https://ukraina.ru/20250403/1062274472.html

Для чего Трамп ввёл чрезвычайное положение в США? Ищенко о падении уровня жизни в Америке

Для чего Трамп ввёл чрезвычайное положение в США? Ищенко о падении уровня жизни в Америке - 03.04.2025 Украина.ру

Для чего Трамп ввёл чрезвычайное положение в США? Ищенко о падении уровня жизни в Америке

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему Америку ждёт падение уровня жизни и объяснил, для чего ввели... Украина.ру, 03.04.2025

2025-04-03T17:37

2025-04-03T17:37

2025-04-03T17:37

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торговая война

международные отношения

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему Америку ждёт падение уровня жизни и объяснил, для чего ввели чрезвычайное положение в США. Также эксперт проанализировал реакцию Европы на объявление Трампом тарифной войны. 00:21 – Похищение Кирилла Молчанова польскими спецслужбами; 16:32 – Чрезвычайное положение в США; 24:47 – Реакция Европы на ввод новых пошлин Трампом; 30:09 – Новая "разрядка" между Россией и США; 31:46 – Ресурсная сделка между Украиной и Америкой. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

сша

америка

европа

польша

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