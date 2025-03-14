Два выстрела в центре Одессы. Убит радикал Демьян Ганул* - 14.03.2025 Украина.ру
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Два выстрела в центре Одессы. Убит радикал Демьян Ганул*
Два выстрела в центре Одессы. Убит радикал Демьян Ганул* - 14.03.2025 Украина.ру
Два выстрела в центре Одессы. Убит радикал Демьян Ганул*
В пятницу в одесских СМИ и телеграм-каналах появилось видео с убийством мужчины – прямо в центре города. Уже буквально 10 минут спустя все узнали в убитом одиозного националиста, рекетира и "помощника ТЦК" Демьяна Ганула*
2025-03-14T14:55
2025-03-14T15:18
эксклюзив
одесса
украина
ирина фарион
игорь клименко
мвд
нацполиция
правый сектор
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Убитого было несложно опознать по татуировке под задравшейся толстовкой – панде на животе. У Ганула* на груди в районе ключиц были также набиты два каравая – паляниці – на рушниках и скрещенные автоматы. Вскоре его личность подтвердили в МВД, а глава ведомства взял дело под личный контроль.Почти сразу же после первого видео появилось второе, на которое крупным планом попал момент убийства: мужчина в тёмной одежде подходит к уже раненному первым выстрелом Ганулу* и стреляет ему в голову, добивая.На этом видео много примечательного: стрелок, не скрываясь, проходит под камерами, словно хочет, чтобы его узнали, а стоящие рядом на тротуаре люди не реагирует никак. Совершенно – даже не дёргаются от выстрела.В телеграм-каналах сначала появилась информация, что Ганула* застрелил военный или человек в военной форме, но её быстро опроверг глава МВД Украины Игорь Клименко. Он же сообщил, что на поиски киллера брошены все силы."В Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты центрального аппарата Национальной полиции во главе с главой Нацполиции Иваном Выговским. До меня донесли информацию, которую удалось собрать на данный момент. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием", – написал он в телеграм-канале.Некоторые СМИ уже сообщают о задержании стрелка, но официально эту информацию не подтверждали. Информацию о том, что киллер сдался, в Нацполиции опровергли.Чем он известенНекоторые российские СМИ написали об убийстве Ганула*, назвав его "проукраинским одесским активистом". Формулировка сомнительная: даже стараясь оставаться в этических рамках в отношении погибшего человека, трудно не сказать, что Демьян Ганул* – воплощение самых маргинальных послемайданных "активистов", которые не просто не давали украинцам жить и говорить на родных языках, но и зачастую превращались в обыкновенных бандитов.Тогда, как и в случае Ганула, речь шла уже не о "языковых патрулях", а об убийствах, перестрелках, отобранном имуществе и украденной волонтёрской помощи.Кроме всего прочего, Ганул* – не одессит. Он переехал в Одессу из села Новоселица Головановского района Кировоградской области.Самые "яркие" эпизоды его биографии:– Член "Правого сектора"**;– Основатель "общественной организации" "Уличный фронт";– Многие СМИ почему-то называют Ганула* организатором трагедии 2 мая 2014 в Одессе, однако во время тех событий он скорее играл роль второго плана, будучи на подхвате в местном "Правом секторе"**;– После трагедии заявил, что не считает сторонников Антимайдана людьми и неоднократно приходил на Куликово поле жарить шашлыки в годовщину тех событий;– Один из первых, кто опубликовал издевательское фото с шашлыками, высмеивая гибель людей в Доме профсоюзов;– Активный борец с одесскими памятниками, в том числе – Памятником основателям Одессы – императрице Екатерине II и её сподвижникам;– В непонятном качестве "активиста" в последнее время помогал одесскому ТЦК (военкоматам) в принудительной мобилизации одесситов, сам при этом на фронте не был;– Участник громкой истории об одесском фитнес-тренере, которого Ганул* жестоко избил за критику ТЦК, после чего мужчину мобилизовали, а потом появилось видео, на котором он рассказал, что над ним издевались и изнасиловали;– Не раз попадал в скандальные ДТП, год назад сбил человека, ответственности не понёс;– Угрожал и организовал травлю против блогера из Одессы Макса Рудады, который записывал во Львове видео на русском языке;– Наехал на автомобиле на военный пост, так как сотрудник ТЦК, раздававший повестки, говорил по-русски;– По ночам ходил по Одессе с кувалдой и молотком и сбивал созданий советскую символику;– Ходили слухи о том, что он присвоил себе машину, купленную для ВСУ за донаты.