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Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами"

Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами" - 14.03.2025 Украина.ру

Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами"

Президент России Владимир Путин поздно вечером 13 марта принял в Кремле спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-03-14T15:41

2025-03-14T15:41

2025-03-14T15:41

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Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Чуть позже Трамп подтвердил визит своего представителя в российскую столицу, уточнив, что его цель - переговоры по урегулированию конфликта на Украине.Накануне обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко отметил, что Уиткофф приехал, чтобы утрясти с Москвой противоречия, возникшие после переговоров Вашингтона и Киева в саудовской Джидде."Задача Уиткоффа - попытаться заинтересовать Москву соглашением о перемирии на пути к большому миру. Задача это почти невыполнимая, ведь России нужен мир и гарантии безопасности насовсем, а не на 30 дней. <...> Предстоят большие торги", - отметил Скачко.Свои мысли на этот счет обозреватель изложил в материале Толстая красная линия русофобии. Чем Уиткофф может заинтересовать Кремль.Довольно интересно в конструкции события выглядит личность самого Уиткоффа. Это не просто коллега, а давний друг Трампа. Они познакомились еще в 80-ые, объединенные общими интересами в виде денег, недвижимости и гольфа. Близкие к ним люди утверждают, что нынешний лидер США доверяет Уиткоффу, как самому себе, и тот факт, что глава США отправляет в качестве гонца в Россию именно его - знак крайне позитивный: Деньги, гольф и Украина: кто такой Уиткофф и зачем он прилетел в Москву после переговоров США и Киева.Прошлый визит трамповского спецпосланника - в феврале - был обозначен в информационном пространстве всего лишь как "разовый технический рейс санитарного характера" с целью забрать помилованного Путиным бывшего сотрудника посольства США в России и учителя англо-американской школы Марка Фогеля.Уиткофф тогда улетел, оставив за собой шлейф неизвестности, однако чуть позже телеведущий Fox News Шон Хэннити заявил, что обладает информацией о его 3-часовой беседе с Путиным. Глава МИД РФ Сергей Лавров эту тему комментировать отказался, сказав лишь, что "власти России для эффективной дипломатии предпочитают соблюдать договоренности о конфиденциальности".Не выдал секретов и Трамп, но намекнул, что согласие Москвы на обмен Фогеля - шаг двух стран навстречу друг другу, который может стать "началом отношений, которые помогут завершить украинский конфликт".Так или иначе, очевидно, что стороны что называется "прощупывали почву", и результаты этого процесса понравились как Москве, так и Вашингтону. В пользу этой версии говорит и тот факт, что после февральского визита Уиткоффа в Россию в качестве места переговоров США и России была выбрана Cаудовская Аравия.Однако считать, что Трамп развернулся в сторону России не стоит, отмечают эксперты. Он извлекает личную выгоду от любых событий, в том числе и украинских: Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет Трамп.

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новости, россия, сша, москва, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, fox news