https://ukraina.ru/20231019/1050335450.html

Что такое дружба для Китая, в чём можно упрекнуть Израиль и нужна ли России УПЦ - Ищенко

Что такое дружба для Китая, в чём можно упрекнуть Израиль и нужна ли России УПЦ - Ищенко - 19.10.2023 Украина.ру

Что такое дружба для Китая, в чём можно упрекнуть Израиль и нужна ли России УПЦ - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, при каких условиях возможна конкуренция между Россией и Китаем, как КНДР оказалась на пороге кардинальных изменений, а также оценил траты Запада на Украину за этот год

2023-10-19T17:10

2023-10-19T17:10

2023-10-19T17:10

видео

ростислав ищенко

всу

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спецоперация

азия

пекин

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00:50 – Могут ли отношения Китая и России быть равноправными? 09:50 – Северная Корея: о сотрудничестве с Россией и ВПК; 19:42 – К чему могут привести протесты против действий Израиля? 27:05 - Президент США планирует запросить у Конгресса 100 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю, Тайваню: сколько получит Киев? 34:35 – О последствиях запрета УПЦ

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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