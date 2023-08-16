"Политика свершившихся фактов": как Сталин провёл советско-польскую границу - 16.08.2023 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20230816/1048677616.html
"Политика свершившихся фактов": как Сталин провёл советско-польскую границу
"Политика свершившихся фактов": как Сталин провёл советско-польскую границу - 16.08.2023 Украина.ру
"Политика свершившихся фактов": как Сталин провёл советско-польскую границу
По крайней мере с мая прошлого года разговоры о возможности изменения украинско-польской границы. Между тем, ей исполняется 78 лет - договор о границе между СССР и Польшей был подписан 16 августа 1945 года. Новая граница почти полностью совпала с так называемой "линией Керзона", предложенной ещё в 1919 году британским лордом
2023-08-16T18:01
2023-08-16T18:01
история
история
история украины
ссср
сталин
польша
украина
граница
1945
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В результате краха Польского государства и соглашений СССР с Германией была установлена новая западная граница Советского Союза. После согласования деталей, 28 сентября 1939 года между Москвой и Берлином был заключен договор "О дружбе и границе". Стоит отметить, что установленная граница между Германией и СССР не имела этнографического обоснования (в отличие от "линии Керзона"). К примеру, на участке между Бугом и Восточной Пруссией пограничная линия разделяла территории с польским населением. В целом граница СССР была выдвинута на запад от линии Керзона на разных участках от 10 до 150 км.В октябре 1939 года были избраны Народные собрания Западной Украины и Западной Белоруссии, которые приняли обращения с просьбой о вступлении Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР, и о включении их, соответственно, в состав УССР и БССР. В ноябре 1939-го Верховный Совет СССР и Верховные Советы УССР и БССР удовлетворили их просьбу.В результате руководство СССР обосновывало легитимность своей западной границы не договором с Германией, а итогами плебисцита, к которому приравнивались выборы Народных собраний Западной Украины и Западной Белоруссии.Стоит отметить, что в Париже и Лондоне, в столицах главных западных союзников Польши, участие СССР в разделе Польского государства, наряду с заявлением советского правительства о нейтралитете в войне, вызвало сдержанные оценки. Готовность Великобритании пойти на уступки в пользу СССР проявилась во время визита главы МИД польского эмигрантского правительства Августа Залеского в Лондон в октябре 1939 года.Представители английского правительства ясно дали понять, что не намерены вести борьбу за земли, расположенные на востоке от "линии Керзона". В подобном тоне были сформулированы и официальные декларации французского правительства. Западные политики не считали незыблемыми границы, установленные Рижским договором 1921 года.Однако позиция польского эмигрантского правительства в данном вопросе оставалась неизменной.Молниеносная победа Гитлера над Францией в июне 1940 года внесла существенные коррективы в систему международных отношений.Приняв в начале июля 1940-го нового британского посла, Сталин, в частности, заявил ему, что Советский Союз не допустит, чтобы в результате ведущейся войны было восстановлено довоенное равновесие сил в Европе. Это звучало почти как условие, без которого улучшение отношений между СССР и Великобританией было невозможно.После нападения Германии на СССР одной из важнейших стратегических задач советского руководства стал поиск союзников для совместной борьбы с агрессором. В формировавшейся системе антигитлеровской коалиции актуальным вопросом становилось восстановление официальных отношений между СССР и польским эмигрантским правительством. Однако с самого начала между сторонами выявились серьезные противоречия.В ходе переговоров в Лондоне в июле 1941 года премьер правительства Польши в эмиграции Владислав Сикорский добивался восстановления будущей советско-польской границы согласно Рижскому договору. Советский посол Майский настаивал на том, что новые рубежи должны быть установлены на основе этнографического критерия.Подписанный 30 июля 1941 года советско-польский договор признавал утратившими силу соглашения между СССР и Германией от 1939-го, касавшиеся территориальных изменений в Польше. С другой стороны, в договоре отсутствовали обязательства Советского Союза восстановить границы до сентября 1939 года. В результате вопрос был оставлен открытым. Спорные вопросы были отложены и в подписанной 4 декабря 1941 года декларации о дружбе и взаимной помощи.Очевидно, что заключённые в 1941 году соглашения с СССР трактовались польским правительством как результат чрезвычайных и временных обстоятельств. Предполагалось, что после войны Германия и Советский Союз будут значительно ослабленными, и это даст возможность западным союзникам играть ведущую роль в политическом устройстве Восточной Европы.С каждой победой Красной Армии на советско-германском фронте Лондон и Вашингтон всё более активно принимали точку зрения советского руководства по его спорам с Польшей.Во время визита главы МИД Великобритании Энтони Идена в США 12-30 марта 1943 года стороны пришли к неформальному соглашению по проблемам Центральной и Восточной Европы, включая вопрос советско-польской границы. Глава Форин Офиса придерживался позиции присоединения к СССР территории Польши до "линии Керзона".