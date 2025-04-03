Мировая тарифная война и Украина. Главное на Украине на утро 3 апреля - 03.04.2025 Украина.ру
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Мировая тарифная война и Украина. Главное на Украине на утро 3 апреля
Мировая тарифная война и Украина. Главное на Украине на утро 3 апреля - 03.04.2025 Украина.ру
Мировая тарифная война и Украина. Главное на Украине на утро 3 апреля
Президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах в отношении большинства стран мира, в т.ч. Украины
2025-04-03T09:33
2025-04-03T09:33
эксклюзив
хроники
дональд трамп
сша
украина
россия
ес
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Президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах в отношении большинства стран мира. Пошлины включают базовые тарифы и зеркальные пошлины."2 апреля 2025 года навсегда останется в памяти как день возрождения американской промышленности, день, когда Америка вновь обрела свою судьбу, и день, когда мы начали делать Америку снова богатой", — заявил Трамп, раскрывая детали новой тарифной политики США.По словам президента США американские налогоплательщики на протяжении долгого времени несправедливо страдали от торговли с другими странами."На протяжении десятилетий нашу страну грабили, разоряли, насиловали и опустошали как дружественные страны, так и враги. Иностранные стервятники разорвали на части нашу некогда прекрасную американскую мечту", – подчеркнул Трамп.По его словам, всему этому пришел конец и это больше не повторится.Также Трамп сообщил, что с наступлением полуночи США вводят 25%-ый тариф на все автомобили, произведённые за рубежом.Кроме того, американский президент подписал указ о введении зеркальных пошлин на товары из разных стран.По его словам, США установят пошлины на уровне половины от тех ставок, которые другие страны применяют к американским товарам. Так, к примеру, ЕС установил тариф в 39% на американский импорт. США же установили 20% тариф."Мы будем взимать с них примерно половину от того, что они взимали с нас. Таким образом, тарифы не будут полностью взаимными. Я мог бы это сделать, да, но для многих стран это было бы слишком жёстко, и они не хотели бы этого", – сказал он.Трамп указал, что Китай взимает 67% тариф на американские товары. Теперь США будут облагать китайские товары 34% тарифом. Примечательно, что повысили США тарифы и для Тайваня — 32%. Тариф на товары из Японии составит 24%, из Индии — 26%."В то же время мы установим минимальный базовый тариф в размере 10% – вы видите это на графике, и он будет распространяться на другие страны, чтобы помочь восстановить нашу экономику", – сказал он.Среди стран, товары из которых будут облагаться 10% тарифом есть и Украина.Трамп назвали эти тарифы "дружелюбными". Он заявил, что любая компания, которая возражает против них, может избежать их, организовав производство в США."Мой ответ очень прост: если кто-то жалуется и хочет, чтобы его тарифная ставка была нулевой, пусть производит продукцию здесь, в Америке, потому что тогда тарифов не будет", – подчеркнул Трамп.Есть и другой выход."То же самое касается всех иностранных президентов, премьер-министров, королей, королев, послов и всех остальных, кто вскоре будет звонить с просьбами об исключениях из этих тарифов. Я говорю вам: отмените свои собственные тарифы, снимите барьеры", — заявил Трамп.Примечательно, что на Украине обратили внимание на то, что среди стран, в отношении которых не повышали тарифы, оказалась Россия."Новые тарифы Трампа коснулись даже малых островных территорий, но не зацепили РФ", — сообщило издание "Украинская правда".В то же время, 2 апреля США расширили санкции в отношении России.Также на Украине, несмотря на всего 10% тариф, опасаются, что политика Трампа больно ударит по стране."Трамп пошел в атаку. Вводит тарифы &lt;...&gt; Рынки начали реагировать негативно. Торговые войны только в самом разгаре. Ждём мирового ответа. Далее все начнут заливать ликвидностью свои рынки, так как будут поддерживать своего производителя. Для Украины такой расклад очень плохой", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев указал на возможные последствия этого шага Трампа для всего мира."Самое первое следствие - начнется снижение производства в странах "фабриках", в первую очередь КНР, ориентированных на экспорт, и которым важен рынок США. Следом это по цепочке начнет бить по снижению закупок в других странах, поставщиков полуфабрикатов и сырья. Приведёт к перетоку капитала в США, там станет выгодно открывать филиалы заводов и т.