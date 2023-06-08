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"Два батальона ВСУ под Белгородом". Полковник Трухан о том, как блогеры "разгоняют панику" в соцсетях

"Два батальона ВСУ под Белгородом". Полковник Трухан о том, как блогеры "разгоняют панику" в соцсетях - 08.06.2023 Украина.ру

"Два батальона ВСУ под Белгородом". Полковник Трухан о том, как блогеры "разгоняют панику" в соцсетях

В информационном пространстве РФ необходимо принимать экстраординарные меры, чтобы удалить из него всех паникеров, которые распространяют слухи о ситуации в зоне СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан

2023-06-08T04:00

2023-06-08T04:00

2023-06-08T04:00

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Недобросовестные блогеры разгоняют панические настроения и слухи о том, что ВСУ якобы "скоро прорвут нашу оборону". Такие люди любят давать в интернете советы масштаба "космической глупости", рассказал полковник.Можно долго перечислять "чудеса", которые придумывает эта публика, чтобы поднять число своих подписчиков. К примеру, Блогеры сообщают о наличии группировок противника там, где их нет и никогда не было. Все это называется "разгон паники", добавил он.Необходимо отодвинуть порог реагирования на панические слухи о ходе СВО. Но для этого нужно доверие к своему руководству и профессионалам, которые делают это важное дело. Либо пройти более сложный путь — это самостоятельное серьезное изучение того или иного вопроса, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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