Рузвельт одобрил проекты Идена, утверждая, что только три великие державы – США, Великобритания и СССР – должны решать вопрос о восточных границах Польши.Сближение позиций союзных держав обусловило беспрепятственное согласование проблемы будущей советско-польской границы на форуме "Большой Тройки" в Тегеране 28 ноября – 1 декабря 1943 года. За её основу была принята "линия Керзона".В целом следствием Тегеранской конференции явилось серьезное ослабление позиции польского эмигрантского правительства, с июля 1943 года возглавляемого Станиславом Миколайчиком.Политические и военные круги в Лондоне и руководимое ими подполье в Польше не отступали от "доктрины двух врагов" – Германии и СССР, и не верили в возможность плодотворного сотрудничества с последним. Передачу немецких земель Польше руководители подполья считали не "компенсацией" за восточные провинции, а "возвращением" некогда захваченных исконных польских территорий.По инициативе Лондона и Вашингтона в августе 1944 года возобновились переговоры между советским и польским правительствами.В ходе визита в Москву в октябре 1944 года Миколайчик был поставлен в известность, что на встрече в Тегеране Черчилль и Рузвельт дали Сталину согласие на "линию Керзона". В ходе переговоров 16 октября Миколайчик под давлением британцев согласился принять "линию Керзона" за основу для будущей польско-светской границы. Однако, вернувшись в Лондон, он не встретил поддержки у большинства членов правительства, и сложил с себя полномочия премьера.Образованный 29 ноября 1944 года новый эмигрантский кабинет министров Томаша Арцишевского неизменно занимал прежнюю позицию по территориальному вопросу, но потерял какое-либо влияние на его решение.Осознавая, что польское эмигрантское правительство не отступит от своих постулатов, Сталин для реализации своих целей активно вводил в действие т.н. "левую альтернативу", поддерживая приход к власти в Польше подконтрольных Москве политических сил.Через пять дней после образования коммунистического Польского Комитета Национального Освобождения (ПКНО), 27 июля 1944 года СССР подписал с ним соглашение о советско-польской границе, проходившей по "линии Керзона". Предварительное соглашение с ПКНО стало основой окончательного установления границы между Польшей и СССР, несмотря на продолжавшиеся переговоры между тремя великими державами.Это был типичный для Сталина метод – жёстко и последовательно реализовывать свою политику свершившихся фактов.На Ялтинской конференции глав СССР, США и Великобритании соглашение об установлении советско-польской границы было принято официально, и с этого момента стало необратимым. В соответствии с ним западные рубежи Советского Союза должны были пройти вдоль "линии Керзона" с отступлением от неё в некоторых районах от 5 до 8 километров в пользу Польши.Окончательно решения Ялтинской конференции были подтверждены в итоговых положениях Потсдамской конференции, а также зафиксированы в "Договоре между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе", заключённом 16 августа 1945 года в Москве.От имени Президиума Верховного Совета СССР его подписал Вячеслав Молотов, от имени Крайовой Рады Народовой Польской Республики – Эдуард Осубка-Моравский. Обмен ратификационными грамотами состоялся 5 февраля 1946 года в Варшаве, после чего договор вступил в силу.Хотя в 1951 году на украинском участке польско-советской границы произошёл незначительный "обмен территориями", установленная 16 августа 1945-го восточная граница Польши в основном остаётся неизменной. В Варшаве ею были недовольны сразу, в особенности на белорусском направлении, считая, что СССР изменил "линию Керзона" в свою пользу.С другой стороны, украинские националисты считали несправедливым передачу Польше так называемого "Закрезонья" – Лемковщины, Надсанья, Холмщины и Подляшья, – которые они называли "украинскими этническими территориями". Но сейчас вопрос стоит уже по-другому... Правда, поляки, вроде бы, не настаивают на возращении к линии 1921 года.
https://ukraina.ru/20180917/1021162786.html
https://ukraina.ru/20230425/1045550513.html
https://ukraina.ru/20211204/1032798719.html
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Олег Хавич
Олег Хавич
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история, история украины, ссср, сталин, польша, украина, граница, 1945
История, История, история Украины, СССР, Сталин, Польша, Украина, граница, 1945

"Политика свершившихся фактов": как Сталин провёл советско-польскую границу

18:01 16.08.2023
 
© коллаж Украина.РуСталин Польша коллаж
Сталин Польша коллаж
© коллаж Украина.Ру
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
По крайней мере с мая прошлого года разговоры о возможности изменения украинско-польской границы. Между тем, ей исполняется 78 лет - договор о границе между СССР и Польшей был подписан 16 августа 1945 года. Новая граница почти полностью совпала с так называемой "линией Керзона", предложенной ещё в 1919 году британским лордом
В результате краха Польского государства и соглашений СССР с Германией была установлена новая западная граница Советского Союза. После согласования деталей, 28 сентября 1939 года между Москвой и Берлином был заключен договор "О дружбе и границе". Стоит отметить, что установленная граница между Германией и СССР не имела этнографического обоснования (в отличие от "линии Керзона"). К примеру, на участке между Бугом и Восточной Пруссией пограничная линия разделяла территории с польским населением. В целом граница СССР была выдвинута на запад от линии Керзона на разных участках от 10 до 150 км.
