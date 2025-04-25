https://ukraina.ru/20250425/ssha-predlagayut-ukraine-ustupit-territorii---washington-post-1062749534.html

США предлагают Украине уступить территории - Washington Post

США предлагают Украине уступить территории - Washington Post - 25.04.2025 Украина.ру

США предлагают Украине уступить территории - Washington Post

США в рамках предложения о мирном урегулировании на Украине предлагают Киеву уступить территории, освобожденные армией РФ. Об этом сообщает издание Washington Post

2025-04-25T11:05

2025-04-25T11:05

2025-04-25T11:05

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"По словам нескольких человек, знакомых со сделкой, США выдвинули предложение, которое исключит членство Украины в НАТО, включит в себя признание США Крыма (российским - ред.), оставит российской армии почти всю территорию, которую она уже захватила, и не даст никаких реальных гарантий безопасности для Украины", - говорится в материале.Также одной из частей предложенной США сделки является присутствие европейских и не входящих в НАТО сил для наблюдения за прекращением огня.Подробнее о вероятной сделке - в материале Егора Леева Россия готова к сделке. Главное на утро 25 апреля на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, россия, нато