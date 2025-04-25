Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ - Кличко - 25.04.2025 Украина.ру
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Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ - Кличко
Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ - Кличко - 25.04.2025 Украина.ру
Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью британским СМИ заявил, что Украине, вероятно, придется отказаться от территорий в рамках мирного соглашения с Россией на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа
2025-04-25T09:56
2025-04-25T09:58
новости
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владимир зеленский
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"Один из сценариев - это... отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", - признал Кличко.По его словам, Владимир Зеленский может быть вынужден принять "болезненное решение" для достижения мира. На вопрос, обсуждал ли Зеленский с ним какие-либо детали возможного урегулирования, Кличко ответил отрицательно. Он добавил, что Зеленский не считает, что его надо подключать к таким обсуждениям.Также, комментируя перепалку Зеленского с Трампом в Белом доме в феврале, Кличко указал, что ключевые вопросы между ведущими политиками лучше обсуждать "без видеокамер".Подробнее о признании новых российских регионов - в материале Константинов призвал США начать процедуру признания Крыма частью России на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир кличко, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Россия, Владимир Кличко, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ - Кличко

09:56 25.04.2025 (обновлено: 09:58 25.04.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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Мэр Киева Виталий Кличко в интервью британским СМИ заявил, что Украине, вероятно, придется отказаться от территорий в рамках мирного соглашения с Россией на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа
"Один из сценариев - это... отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", - признал Кличко.
По его словам, Владимир Зеленский может быть вынужден принять "болезненное решение" для достижения мира.
На вопрос, обсуждал ли Зеленский с ним какие-либо детали возможного урегулирования, Кличко ответил отрицательно. Он добавил, что Зеленский не считает, что его надо подключать к таким обсуждениям.

"Это не моя функция, это функция Зеленского", - отметил Кличко.

Также, комментируя перепалку Зеленского с Трампом в Белом доме в феврале, Кличко указал, что ключевые вопросы между ведущими политиками лучше обсуждать "без видеокамер".
Подробнее о признании новых российских регионов - в материале Константинов призвал США начать процедуру признания Крыма частью России на сайте Украина.ру.
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