https://ukraina.ru/20230816/1048677616.html

"Политика свершившихся фактов": как Сталин провёл советско-польскую границу

"Политика свершившихся фактов": как Сталин провёл советско-польскую границу - 16.08.2023 Украина.ру

"Политика свершившихся фактов": как Сталин провёл советско-польскую границу

По крайней мере с мая прошлого года разговоры о возможности изменения украинско-польской границы. Между тем, ей исполняется 78 лет - договор о границе между СССР и Польшей был подписан 16 августа 1945 года. Новая граница почти полностью совпала с так называемой "линией Керзона", предложенной ещё в 1919 году британским лордом

2023-08-16T18:01

2023-08-16T18:01

2023-08-16T18:01

история

история

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польша

украина

граница

1945

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В результате краха Польского государства и соглашений СССР с Германией была установлена новая западная граница Советского Союза. После согласования деталей, 28 сентября 1939 года между Москвой и Берлином был заключен договор "О дружбе и границе". Стоит отметить, что установленная граница между Германией и СССР не имела этнографического обоснования (в отличие от "линии Керзона"). К примеру, на участке между Бугом и Восточной Пруссией пограничная линия разделяла территории с польским населением. В целом граница СССР была выдвинута на запад от линии Керзона на разных участках от 10 до 150 км.В октябре 1939 года были избраны Народные собрания Западной Украины и Западной Белоруссии, которые приняли обращения с просьбой о вступлении Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР, и о включении их, соответственно, в состав УССР и БССР. В ноябре 1939-го Верховный Совет СССР и Верховные Советы УССР и БССР удовлетворили их просьбу.В результате руководство СССР обосновывало легитимность своей западной границы не договором с Германией, а итогами плебисцита, к которому приравнивались выборы Народных собраний Западной Украины и Западной Белоруссии.Стоит отметить, что в Париже и Лондоне, в столицах главных западных союзников Польши, участие СССР в разделе Польского государства, наряду с заявлением советского правительства о нейтралитете в войне, вызвало сдержанные оценки. Готовность Великобритании пойти на уступки в пользу СССР проявилась во время визита главы МИД польского эмигрантского правительства Августа Залеского в Лондон в октябре 1939 года.Представители английского правительства ясно дали понять, что не намерены вести борьбу за земли, расположенные на востоке от "линии Керзона". В подобном тоне были сформулированы и официальные декларации французского правительства. Западные политики не считали незыблемыми границы, установленные Рижским договором 1921 года.Однако позиция польского эмигрантского правительства в данном вопросе оставалась неизменной.Молниеносная победа Гитлера над Францией в июне 1940 года внесла существенные коррективы в систему международных отношений.Приняв в начале июля 1940-го нового британского посла, Сталин, в частности, заявил ему, что Советский Союз не допустит, чтобы в результате ведущейся войны было восстановлено довоенное равновесие сил в Европе. Это звучало почти как условие, без которого улучшение отношений между СССР и Великобританией было невозможно.После нападения Германии на СССР одной из важнейших стратегических задач советского руководства стал поиск союзников для совместной борьбы с агрессором. В формировавшейся системе антигитлеровской коалиции актуальным вопросом становилось восстановление официальных отношений между СССР и польским эмигрантским правительством. Однако с самого начала между сторонами выявились серьезные противоречия.В ходе переговоров в Лондоне в июле 1941 года премьер правительства Польши в эмиграции Владислав Сикорский добивался восстановления будущей советско-польской границы согласно Рижскому договору. Советский посол Майский настаивал на том, что новые рубежи должны быть установлены на основе этнографического критерия.Подписанный 30 июля 1941 года советско-польский договор признавал утратившими силу соглашения между СССР и Германией от 1939-го, касавшиеся территориальных изменений в Польше. С другой стороны, в договоре отсутствовали обязательства Советского Союза восстановить границы до сентября 1939 года. В результате вопрос был оставлен открытым. Спорные вопросы были отложены и в подписанной 4 декабря 1941 года декларации о дружбе и взаимной помощи.Очевидно, что заключённые в 1941 году соглашения с СССР трактовались польским правительством как результат чрезвычайных и временных обстоятельств. Предполагалось, что после войны Германия и Советский Союз будут значительно ослабленными, и это даст возможность западным союзникам играть ведущую роль в политическом устройстве Восточной Европы.