Убийства "патриотов"Блогеры и комментаторы пишут, что вполне вероятная причина убийства – месть за "бусификацию", в которой Ганул* помогал военкомам. Отомстить мог сам отслуживший мужчина или кто-то из родственников насильно мобилизованного.Альтернативная версия у депутата Верховной Рады от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко."Не исключаю, что за этим страшным преступлением могут стоять российские силы, которые охотятся на проукраинских активистов и заинтересованы в дестабилизации Украины изнутри", – написала она.Точь-в-точь так же украинские "лидеры общественного мнения" реагировали на убийство филолога-национлистки Ирины Фарион во Львове. Подозреваемый 18-летний парень из Днепропетровска, Вячеслав Зинченко уже полгода находится под стражей, в его виновности никто не сомневается, дочь Фарион прямо на заседаниях суда угрожает ему смертью в тюрьме, и конечно же, называют его "российским агентом".С 2014 года "активистов", подобных Ганулу*, нередко убивали такие же "активисты". Один из самых громких случаев – расправа над горячей сторонницей Майдана, правозащитницей и активисткой из Херсона Катериной Гандзюк в 2018 году. Её облили кислотой радикалы, воевавшие в Донбассе во время "АТО".* В РФ внесён в список террористов и экстремистов ** Запрещённая в РФ экстремистская организацияЧитайте также материал Олега Хавича Западная Украина за минувшую неделю: Убийство Фарион и противоречивая "декоммунизация" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250314/1061801614.html
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Мария Лихограй
Мария Лихограй
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, одесса, украина, ирина фарион, игорь клименко, мвд, нацполиция, правый сектор
Эксклюзив, Одесса, Украина, Ирина Фарион, Игорь Клименко, МВД, Нацполиция, Правый сектор

Два выстрела в центре Одессы. Убит радикал Демьян Ганул*

14:55 14.03.2025 (обновлено: 15:18 14.03.2025)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / demian.ganul
- РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / demian.ganul
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Мария Лихограй
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В пятницу в одесских СМИ и телеграм-каналах появилось видео с убийством мужчины – прямо в центре города. Уже буквально 10 минут спустя все узнали в убитом одиозного националиста, рекетира и "помощника ТЦК" Демьяна Ганула*
Убитого было несложно опознать по татуировке под задравшейся толстовкой – панде на животе. У Ганула* на груди в районе ключиц были также набиты два каравая – паляниці – на рушниках и скрещенные автоматы. Вскоре его личность подтвердили в МВД, а глава ведомства взял дело под личный контроль.
Почти сразу же после первого видео появилось второе, на которое крупным планом попал момент убийства: мужчина в тёмной одежде подходит к уже раненному первым выстрелом Ганулу* и стреляет ему в голову, добивая.
На этом видео много примечательного: стрелок, не скрываясь, проходит под камерами, словно хочет, чтобы его узнали, а стоящие рядом на тротуаре люди не реагирует никак. Совершенно – даже не дёргаются от выстрела.
В телеграм-каналах сначала появилась информация, что Ганула* застрелил военный или человек в военной форме, но её быстро опроверг глава МВД Украины Игорь Клименко. Он же сообщил, что на поиски киллера брошены все силы.
"В Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты центрального аппарата Национальной полиции во главе с главой Нацполиции Иваном Выговским. До меня донесли информацию, которую удалось собрать на данный момент. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием", – написал он в телеграм-канале.
Некоторые СМИ уже сообщают о задержании стрелка, но официально эту информацию не подтверждали. Информацию о том, что киллер сдался, в Нацполиции опровергли.
Ганул - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
12:47
Нацист, жаривший шашлыки у Дома профсоюзов, убит в ОдессеОдесский радикал, участник "Правого сектора**", снискавший "славу" "главного нациста Одессы" Демьян Ганул* убит. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*
Чем он известен
Некоторые российские СМИ написали об убийстве Ганула*, назвав его "проукраинским одесским активистом". Формулировка сомнительная: даже стараясь оставаться в этических рамках в отношении погибшего человека, трудно не сказать, что Демьян Ганул* – воплощение самых маргинальных послемайданных "активистов", которые не просто не давали украинцам жить и говорить на родных языках, но и зачастую превращались в обыкновенных бандитов.