п." — отметил Васильев.По его словам, для США этот шаг обернется повышением цен почти на все для населения, ибо сразу одновременно не заместить дешёвый импорт."Соответственно вызовет усиление инфляции, но с другой стороны, они тем самым через нее начнут сжигать свой госдолг. И стимулировать реиндустриализацию. Добро пожаловать в мир резкого снижения уровня благосостояния", — указал Васильев.Он уверен, что остальной мир ответит перераспределением рынков, банкротством множества компаний, которые стали лишними, а также снижением уровня благосостояния уже и в этих странах, схлопыванием рынков, и ростом инфляции соответственно."Но при этом будет сгорать ценность вложений в американские долги. И скакнет спрос на золото, для сохранения капитала. То есть в мире начнётся гонка инфляции", - отметил эксперт.Также, по его мнению, тарифная война отразится и на России."Это отразится на нашем экспорте, но благодаря тому, что он значительно упал, и мы очень заранее отгородились от мирового рынка, на нас это не очень сильно отразится. По сравнению с остальным миром. Ну может кроме снижения доходов от нефти. Что всё таки неприятно. Рост цен на импорт уже не так критичен, все равно он значительно уменьшился за годы СВО", — отметил Васильев.При этом он указал, что из-за экономических последствий в США и Европе резко снизится интерес к происходящему Украине, что будет "подарком на короткой дистанции" для РФ. Однако экономические катаклизмы, отметил Васильев, могут обрушить и режимы в Средней Азии, что опасно для России. Ей придётся обезопасить свои южные границы. Вероятны и проблемы в Иране.Примечательно, что после объявления Трампа о тарифах американский фондовый рынок упал. Потери составили более $2 трлн. Снизилась на 5-10% стоимость акций американских крупнейших компаний. Также на 3,3% снизилась цена на американскую нефть WTI.Об Украине в мировой политике — в статье Татьяны Стоянович "Москва и Киев выбрали одну и ту же тактику, "трампизм" грозит Европе. Украина в международном контексте".
https://ukraina.ru/20250402/1062242658.html
https://ukraina.ru/20250402/1062232713.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, дональд трамп, сша, украина, россия, ес
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, США, Украина, Россия, ЕС

Мировая тарифная война и Украина. Главное на Украине на утро 3 апреля

09:33 03.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах в отношении большинства стран мира, в т.ч. Украины
Президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах в отношении большинства стран мира. Пошлины включают базовые тарифы и зеркальные пошлины.
"2 апреля 2025 года навсегда останется в памяти как день возрождения американской промышленности, день, когда Америка вновь обрела свою судьбу, и день, когда мы начали делать Америку снова богатой", — заявил Трамп, раскрывая детали новой тарифной политики США.
По словам президента США американские налогоплательщики на протяжении долгого времени несправедливо страдали от торговли с другими странами.
"На протяжении десятилетий нашу страну грабили, разоряли, насиловали и опустошали как дружественные страны, так и враги. Иностранные стервятники разорвали на части нашу некогда прекрасную американскую мечту", – подчеркнул Трамп.
По его словам, всему этому пришел конец и это больше не повторится.
Также Трамп сообщил, что с наступлением полуночи США вводят 25%-ый тариф на все автомобили, произведённые за рубежом.
Кроме того, американский президент подписал указ о введении зеркальных пошлин на товары из разных стран.
По его словам, США установят пошлины на уровне половины от тех ставок, которые другие страны применяют к американским товарам. Так, к примеру, ЕС установил тариф в 39% на американский импорт. США же установили 20% тариф.
"Мы будем взимать с них примерно половину от того, что они взимали с нас. Таким образом, тарифы не будут полностью взаимными. Я мог бы это сделать, да, но для многих стран это было бы слишком жёстко, и они не хотели бы этого", – сказал он.
Трамп указал, что Китай взимает 67% тариф на американские товары. Теперь США будут облагать китайские товары 34% тарифом. Примечательно, что повысили США тарифы и для Тайваня — 32%. Тариф на товары из Японии составит 24%, из Индии — 26%.
- РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Вчера, 18:17
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"В то же время мы установим минимальный базовый тариф в размере 10% – вы видите это на графике, и он будет распространяться на другие страны, чтобы помочь восстановить нашу экономику", – сказал он.