В октябре 1939 года были избраны Народные собрания Западной Украины и Западной Белоруссии, которые приняли обращения с просьбой о вступлении Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР, и о включении их, соответственно, в состав УССР и БССР. В ноябре 1939-го Верховный Совет СССР и Верховные Советы УССР и БССР удовлетворили их просьбу.
В результате руководство СССР обосновывало легитимность своей западной границы не договором с Германией, а итогами плебисцита, к которому приравнивались выборы Народных собраний Западной Украины и Западной Белоруссии.
Стоит отметить, что в Париже и Лондоне, в столицах главных западных союзников Польши, участие СССР в разделе Польского государства, наряду с заявлением советского правительства о нейтралитете в войне, вызвало сдержанные оценки. Готовность Великобритании пойти на уступки в пользу СССР проявилась во время визита главы МИД польского эмигрантского правительства Августа Залеского в Лондон в октябре 1939 года.
Представители английского правительства ясно дали понять, что не намерены вести борьбу за земли, расположенные на востоке от "линии Керзона". В подобном тоне были сформулированы и официальные декларации французского правительства. Западные политики не считали незыблемыми границы, установленные Рижским договором 1921 года.
- РИА Новости, 1920, 17.09.2018
17 сентября 2018, 20:13
«Большевики едут с открытыми люками танков, улыбаются и машут»17 сентября 1939 г. советские войска перешли границу с Польшей - начался т.н. Польский поход РККА. За первые две недели германско-польской войны Польша была фактически разгромлена, и СССР оставалось воспользоваться ситуацией, чтобы обеспечить собственные стратегические интересы в соответствии с достигнутыми с Германским рейхом договоренностями.
Однако позиция польского эмигрантского правительства в данном вопросе оставалась неизменной.
Молниеносная победа Гитлера над Францией в июне 1940 года внесла существенные коррективы в систему международных отношений.
Приняв в начале июля 1940-го нового британского посла, Сталин, в частности, заявил ему, что Советский Союз не допустит, чтобы в результате ведущейся войны было восстановлено довоенное равновесие сил в Европе. Это звучало почти как условие, без которого улучшение отношений между СССР и Великобританией было невозможно.
После нападения Германии на СССР одной из важнейших стратегических задач советского руководства стал поиск союзников для совместной борьбы с агрессором. В формировавшейся системе антигитлеровской коалиции актуальным вопросом становилось восстановление официальных отношений между СССР и польским эмигрантским правительством. Однако с самого начала между сторонами выявились серьезные противоречия.
В ходе переговоров в Лондоне в июле 1941 года премьер правительства Польши в эмиграции Владислав Сикорский добивался восстановления будущей советско-польской границы согласно Рижскому договору. Советский посол Майский настаивал на том, что новые рубежи должны быть установлены на основе этнографического критерия.
Генерал Владислав Сикорский
25 апреля, 18:00История
Как генерал Сикорский стал "жертвой Катыни" в 1943 году
Подписанный 30 июля 1941 года советско-польский договор признавал утратившими силу соглашения между СССР и Германией от 1939-го, касавшиеся территориальных изменений в Польше. С другой стороны, в договоре отсутствовали обязательства Советского Союза восстановить границы до сентября 1939 года. В результате вопрос был оставлен открытым. Спорные вопросы были отложены и в подписанной 4 декабря 1941 года декларации о дружбе и взаимной помощи.
Очевидно, что заключённые в 1941 году соглашения с СССР трактовались польским правительством как результат чрезвычайных и временных обстоятельств. Предполагалось, что после войны Германия и Советский Союз будут значительно ослабленными, и это даст возможность западным союзникам играть ведущую роль в политическом устройстве Восточной Европы.
С каждой победой Красной Армии на советско-германском фронте Лондон и Вашингтон всё более активно принимали точку зрения советского руководства по его спорам с Польшей.
Во время визита главы МИД Великобритании Энтони Идена в США 12-30 марта 1943 года стороны пришли к неформальному соглашению по проблемам Центральной и Восточной Европы, включая вопрос советско-польской границы. Глава Форин Офиса придерживался позиции присоединения к СССР территории Польши до "линии Керзона".