Тогда, как и в случае Ганула, речь шла уже не о "языковых патрулях", а об убийствах, перестрелках, отобранном имуществе и украденной волонтёрской помощи.
Кроме всего прочего, Ганул* – не одессит. Он переехал в Одессу из села Новоселица Головановского района Кировоградской области.
Самые "яркие" эпизоды его биографии:
– Член "Правого сектора"**;
– Основатель "общественной организации" "Уличный фронт";
– Многие СМИ почему-то называют Ганула* организатором трагедии 2 мая 2014 в Одессе, однако во время тех событий он скорее играл роль второго плана, будучи на подхвате в местном "Правом секторе"**;
© РИА Новости . Дем'ян Ганул
- РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Дем'ян Ганул
– После трагедии заявил, что не считает сторонников Антимайдана людьми и неоднократно приходил на Куликово поле жарить шашлыки в годовщину тех событий;
– Один из первых, кто опубликовал издевательское фото с шашлыками, высмеивая гибель людей в Доме профсоюзов;
– Активный борец с одесскими памятниками, в том числе – Памятником основателям Одессы – императрице Екатерине II и её сподвижникам;
– В непонятном качестве "активиста" в последнее время помогал одесскому ТЦК (военкоматам) в принудительной мобилизации одесситов, сам при этом на фронте не был;
– Участник громкой истории об одесском фитнес-тренере, которого Ганул* жестоко избил за критику ТЦК, после чего мужчину мобилизовали, а потом появилось видео, на котором он рассказал, что над ним издевались и изнасиловали;
© соцсети
© соцсети
– Не раз попадал в скандальные ДТП, год назад сбил человека, ответственности не понёс;
– Угрожал и организовал травлю против блогера из Одессы Макса Рудады, который записывал во Львове видео на русском языке;
– Наехал на автомобиле на военный пост, так как сотрудник ТЦК, раздававший повестки, говорил по-русски;
– По ночам ходил по Одессе с кувалдой и молотком и сбивал созданий советскую символику;
– Ходили слухи о том, что он присвоил себе машину, купленную для ВСУ за донаты.
26 декабря 2024, 12:19
За что боролась на и напоролась: украинские следователи озвучили мотив убийства ФарионМотивом 18-летнего Вячеслава Зинченко, убившего летом нацистку и экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион, вероятнее всего была национальная нетерпимость. К такому выводу пришли украинские следователи и передали дело в суд, передает издание "Страна.ua"
Убийства "патриотов"
Блогеры и комментаторы пишут, что вполне вероятная причина убийства – месть за "бусификацию", в которой Ганул* помогал военкомам. Отомстить мог сам отслуживший мужчина или кто-то из родственников насильно мобилизованного.
Альтернативная версия у депутата Верховной Рады от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко.
"Не исключаю, что за этим страшным преступлением могут стоять российские силы, которые охотятся на проукраинских активистов и заинтересованы в дестабилизации Украины изнутри", – написала она.
Точь-в-точь так же украинские "лидеры общественного мнения" реагировали на убийство филолога-национлистки Ирины Фарион во Львове. Подозреваемый 18-летний парень из Днепропетровска, Вячеслав Зинченко уже полгода находится под стражей, в его виновности никто не сомневается, дочь Фарион прямо на заседаниях суда угрожает ему смертью в тюрьме, и конечно же, называют его "российским агентом".
С 2014 года "активистов", подобных Ганулу*, нередко убивали такие же "активисты". Один из самых громких случаев – расправа над горячей сторонницей Майдана, правозащитницей и активисткой из Херсона Катериной Гандзюк в 2018 году. Её облили кислотой радикалы, воевавшие в Донбассе во время "АТО".
* В РФ внесён в список террористов и экстремистов
** Запрещённая в РФ экстремистская организация
Читайте также материал Олега Хавича Западная Украина за минувшую неделю: Убийство Фарион и противоречивая "декоммунизация" на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивОдессаУкраинаИрина ФарионИгорь КлименкоМВДНацполицияПравый сектор
 
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Заголовок открываемого материала
15:41Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами"
14:55Два выстрела в центре Одессы. Убит радикал Демьян Ганул*
13:57Лукашенко похвалил руководство РФ за тщательное изучение предложений США по украинскому урегулированию
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13:00Смерть Ганула, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 марта
12:47Нацист, жаривший шашлыки у Дома профсоюзов, убит в Одессе
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