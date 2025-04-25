США предлагают Украине уступить территории - Washington Post
© AP / Mariam Zuhaib
© AP / Mariam Zuhaib
США в рамках предложения о мирном урегулировании на Украине предлагают Киеву уступить территории, освобожденные армией РФ. Об этом сообщает издание Washington Post
"По словам нескольких человек, знакомых со сделкой, США выдвинули предложение, которое исключит членство Украины в НАТО, включит в себя признание США Крыма (российским - ред.), оставит российской армии почти всю территорию, которую она уже захватила, и не даст никаких реальных гарантий безопасности для Украины", - говорится в материале.
Подробнее о вероятной сделке - в материале Егора Леева Россия готова к сделке. Главное на утро 25 апреля на сайте Украина.ру.
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