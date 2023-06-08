"Два батальона ВСУ под Белгородом". Полковник Трухан о том, как блогеры "разгоняют панику" в соцсетях - 08.06.2023 Украина.ру
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"Два батальона ВСУ под Белгородом". Полковник Трухан о том, как блогеры "разгоняют панику" в соцсетях
"Два батальона ВСУ под Белгородом". Полковник Трухан о том, как блогеры "разгоняют панику" в соцсетях - 08.06.2023 Украина.ру
"Два батальона ВСУ под Белгородом". Полковник Трухан о том, как блогеры "разгоняют панику" в соцсетях
В информационном пространстве РФ необходимо принимать экстраординарные меры, чтобы удалить из него всех паникеров, которые распространяют слухи о ситуации в зоне СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан
2023-06-08T04:00
2023-06-08T04:00
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Недобросовестные блогеры разгоняют панические настроения и слухи о том, что ВСУ якобы "скоро прорвут нашу оборону". Такие люди любят давать в интернете советы масштаба "космической глупости", рассказал полковник.Можно долго перечислять "чудеса", которые придумывает эта публика, чтобы поднять число своих подписчиков. К примеру, Блогеры сообщают о наличии группировок противника там, где их нет и никогда не было. Все это называется "разгон паники", добавил он.Необходимо отодвинуть порог реагирования на панические слухи о ходе СВО. Но для этого нужно доверие к своему руководству и профессионалам, которые делают это важное дело. Либо пройти более сложный путь — это самостоятельное серьезное изучение того или иного вопроса, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сво, блогеры, интернет, телеграм-каналы, командование
Новости, СВО, блогеры, интернет, телеграм-каналы, командование

"Два батальона ВСУ под Белгородом". Полковник Трухан о том, как блогеры "разгоняют панику" в соцсетях

04:00 08.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В информационном пространстве РФ необходимо принимать экстраординарные меры, чтобы удалить из него всех паникеров, которые распространяют слухи о ситуации в зоне СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан
Недобросовестные блогеры разгоняют панические настроения и слухи о том, что ВСУ якобы "скоро прорвут нашу оборону". Такие люди любят давать в интернете советы масштаба "космической глупости", рассказал полковник.
Можно долго перечислять "чудеса", которые придумывает эта публика, чтобы поднять число своих подписчиков. К примеру, Блогеры сообщают о наличии группировок противника там, где их нет и никогда не было. Все это называется "разгон паники", добавил он.
"Ни одно из лиц, за исключением лиц от Минобороны, выступающее в публичном пространстве, не имеет допуска к военной тайне и не знает содержания боевых и оперативных донесений. А у нас почему-то [блогеры пишут в интернете про] "100 заложников в Брянске и два батальона ВСУ под Белгородом". Как это иначе назвать?" - подчеркнул Трухан.
Необходимо отодвинуть порог реагирования на панические слухи о ходе СВО. Но для этого нужно доверие к своему руководству и профессионалам, которые делают это важное дело. Либо пройти более сложный путь — это самостоятельное серьезное изучение того или иного вопроса, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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