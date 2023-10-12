ЕС не удовлетворён нейтралитетом Китая в конфликте на Украине — Боррель - 12.10.2023 Украина.ру
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ЕС не удовлетворён нейтралитетом Китая в конфликте на Украине — Боррель
ЕС не удовлетворён нейтралитетом Китая в конфликте на Украине — Боррель - 12.10.2023 Украина.ру
ЕС не удовлетворён нейтралитетом Китая в конфликте на Украине — Боррель
В Евросоюзе недовольны отношением Китая к конфликту на Украине, заявил 12 октября глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью SCMP
2023-10-12T09:43
2023-10-12T09:43
новости
евросоюз
ес
зарубежье
жозеп боррель
китай
украина
мид кнр
конфликт
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Боррель также заявил, что Китаю следует перестать рассматривать свои отношения с Европой через призму соперничества с Соединенными Штатами, добавив, что более трезвые суждения блока о Пекине принимаются совершенно независимо.Китай, считает он, может сделать больше в вопросе мирного урегулирования на Украине.В Китае неоднократно заявляли, что страна не является стороной украинского конфликта и активно выступает за мирное решение. МИД КНР 24 февраля опубликовал мирный план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов.Среди основных пунктов плана: призыв уважать суверенитет всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить огонь, поскольку "в войнах нет победителей", и начать переговоры, которые представляются Китаю единственным выходом из кризиса.Президент РФ Владимира Путина положительно оценил инициативу Пекина и на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве 21 марта сказал, что многие из пунктов этого плана могут лечь в основу урегулирования украинского конфликта, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.Президент США Джо Байден, напротив, план Пекина раскритиковал, заявив, что он выгоден только России.
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новости, евросоюз, ес, зарубежье, жозеп боррель, китай, украина, мид кнр, конфликт
Новости, Евросоюз, ЕС, Зарубежье, Жозеп Боррель, Китай, Украина, МИД КНР, конфликт

ЕС не удовлетворён нейтралитетом Китая в конфликте на Украине — Боррель

09:43 12.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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В Евросоюзе недовольны отношением Китая к конфликту на Украине, заявил 12 октября глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью SCMP
"Быть нейтральным в таком случае все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий", — заявил Боррель.
Боррель также заявил, что Китаю следует перестать рассматривать свои отношения с Европой через призму соперничества с Соединенными Штатами, добавив, что более трезвые суждения блока о Пекине принимаются совершенно независимо.
"Моя первая цель — подтвердить моим китайским собеседникам, что Европа серьезно относится к Китаю и не имеет никаких скрытых планов, направленных на подрыв его подъема", - подчеркнул дипломат.
Китай, считает он, может сделать больше в вопросе мирного урегулирования на Украине.
В Китае неоднократно заявляли, что страна не является стороной украинского конфликта и активно выступает за мирное решение.
МИД КНР 24 февраля опубликовал мирный план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов.
Среди основных пунктов плана: призыв уважать суверенитет всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить огонь, поскольку "в войнах нет победителей", и начать переговоры, которые представляются Китаю единственным выходом из кризиса.
Президент РФ Владимира Путина положительно оценил инициативу Пекина и на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве 21 марта сказал, что многие из пунктов этого плана могут лечь в основу урегулирования украинского конфликта, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Президент США Джо Байден, напротив, план Пекина раскритиковал, заявив, что он выгоден только России.
10 октября, 07:26
Всё то же, но с участием России. Грядёт новая встреча по "формуле мира" ЗеленскогоИнформация о готовящейся в Турции встрече по Украине появилась ещё 4 октября, но сейчас стало известно, когда именно она может пройти
 
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