С каждой победой Красной Армии на советско-германском фронте Лондон и Вашингтон всё более активно принимали точку зрения советского руководства по его спорам с Польшей.Во время визита главы МИД Великобритании Энтони Идена в США 12-30 марта 1943 года стороны пришли к неформальному соглашению по проблемам Центральной и Восточной Европы, включая вопрос советско-польской границы. Глава Форин Офиса придерживался позиции присоединения к СССР территории Польши до "линии Керзона".Рузвельт одобрил проекты Идена, утверждая, что только три великие державы – США, Великобритания и СССР – должны решать вопрос о восточных границах Польши.Сближение позиций союзных держав обусловило беспрепятственное согласование проблемы будущей советско-польской границы на форуме "Большой Тройки" в Тегеране 28 ноября – 1 декабря 1943 года. За её основу была принята "линия Керзона".В целом следствием Тегеранской конференции явилось серьезное ослабление позиции польского эмигрантского правительства, с июля 1943 года возглавляемого Станиславом Миколайчиком.Политические и военные круги в Лондоне и руководимое ими подполье в Польше не отступали от "доктрины двух врагов" – Германии и СССР, и не верили в возможность плодотворного сотрудничества с последним. Передачу немецких земель Польше руководители подполья считали не "компенсацией" за восточные провинции, а "возвращением" некогда захваченных исконных польских территорий.По инициативе Лондона и Вашингтона в августе 1944 года возобновились переговоры между советским и польским правительствами.В ходе визита в Москву в октябре 1944 года Миколайчик был поставлен в известность, что на встрече в Тегеране Черчилль и Рузвельт дали Сталину согласие на "линию Керзона". В ходе переговоров 16 октября Миколайчик под давлением британцев согласился принять "линию Керзона" за основу для будущей польско-светской границы. Однако, вернувшись в Лондон, он не встретил поддержки у большинства членов правительства, и сложил с себя полномочия премьера.Образованный 29 ноября 1944 года новый эмигрантский кабинет министров Томаша Арцишевского неизменно занимал прежнюю позицию по территориальному вопросу, но потерял какое-либо влияние на его решение.Осознавая, что польское эмигрантское правительство не отступит от своих постулатов, Сталин для реализации своих целей активно вводил в действие т.н. "левую альтернативу", поддерживая приход к власти в Польше подконтрольных Москве политических сил.Через пять дней после образования коммунистического Польского Комитета Национального Освобождения (ПКНО), 27 июля 1944 года СССР подписал с ним соглашение о советско-польской границе, проходившей по "линии Керзона". Предварительное соглашение с ПКНО стало основой окончательного установления границы между Польшей и СССР, несмотря на продолжавшиеся переговоры между тремя великими державами.Это был типичный для Сталина метод – жёстко и последовательно реализовывать свою политику свершившихся фактов.На Ялтинской конференции глав СССР, США и Великобритании соглашение об установлении советско-польской границы было принято официально, и с этого момента стало необратимым. В соответствии с ним западные рубежи Советского Союза должны были пройти вдоль "линии Керзона" с отступлением от неё в некоторых районах от 5 до 8 километров в пользу Польши.Окончательно решения Ялтинской конференции были подтверждены в итоговых положениях Потсдамской конференции, а также зафиксированы в "Договоре между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе", заключённом 16 августа 1945 года в Москве.От имени Президиума Верховного Совета СССР его подписал Вячеслав Молотов, от имени Крайовой Рады Народовой Польской Республики – Эдуард Осубка-Моравский. Обмен ратификационными грамотами состоялся 5 февраля 1946 года в Варшаве, после чего договор вступил в силу.Хотя в 1951 году на украинском участке польско-советской границы произошёл незначительный "обмен территориями", установленная 16 августа 1945-го восточная граница Польши в основном остаётся неизменной. В Варшаве ею были недовольны сразу, в особенности на белорусском направлении, считая, что СССР изменил "линию Керзона" в свою пользу.С другой стороны, украинские националисты считали несправедливым передачу Польше так называемого "Закрезонья" – Лемковщины, Надсанья, Холмщины и Подляшья, – которые они называли "украинскими этническими территориями". Но сейчас вопрос стоит уже по-другому... Правда, поляки, вроде бы, не настаивают на возращении к линии 1921 года.

https://ukraina.ru/20180917/1021162786.html

https://ukraina.ru/20230425/1045550513.html

https://ukraina.ru/20211204/1032798719.html

https://ukraina.ru/20220706/1034298291.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

история, история украины, ссср, сталин, польша, украина, граница, 1945