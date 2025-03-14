https://ukraina.ru/20250314/1061806621.html

Два выстрела в центре Одессы. Убит радикал Демьян Ганул*

Два выстрела в центре Одессы. Убит радикал Демьян Ганул* - 14.03.2025 Украина.ру

Два выстрела в центре Одессы. Убит радикал Демьян Ганул*

В пятницу в одесских СМИ и телеграм-каналах появилось видео с убийством мужчины – прямо в центре города. Уже буквально 10 минут спустя все узнали в убитом одиозного националиста, рекетира и "помощника ТЦК" Демьяна Ганула*

2025-03-14T14:55

2025-03-14T14:55

2025-03-14T15:18

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правый сектор

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Убитого было несложно опознать по татуировке под задравшейся толстовкой – панде на животе. У Ганула* на груди в районе ключиц были также набиты два каравая – паляниці – на рушниках и скрещенные автоматы. Вскоре его личность подтвердили в МВД, а глава ведомства взял дело под личный контроль.Почти сразу же после первого видео появилось второе, на которое крупным планом попал момент убийства: мужчина в тёмной одежде подходит к уже раненному первым выстрелом Ганулу* и стреляет ему в голову, добивая.На этом видео много примечательного: стрелок, не скрываясь, проходит под камерами, словно хочет, чтобы его узнали, а стоящие рядом на тротуаре люди не реагирует никак. Совершенно – даже не дёргаются от выстрела.В телеграм-каналах сначала появилась информация, что Ганула* застрелил военный или человек в военной форме, но её быстро опроверг глава МВД Украины Игорь Клименко. Он же сообщил, что на поиски киллера брошены все силы."В Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты центрального аппарата Национальной полиции во главе с главой Нацполиции Иваном Выговским. До меня донесли информацию, которую удалось собрать на данный момент. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием", – написал он в телеграм-канале.Некоторые СМИ уже сообщают о задержании стрелка, но официально эту информацию не подтверждали. Информацию о том, что киллер сдался, в Нацполиции опровергли.Чем он известенНекоторые российские СМИ написали об убийстве Ганула*, назвав его "проукраинским одесским активистом". Формулировка сомнительная: даже стараясь оставаться в этических рамках в отношении погибшего человека, трудно не сказать, что Демьян Ганул* – воплощение самых маргинальных послемайданных "активистов", которые не просто не давали украинцам жить и говорить на родных языках, но и зачастую превращались в обыкновенных бандитов.Тогда, как и в случае Ганула, речь шла уже не о "языковых патрулях", а об убийствах, перестрелках, отобранном имуществе и украденной волонтёрской помощи.Кроме всего прочего, Ганул* – не одессит. Он переехал в Одессу из села Новоселица Головановского района Кировоградской области.Самые "яркие" эпизоды его биографии:– Член "Правого сектора"**;– Основатель "общественной организации" "Уличный фронт";– Многие СМИ почему-то называют Ганула* организатором трагедии 2 мая 2014 в Одессе, однако во время тех событий он скорее играл роль второго плана, будучи на подхвате в местном "Правом секторе"**;– После трагедии заявил, что не считает сторонников Антимайдана людьми и неоднократно приходил на Куликово поле жарить шашлыки в годовщину тех событий;– Один из первых, кто опубликовал издевательское фото с шашлыками, высмеивая гибель людей в Доме профсоюзов;– Активный борец с одесскими памятниками, в том числе – Памятником основателям Одессы – императрице Екатерине II и её сподвижникам;– В непонятном качестве "активиста" в последнее время помогал одесскому ТЦК (военкоматам) в принудительной мобилизации одесситов, сам при этом на фронте не был;– Участник громкой истории об одесском фитнес-тренере, которого Ганул* жестоко избил за критику ТЦК, после чего мужчину мобилизовали, а потом появилось видео, на котором он рассказал, что над ним издевались и изнасиловали;– Не раз попадал в скандальные ДТП, год назад сбил человека, ответственности не понёс;– Угрожал и организовал травлю против блогера из Одессы Макса Рудады, который записывал во Львове видео на русском языке;– Наехал на автомобиле на военный пост, так как сотрудник ТЦК, раздававший повестки, говорил по-русски;– По ночам ходил по Одессе с кувалдой и молотком и сбивал созданий советскую символику;– Ходили слухи о том, что он присвоил себе машину, купленную для ВСУ за донаты.Убийства "патриотов"Блогеры и комментаторы пишут, что вполне вероятная причина убийства – месть за "бусификацию", в которой Ганул* помогал военкомам. Отомстить мог сам отслуживший мужчина или кто-то из родственников насильно мобилизованного.Альтернативная версия у депутата Верховной Рады от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко."Не исключаю, что за этим страшным преступлением могут стоять российские силы, которые охотятся на проукраинских активистов и заинтересованы в дестабилизации Украины изнутри", – написала она.Точь-в-точь так же украинские "лидеры общественного мнения" реагировали на убийство филолога-национлистки Ирины Фарион во Львове. Подозреваемый 18-летний парень из Днепропетровска, Вячеслав Зинченко уже полгода находится под стражей, в его виновности никто не сомневается, дочь Фарион прямо на заседаниях суда угрожает ему смертью в тюрьме, и конечно же, называют его "российским агентом".С 2014 года "активистов", подобных Ганулу*, нередко убивали такие же "активисты". Один из самых громких случаев – расправа над горячей сторонницей Майдана, правозащитницей и активисткой из Херсона Катериной Гандзюк в 2018 году. Её облили кислотой радикалы, воевавшие в Донбассе во время "АТО".* В РФ внесён в список террористов и экстремистов ** Запрещённая в РФ экстремистская организацияЧитайте также материал Олега Хавича Западная Украина за минувшую неделю: Убийство Фарион и противоречивая "декоммунизация" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250314/1061801614.html

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эксклюзив, одесса, украина, ирина фарион, игорь клименко, мвд, нацполиция, правый сектор