешел на баланс РФ. Эксперты оценили стоимость

10:44 25.04.2025
 
© alean.ru
© alean.ru
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Бывший санаторий украинского миллиардера Рината Ахметова в Крыму перешел под баланс Росимущества. рыночная стоимость объекта оценивается в сумму до 10 миллиардов рублей. Об этом 25 апреля написало РБК со ссылкой на выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)
В публикации издания уточняется, что предыдущим собственником актива было ООО "Санаторно-курортный оздоровительный комплекс "Ай-Даниль", в конце ноября прошлого года оно передало имущество санатория трем физическим лицам, чьи данные в выписках на законных основаниях не раскрываются.
Однако уже 4 декабря объект, судя по документам, был передан в федеральную собственность" и определен на баланс управления федерального казенного предприятия "Ясень".
"Эта структура, как указано на ее сайте, осуществляет реализацию высвобождаемого движимого военного имущества, а также предлагает услуги по реализации движимого имущества государственным и коммерческим организациям за комиссионное вознаграждение. Позднее, в конце января, ФКП "Ясень" подала заявку на товарный знак "Ай-Даниль", - говорится в материале РБК.
Речь идет о санаторном комплексе 1960–1970-ых годов постройки, который находится в 12-ти километрах от Ялты на берегу Черного моря. В 1998 году объект был объявлен памятником садово-паркового искусства, так как на его территории растут краснокнижный можжевельник, а также земляничник мелкоплодный, фисташка туполистная, пушистый дуб и крымская сосна.
Заместитель директора отдела стратегического и управленческого консалтинга СORE.XP Никита Курносов оценивает рыночную стоимость "Ай-Даниля" в 3–4,5 миллиарда рублей, а председатель правления Ассоциации отельеров AMOC Дмитрий Богданов уверен, что что речь идет о сумме в 10 миллиардов.
В советское время санаторий находился в ведении государства, но в 2004 году украинский Фонд имущества Крыма передал "Ай-Даниль" Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича, который тогда принадлежал бизнесмену Владимиру Бойко. Сумма сделки составила за 28 миллионов гривен. Позже объект перешел в руки украинского миллиардера Рината Ахметова, состояние которого, по версии Forbes, оценивается в $7,9 миллиардов.
Осенью 2022 года парламент Крыма принял решение о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, совершающих в отношении к России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
В конце прошлого года глава крымского парламента Владимир Константинов рассказывал, что в регионе национализировали уже более 2600 активов, принадлежавших украинским олигархам и политикам. И эта работа продолжается, уточнил он тогда. При этом Аксёнов неоднократно подчеркивал, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников СВО.
В числе национализированного имущества была ялтинская квартира семьи Владимира Зеленского, проданная 30 октября на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
В Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября 2023, 17:26
Новые хозяева квартиры Зеленских рассказали о покупкеКвартира семьи президента Украины Владимира Зеленского была продана на аукционе 30 октября за 44,3 миллиона рублей. Её приобрела Ольга Липовецкая
Также Аксёнов назвал сумму, которую регион получил с продажи имущества врагов России.
* Включен в перечень спонсоров экстремизма и терроризма.
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