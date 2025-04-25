США предлагают Украине уступить территории - Washington Post - 25.04.2025 Украина.ру
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США предлагают Украине уступить территории - Washington Post
США предлагают Украине уступить территории - Washington Post - 25.04.2025 Украина.ру
США предлагают Украине уступить территории - Washington Post
США в рамках предложения о мирном урегулировании на Украине предлагают Киеву уступить территории, освобожденные армией РФ. Об этом сообщает издание Washington Post
2025-04-25T11:05
2025-04-25T11:05
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"По словам нескольких человек, знакомых со сделкой, США выдвинули предложение, которое исключит членство Украины в НАТО, включит в себя признание США Крыма (российским - ред.), оставит российской армии почти всю территорию, которую она уже захватила, и не даст никаких реальных гарантий безопасности для Украины", - говорится в материале.Также одной из частей предложенной США сделки является присутствие европейских и не входящих в НАТО сил для наблюдения за прекращением огня.Подробнее о вероятной сделке - в материале Егора Леева Россия готова к сделке. Главное на утро 25 апреля на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, россия, нато
Новости, США, Украина, Россия, НАТО

США предлагают Украине уступить территории - Washington Post

11:05 25.04.2025
 
© AP / Mariam Zuhaib
- РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP / Mariam Zuhaib
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США в рамках предложения о мирном урегулировании на Украине предлагают Киеву уступить территории, освобожденные армией РФ. Об этом сообщает издание Washington Post
"По словам нескольких человек, знакомых со сделкой, США выдвинули предложение, которое исключит членство Украины в НАТО, включит в себя признание США Крыма (российским - ред.), оставит российской армии почти всю территорию, которую она уже захватила, и не даст никаких реальных гарантий безопасности для Украины", - говорится в материале.
Также одной из частей предложенной США сделки является присутствие европейских и не входящих в НАТО сил для наблюдения за прекращением огня.
Подробнее о вероятной сделке - в материале Егора Леева Россия готова к сделке. Главное на утро 25 апреля на сайте Украина.ру.
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