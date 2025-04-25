Россия готова к сделке. Главное на утро 25 апреля - 25.04.2025 Украина.ру
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Россия готова к сделке. Главное на утро 25 апреля
Россия готова к сделке. Главное на утро 25 апреля - 25.04.2025 Украина.ру
Россия готова к сделке. Главное на утро 25 апреля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что Россия готова к заключению сделки по Украине
2025-04-25T09:56
2025-04-25T09:56
эксклюзив
хроники
дональд трамп
сергей лавров
владимир зеленский
сша
украина
россия
мид
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью CBS News заявил о готовности России к сделке по Украине."Президент США [Дональд Трамп] верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определённые точки и элементы, которые следует донастроить. Мы заняты именно этим процессом", — сказал он.По словам Лаврова, Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто понимает необходимость устранения коренных причин украинского кризиса.Кроме того, глава МИД отверг обвинения в атаках на гражданские цели на Украине."Мы нацеливаемся только на военные объекты. Или гражданские объекты, которые используют военные... Если цели использовались украинскими военными, министр обороны, командование на месте имеет право атаковать их", — подытожил Лавров.Ранее Трамп снова высказался по поводу Крыма. Он заявил, что Украине будет тяжело вернуть Крым, который передали России без единого выстрела."Крым был передан при президенте (США. — Ред.) Бараке Хусейне Обаме, это ничего со мной не имеет общего. Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят: можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать", — заявил Трамп во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Белом доме.На вопрос, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, американский лидер ответил, что это зависит от территорий."Они сражались, потеряли много территорий, мы сделаем все возможное, работая с Украиной", — добавил Трамп.Он также заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" — это уже уступка для урегулирования конфликта."Прекращение войны. Прекращение захвата всей страны. Довольно большие уступки", — сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.Так он ответил на вопрос о том, какие уступки со стороны РФ предложены для урегулирования.При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа показала России и Украине "финишную прямую" на пути к миру, а теперь обе стороны должны согласиться."Нашим партнёрам были предложены варианты для обсуждения вещей, которые понадобятся для прекращения войны. Эту войну можно окончить. С этим должны согласиться обе стороны. Мы показали им путь вперед. Мы показали им финишную прямую. Нам нужно, чтобы они обе сказали "да"", – заявил госсекретарь во время встречи Трампа и Стёре.По словам Рубио, администрация Трампа будет делать "всё возможное", чтобы в конце концов обе стороны сказали "да".Также он сообщил, что очередные переговоры по миру состоятся на выходных.Тем временем Владимир Зеленский в очередной раз попытался диктовать Трампу, что ему говорить, а что нет. Так он прокомментировал формулировки, которые американский лидер выбирает при обсуждении конфликта на Украине."Мы бы очень хотели, чтобы США поняли, что агрессор - это Россия, а не мы. Мы действительно хотим, чтобы США не искали баланса в этих словах. Я понимаю, чего хочет добиться Дональд Трамп, я очень уважаю то, что он ищет определенный подход. Это его подход, у кого-то может быть другой. Но нельзя говорить о том, что Украина и Россия начали эту войну", — заявил Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.До этого Зеленский уже пытался поучать Трампа. Так, во время визита в ЮАР он пытался диктовать президенту США, что включать, а что не включать в мирный план.Тем временем ряд СМИ сообщил о том, что в Москву в ночь на 25 апреля прибыл спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.Ранее о том, что Уиткофф может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 25 апреля, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.Утром 25 апреля РИА Новости сообщило, что сервис Flightradar24 показал: самолёт из США пересёк российскую границу.Ранее Уиткофф посещал Россию 11 апреля. После его визита в РФ и встречи с Путиным пресс-секретарь Белого дома Кэролайт Ливитт отметила, что это был "ещё один шаг в переговорном процессе, который направлен на прекращение огня и итоговую сделку о мире между Россией и Украиной".О последствиях срыва Зеленским переговоров в Лондоне — в статье Павла Котова "Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выбором".