Среди стран, товары из которых будут облагаться 10% тарифом есть и Украина.
Трамп назвали эти тарифы "дружелюбными". Он заявил, что любая компания, которая возражает против них, может избежать их, организовав производство в США.
"Мой ответ очень прост: если кто-то жалуется и хочет, чтобы его тарифная ставка была нулевой, пусть производит продукцию здесь, в Америке, потому что тогда тарифов не будет", – подчеркнул Трамп.
Есть и другой выход.
"То же самое касается всех иностранных президентов, премьер-министров, королей, королев, послов и всех остальных, кто вскоре будет звонить с просьбами об исключениях из этих тарифов. Я говорю вам: отмените свои собственные тарифы, снимите барьеры", — заявил Трамп.
Примечательно, что на Украине обратили внимание на то, что среди стран, в отношении которых не повышали тарифы, оказалась Россия.
"Новые тарифы Трампа коснулись даже малых островных территорий, но не зацепили РФ", — сообщило издание "Украинская правда".
В то же время, 2 апреля США расширили санкции в отношении России.
Также на Украине, несмотря на всего 10% тариф, опасаются, что политика Трампа больно ударит по стране.
"Трамп пошел в атаку. Вводит тарифы <...> Рынки начали реагировать негативно. Торговые войны только в самом разгаре. Ждём мирового ответа. Далее все начнут заливать ликвидностью свои рынки, так как будут поддерживать своего производителя. Для Украины такой расклад очень плохой", — отметил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
ВСУ обстреляли дома мирных жителей в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Вчера, 13:00
Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреляВСУ атакует мирных жителей Курской и Белгородской областей, продолжает атаки на объекты российской энергетики. Омбудсмены России и Украины договорились помочь военнопленным и обсуждают возвращение гражданских лиц. Киев заверил Варшаву начать вскоре эксгумациюи жертв Волынской резни. ВСУ несут потери
Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев указал на возможные последствия этого шага Трампа для всего мира.
"Самое первое следствие - начнется снижение производства в странах "фабриках", в первую очередь КНР, ориентированных на экспорт, и которым важен рынок США. Следом это по цепочке начнет бить по снижению закупок в других странах, поставщиков полуфабрикатов и сырья. Приведёт к перетоку капитала в США, там станет выгодно открывать филиалы заводов и т.п." — отметил Васильев.
По его словам, для США этот шаг обернется повышением цен почти на все для населения, ибо сразу одновременно не заместить дешёвый импорт.
"Соответственно вызовет усиление инфляции, но с другой стороны, они тем самым через нее начнут сжигать свой госдолг. И стимулировать реиндустриализацию. Добро пожаловать в мир резкого снижения уровня благосостояния", — указал Васильев.
Он уверен, что остальной мир ответит перераспределением рынков, банкротством множества компаний, которые стали лишними, а также снижением уровня благосостояния уже и в этих странах, схлопыванием рынков, и ростом инфляции соответственно.
"Но при этом будет сгорать ценность вложений в американские долги. И скакнет спрос на золото, для сохранения капитала. То есть в мире начнётся гонка инфляции", - отметил эксперт.
Также, по его мнению, тарифная война отразится и на России.
"Это отразится на нашем экспорте, но благодаря тому, что он значительно упал, и мы очень заранее отгородились от мирового рынка, на нас это не очень сильно отразится. По сравнению с остальным миром. Ну может кроме снижения доходов от нефти. Что всё таки неприятно. Рост цен на импорт уже не так критичен, все равно он значительно уменьшился за годы СВО", — отметил Васильев.
При этом он указал, что из-за экономических последствий в США и Европе резко снизится интерес к происходящему Украине, что будет "подарком на короткой дистанции" для РФ.
Однако экономические катаклизмы, отметил Васильев, могут обрушить и режимы в Средней Азии, что опасно для России. Ей придётся обезопасить свои южные границы. Вероятны и проблемы в Иране.
Примечательно, что после объявления Трампа о тарифах американский фондовый рынок упал. Потери составили более $2 трлн. Снизилась на 5-10% стоимость акций американских крупнейших компаний. Также на 3,3% снизилась цена на американскую нефть WTI.
Об Украине в мировой политике — в статье Татьяны Стоянович "Москва и Киев выбрали одну и ту же тактику, "трампизм" грозит Европе. Украина в международном контексте".
 
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