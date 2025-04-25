https://ukraina.ru/20250425/detali-i-nyuansy-sdelki-pochemu-mirnyy-plan-trampa-riskuet-tak-i-ostatsya-na-bumage-1062748958.html

Детали и нюансы сделки. Почему мирный план Трампа рискует так и остаться на бумаге

Детали и нюансы сделки. Почему мирный план Трампа рискует так и остаться на бумаге - 25.04.2025 Украина.ру

Детали и нюансы сделки. Почему мирный план Трампа рискует так и остаться на бумаге

Дональд Трамп продолжает играть со временем. Американский президент то дает считанные дни России и Украине, чтобы урегулировать конфликт, то просит журналистов задавать ему вопросы по этой теме через неделю, а лучше две

2025-04-25T10:51

2025-04-25T10:51

2025-04-25T11:46

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россия

сша

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сво

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Лондонский срывТакое жонглирование словами со стороны президента США говорит о том, что в Вашингтоне явно переоценили свои миротворческие возможности в данном конкретном случае. Москва и Киев дают понять, что просто так соглашаться на любые условия американцев они не готовы.В этой ситуации наиболее проигрышно выглядит Владимир Зеленский, который сумел сорвать еще одни переговоры, на этот раз в Лондоне, и в очередной раз разозлить Штаты. В минувшую среду в британской столице Белый дом планировал представить свои наработки по урегулированию Украине и странам Европы, однако украинское руководство сделало ряд заявлений, которые задели Соединенные Штаты.Так, в инсайдерской информации западной прессы шла речь о том, что среди прочего Вашингтон намерен признать российский статус Крыма. Зеленский представил это так, что киевский режим могут пытаться заставить сделать то же самое, а на это Украина никогда не пойдет.После этого глава Госдепа Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф в Лондон лететь передумали, своих министров иностранных дел также не стали направлять на встречу Британия и Франция. После этого переговоры в британской столице стали во многом бесполезной формальностью на уровне экспертов и мелких чиновников.Подвел итог своей публикацией в соцсети Трамп, который назвал слова Зеленского про Крым вредными для переговоров. Зеленскому нужно либо сделать определенные шаги для урегулирования, либо же продолжать войну с риском потерять всю страну через три года, отметил он.Хорошие встречиВ пятницу, 25 апреля, спецпосланник Уиткофф проведет переговоры в России с Владимиром Путиным. В связи с этим, американская пресса гадает, какие результаты может принести эта встреча.По версии Bloomberg, США не намерены идти навстречу РФ в вопросе демилитаризации Украины, то есть каких-либо ограничений, которые будут касаться ВСУ. Эту тему, полагают журналисты, представитель Трампа намерен поднять в разговоре с главой российского государства.The Wall Street Journal пишет, что Трамп оптимистично настроен по поводу сделки по Украине, а причина этому – будто бы имеющееся у него симпатии к Путину, которые разделяет и Уиткофф, который будет встречаться с президентом России уже четвертый раз за последнее время.Издание отмечает, что у Уиткоффа нет опыта взаимодействия с РФ, отчего ожидания администрации Трампа по поводу урегулирования конфликта могут оказаться завышенными и президент США может почувствовать себя обманутым, так как спецпосланник способен сформировать у него неверное понимание целей России.В последние дни могло сложиться впечатление, что Кремль готов чуть ли не на все предложения США, однако это не так. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, контакты по урегулированию продолжаются, но вокруг этого много нюансов, которые нужно обговаривать.В похожем ключе высказался в интервью CBS глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент США верит — и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. В заявлении президент упоминал сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные детали, которые следует доработать. Мы заняты именно этим процессом", - сказал он.Параллельно с этим американский госсекретарь Рубио анонсировал новые "хорошие" встречи в предстоящие выходные. Он не уточнил, где и в каком формате они состоятся и кто будет в них участвовать.Давление на РоссиюСогласно последним заявлениям Трампа, вопрос о выходе Соединенных Штатов из переговорного процесса следует задавать через две недели.У него также спросили, не намерен ли он ужесточить санкции против РФ после того, как она нанесла очередной ракетный удар по Украине."Мы оказываем большое давление в связи с российскими авиаударами, и мы хотели бы ответить на вопросы о российских санкциях в течение недели", - ответил он.То есть американский лидер снова сдвигает сроки. Сначала он грозился прекратить конфликт за 24 часа, затем поговаривали, что сделать это он намерен в первые 100 дней своего президентства (до 30 апреля), теперь же, как хозяин своего слова, он забирает его назад и намеревается вернуться к этой теме только через две недели.Одновременно с этим, как и всегда, Трамп смотрит в будущее с оптимизмом и ждет сделку уже в самое ближайшее время."Мы оказываем сильное давление [на Россию]. Я думаю, они хотят заключить сделку. Мы узнаем об этом очень скоро. Но для танго нужны двое. И нужно, чтобы Украина тоже хотела заключить сделку. А они очень сильно пострадали. И я верю, что они хотят заключить сделку", - сказал он.Что касается уступок, которые должна сделать Москва, то, по мнению Трампа, она уже их делает, отказываясь от захвата всей территории Украины.Вопросы остаютсяВопрос уступок действительно может стать тем самым камнем преткновения, об который споткнутся переговоры. Из слитого в СМИ плана Трампа известно, что американцы предлагают передать им Запорожскую АЭС, однако в Росатоме ранее подчеркивали, что контролировать станцию могут только россияне и ни о какой совместной эксплуатации речи быть не может. Там, правда, говорилось про совместную эксплуатацию с Украиной, а с Америкой?Не ясна также дальнейшая судьба возможного присутствия иностранных контингентов на послевоенной Украине.Судя по всему, США не против ввода в эту страну европейских военных, но при этом не дают им гарантии безопасности. Против западной интервенции выступает Москва, за последние два дня о невозможности такого варианта заявили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.Не исключено, что эта тема отпадет сама собой. Как передает Times, европейские страны больше не намерены направлять своих военных на Украину, ограничившись лишь военными инструкторами, да и то исключительно в западной части этой страны."Основное внимание будет уделено восстановлению и перевооружению армии Киева под защитой с воздуха и моря", - пишет газета.Другое дело, что такое "восстановление и перевооружение" противоречит позиции России, которая настаивает не просто на перемирии, а на устранении угрозы для себя с этого направления. Перевооруженная и восстановленная украинская армия такой угрозой безусловно является.О том, что значит переговорная активность США вокруг Украины - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией".

https://ukraina.ru/20250424/pole-slavy-tolko-nashikh-geroev-tragediya-bespamyatstva-v-ukraine-priblizhaetsya-k-finalu-1062727571.html

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эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, стив уиткофф, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво