https://ukraina.ru/20231019/1050335450.html
Что такое дружба для Китая, в чём можно упрекнуть Израиль и нужна ли России УПЦ - Ищенко
Что такое дружба для Китая, в чём можно упрекнуть Израиль и нужна ли России УПЦ - Ищенко - 19.10.2023 Украина.ру
Что такое дружба для Китая, в чём можно упрекнуть Израиль и нужна ли России УПЦ - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, при каких условиях возможна конкуренция между Россией и Китаем, как КНДР оказалась на пороге кардинальных изменений, а также оценил траты Запада на Украину за этот год
2023-10-19T17:10
2023-10-19T17:10
2023-10-19T17:10
видео
ростислав ищенко
всу
сша
россия
китай
сво
спецоперация
азия
пекин
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00:50 – Могут ли отношения Китая и России быть равноправными? 09:50 – Северная Корея: о сотрудничестве с Россией и ВПК; 19:42 – К чему могут привести протесты против действий Израиля? 27:05 - Президент США планирует запросить у Конгресса 100 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю, Тайваню: сколько получит Киев? 34:35 – О последствиях запрета УПЦ
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Что такое дружба для Китая, в чём можно упрекнуть Израиль и нужна ли России УПЦ - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, при каких условиях возможна конкуренция между Россией и Китаем, как КНДР оказалась на пороге кардинальных изменений, а также оценил траты Запада на Украину за этот год
00:50 – Могут ли отношения Китая и России быть равноправными?
09:50 – Северная Корея: о сотрудничестве с Россией и ВПК;
19:42 – К чему могут привести протесты против действий Израиля?
27:05 - Президент США планирует запросить у Конгресса 100 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю, Тайваню: сколько получит Киев?
34:35 – О последствиях запрета УПЦ