Рузвельт одобрил проекты Идена, утверждая, что только три великие державы – США, Великобритания и СССР – должны решать вопрос о восточных границах Польши.
Сближение позиций союзных держав обусловило беспрепятственное согласование проблемы будущей советско-польской границы на форуме "Большой Тройки" в Тегеране 28 ноября – 1 декабря 1943 года. За её основу была принята "линия Керзона".
Stalin Sikorski December 1941 - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря 2021, 16:00
«Рука об руку с советскими войсками». Как Сталин и Сикорский договорились воевать против Гитлера4 декабря 1941 года в Кремле была подписана Декларация СССР и Польской Республики о дружбе и взаимной помощи, предусматривавшая совместную борьбу с «германскими варварами». Но поляки воевать не спешили.
В целом следствием Тегеранской конференции явилось серьезное ослабление позиции польского эмигрантского правительства, с июля 1943 года возглавляемого Станиславом Миколайчиком.
Политические и военные круги в Лондоне и руководимое ими подполье в Польше не отступали от "доктрины двух врагов" – Германии и СССР, и не верили в возможность плодотворного сотрудничества с последним. Передачу немецких земель Польше руководители подполья считали не "компенсацией" за восточные провинции, а "возвращением" некогда захваченных исконных польских территорий.
По инициативе Лондона и Вашингтона в августе 1944 года возобновились переговоры между советским и польским правительствами.
В ходе визита в Москву в октябре 1944 года Миколайчик был поставлен в известность, что на встрече в Тегеране Черчилль и Рузвельт дали Сталину согласие на "линию Керзона". В ходе переговоров 16 октября Миколайчик под давлением британцев согласился принять "линию Керзона" за основу для будущей польско-светской границы. Однако, вернувшись в Лондон, он не встретил поддержки у большинства членов правительства, и сложил с себя полномочия премьера.
Образованный 29 ноября 1944 года новый эмигрантский кабинет министров Томаша Арцишевского неизменно занимал прежнюю позицию по территориальному вопросу, но потерял какое-либо влияние на его решение.
Осознавая, что польское эмигрантское правительство не отступит от своих постулатов, Сталин для реализации своих целей активно вводил в действие т.н. "левую альтернативу", поддерживая приход к власти в Польше подконтрольных Москве политических сил.
Через пять дней после образования коммунистического Польского Комитета Национального Освобождения (ПКНО), 27 июля 1944 года СССР подписал с ним соглашение о советско-польской границе, проходившей по "линии Керзона". Предварительное соглашение с ПКНО стало основой окончательного установления границы между Польшей и СССР, несмотря на продолжавшиеся переговоры между тремя великими державами.
Это был типичный для Сталина метод – жёстко и последовательно реализовывать свою политику свершившихся фактов.
На Ялтинской конференции глав СССР, США и Великобритании соглашение об установлении советско-польской границы было принято официально, и с этого момента стало необратимым. В соответствии с ним западные рубежи Советского Союза должны были пройти вдоль "линии Керзона" с отступлением от неё в некоторых районах от 5 до 8 километров в пользу Польши.
Марш националистов во Львове - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля 2022, 01:00История
День в истории. 6 июля: с Польшей подписан договор об обмене населением, который принес пользу ИзраилюВ этот день в 1945 году в столице СССР был подписан документ, во многом определивший не только отношения Москвы и Варшавы на ближайшие тридцать лет, но и изменивший этническое лицо Восточной Европы - соглашение между правительством СССР и Временным Правительством Польши о праве выхода из гражданства
Окончательно решения Ялтинской конференции были подтверждены в итоговых положениях Потсдамской конференции, а также зафиксированы в "Договоре между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе", заключённом 16 августа 1945 года в Москве.
От имени Президиума Верховного Совета СССР его подписал Вячеслав Молотов, от имени Крайовой Рады Народовой Польской Республики – Эдуард Осубка-Моравский. Обмен ратификационными грамотами состоялся 5 февраля 1946 года в Варшаве, после чего договор вступил в силу.
Хотя в 1951 году на украинском участке польско-советской границы произошёл незначительный "обмен территориями", установленная 16 августа 1945-го восточная граница Польши в основном остаётся неизменной. В Варшаве ею были недовольны сразу, в особенности на белорусском направлении, считая, что СССР изменил "линию Керзона" в свою пользу.
С другой стороны, украинские националисты считали несправедливым передачу Польше так называемого "Закрезонья" – Лемковщины, Надсанья, Холмщины и Подляшья, – которые они называли "украинскими этническими территориями". Но сейчас вопрос стоит уже по-другому... Правда, поляки, вроде бы, не настаивают на возращении к линии 1921 года.
 
ИсторияИсторияистория УкраиныСССРСталинПольшаУкраинаграница1945
 
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