https://ukraina.ru/20250425/ukraine-pridetsya-otkazatsya-ot-territoriy-v-ramkakh-soglasheniya-s-rf---klichko-1062746946.html
Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ - Кличко
Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ - Кличко - 25.04.2025 Украина.ру
Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью британским СМИ заявил, что Украине, вероятно, придется отказаться от территорий в рамках мирного соглашения с Россией на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа
2025-04-25T09:56
2025-04-25T09:56
2025-04-25T09:58
новости
россия
владимир кличко
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/50/1033525043_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_b3c875109431107ec48c923600fc700f.jpg
"Один из сценариев - это... отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", - признал Кличко.По его словам, Владимир Зеленский может быть вынужден принять "болезненное решение" для достижения мира. На вопрос, обсуждал ли Зеленский с ним какие-либо детали возможного урегулирования, Кличко ответил отрицательно. Он добавил, что Зеленский не считает, что его надо подключать к таким обсуждениям.Также, комментируя перепалку Зеленского с Трампом в Белом доме в феврале, Кличко указал, что ключевые вопросы между ведущими политиками лучше обсуждать "без видеокамер".Подробнее о признании новых российских регионов - в материале Константинов призвал США начать процедуру признания Крыма частью России на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/50/1033525043_61:0:994:700_1920x0_80_0_0_b4a0671ae05f136459d8dcc7bcbe3719.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир кличко, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, Россия, Владимир Кличко, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Украине придется отказаться от территорий в рамках соглашения с РФ - Кличко
09:56 25.04.2025 (обновлено: 09:58 25.04.2025)
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью британским СМИ заявил, что Украине, вероятно, придется отказаться от территорий в рамках мирного соглашения с Россией на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа
"Один из сценариев - это... отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", - признал Кличко.
По его словам, Владимир Зеленский может быть вынужден принять "болезненное решение" для достижения мира.
На вопрос, обсуждал ли Зеленский с ним какие-либо детали возможного урегулирования, Кличко ответил отрицательно. Он добавил, что Зеленский не считает, что его надо подключать к таким обсуждениям.
"Это не моя функция, это функция Зеленского", - отметил Кличко.
Также, комментируя перепалку Зеленского с Трампом в Белом доме в феврале, Кличко указал, что ключевые вопросы между ведущими политиками лучше обсуждать "без видеокамер".
Подробнее о признании новых российских регионов - в материале Константинов призвал США начать процедуру признания Крыма частью России на сайте Украина.ру.