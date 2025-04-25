https://ukraina.ru/20250425/ukraine-pridetsya-otkazatsya-ot-territoriy-v-ramkakh-soglasheniya-s-rf---klichko-1062746946.html

Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ - Кличко

Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ - Кличко - 25.04.2025 Украина.ру

Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью британским СМИ заявил, что Украине, вероятно, придется отказаться от территорий в рамках мирного соглашения с Россией на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа

2025-04-25T09:56

2025-04-25T09:56

2025-04-25T09:58

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"Один из сценариев - это... отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", - признал Кличко.По его словам, Владимир Зеленский может быть вынужден принять "болезненное решение" для достижения мира. На вопрос, обсуждал ли Зеленский с ним какие-либо детали возможного урегулирования, Кличко ответил отрицательно. Он добавил, что Зеленский не считает, что его надо подключать к таким обсуждениям.Также, комментируя перепалку Зеленского с Трампом в Белом доме в феврале, Кличко указал, что ключевые вопросы между ведущими политиками лучше обсуждать "без видеокамер".Подробнее о признании новых российских регионов - в материале Константинов призвал США начать процедуру признания Крыма частью России на сайте Украина.ру.

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