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https://ukraina.ru/20250424/reaktsiya-kremlya-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-24-aprelya-1062729533.html
https://ukraina.ru/20250424/prezident-razocharovan--terpenie-na-iskhode-glavnoe-na-ukraine-na-utro-24-aprelya-1062723981.html
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Егор Леев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, сергей лавров, владимир зеленский, сша, украина, россия, мид
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, США, Украина, Россия, МИД

Россия готова к сделке. Главное на утро 25 апреля

09:56 25.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что Россия готова к заключению сделки по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью CBS News заявил о готовности России к сделке по Украине.
"Президент США [Дональд Трамп] верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определённые точки и элементы, которые следует донастроить. Мы заняты именно этим процессом", — сказал он.
По словам Лаврова, Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто понимает необходимость устранения коренных причин украинского кризиса.
Кроме того, глава МИД отверг обвинения в атаках на гражданские цели на Украине.
"Мы нацеливаемся только на военные объекты. Или гражданские объекты, которые используют военные... Если цели использовались украинскими военными, министр обороны, командование на месте имеет право атаковать их", — подытожил Лавров.
Вчера, 19:06
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Ранее Трамп снова высказался по поводу Крыма. Он заявил, что Украине будет тяжело вернуть Крым, который передали России без единого выстрела.
"Крым был передан при президенте (США. — Ред.) Бараке Хусейне Обаме, это ничего со мной не имеет общего. Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят: можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать", — заявил Трамп во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Белом доме.
На вопрос, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, американский лидер ответил, что это зависит от территорий.
"Они сражались, потеряли много территорий, мы сделаем все возможное, работая с Украиной", — добавил Трамп.
Он также заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" — это уже уступка для урегулирования конфликта.
"Прекращение войны. Прекращение захвата всей страны. Довольно большие уступки", — сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.
Так он ответил на вопрос о том, какие уступки со стороны РФ предложены для урегулирования.
- РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Вчера, 13:17
Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреляВ Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа по поводу Крыма. Украинские военные продолжают наносить удары по региону России
При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа показала России и Украине "финишную прямую" на пути к миру, а теперь обе стороны должны согласиться.
"Нашим партнёрам были предложены варианты для обсуждения вещей, которые понадобятся для прекращения войны. Эту войну можно окончить. С этим должны согласиться обе стороны. Мы показали им путь вперед. Мы показали им финишную прямую. Нам нужно, чтобы они обе сказали "да"", – заявил госсекретарь во время встречи Трампа и Стёре.
По словам Рубио, администрация Трампа будет делать "всё возможное", чтобы в конце концов обе стороны сказали "да".
Также он сообщил, что очередные переговоры по миру состоятся на выходных.
Тем временем Владимир Зеленский в очередной раз попытался диктовать Трампу, что ему говорить, а что нет. Так он прокомментировал формулировки, которые американский лидер выбирает при обсуждении конфликта на Украине.
"Мы бы очень хотели, чтобы США поняли, что агрессор - это Россия, а не мы. Мы действительно хотим, чтобы США не искали баланса в этих словах. Я понимаю, чего хочет добиться Дональд Трамп, я очень уважаю то, что он ищет определенный подход. Это его подход, у кого-то может быть другой. Но нельзя говорить о том, что Украина и Россия начали эту войну", — заявил Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.
До этого Зеленский уже пытался поучать Трампа. Так, во время визита в ЮАР он пытался диктовать президенту США, что включать, а что не включать в мирный план.
Тем временем ряд СМИ сообщил о том, что в Москву в ночь на 25 апреля прибыл спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
Вчера, 09:49
Президент разочарован — терпение на исходе. Главное на Украине на утро 24 апреляБелый дом обратил внимание на поведение Владимира Зеленского
Ранее о том, что Уиткофф может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 25 апреля, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.
Утром 25 апреля РИА Новости сообщило, что сервис Flightradar24 показал: самолёт из США пересёк российскую границу.
Ранее Уиткофф посещал Россию 11 апреля. После его визита в РФ и встречи с Путиным пресс-секретарь Белого дома Кэролайт Ливитт отметила, что это был "ещё один шаг в переговорном процессе, который направлен на прекращение огня и итоговую сделку о мире между Россией и Украиной".
О последствиях срыва Зеленским переговоров в Лондоне — в статье Павла Котова "Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выбором".
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