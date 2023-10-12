https://ukraina.ru/20231012/1050114157.html

ЕС не удовлетворён нейтралитетом Китая в конфликте на Украине — Боррель

ЕС не удовлетворён нейтралитетом Китая в конфликте на Украине — Боррель - 12.10.2023 Украина.ру

ЕС не удовлетворён нейтралитетом Китая в конфликте на Украине — Боррель

В Евросоюзе недовольны отношением Китая к конфликту на Украине, заявил 12 октября глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью SCMP

2023-10-12T09:43

2023-10-12T09:43

2023-10-12T09:43

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Боррель также заявил, что Китаю следует перестать рассматривать свои отношения с Европой через призму соперничества с Соединенными Штатами, добавив, что более трезвые суждения блока о Пекине принимаются совершенно независимо.Китай, считает он, может сделать больше в вопросе мирного урегулирования на Украине.В Китае неоднократно заявляли, что страна не является стороной украинского конфликта и активно выступает за мирное решение. МИД КНР 24 февраля опубликовал мирный план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов.Среди основных пунктов плана: призыв уважать суверенитет всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить огонь, поскольку "в войнах нет победителей", и начать переговоры, которые представляются Китаю единственным выходом из кризиса.Президент РФ Владимира Путина положительно оценил инициативу Пекина и на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве 21 марта сказал, что многие из пунктов этого плана могут лечь в основу урегулирования украинского конфликта, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.Президент США Джо Байден, напротив, план Пекина раскритиковал, заявив, что он выгоден только России.

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новости, евросоюз, ес, зарубежье, жозеп боррель, китай, украина, мид кнр, конфликт