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Для чего Трамп ввёл чрезвычайное положение в США? Ищенко о падении уровня жизни в Америке
Для чего Трамп ввёл чрезвычайное положение в США? Ищенко о падении уровня жизни в Америке - 03.04.2025 Украина.ру
Для чего Трамп ввёл чрезвычайное положение в США? Ищенко о падении уровня жизни в Америке
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему Америку ждёт падение уровня жизни и объяснил, для чего ввели... Украина.ру, 03.04.2025
2025-04-03T17:37
2025-04-03T17:37
2025-04-03T17:37
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кирилл молчанов
пошлина
торговая война
международные отношения
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему Америку ждёт падение уровня жизни и объяснил, для чего ввели чрезвычайное положение в США. Также эксперт проанализировал реакцию Европы на объявление Трампом тарифной войны. 00:21 – Похищение Кирилла Молчанова польскими спецслужбами; 16:32 – Чрезвычайное положение в США; 24:47 – Реакция Европы на ввод новых пошлин Трампом; 30:09 – Новая "разрядка" между Россией и США; 31:46 – Ресурсная сделка между Украиной и Америкой. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, сша, америка, европа, дональд трамп, ростислав ищенко, кирилл молчанов, пошлина, торговая война, международные отношения, международная политика, природные ресурсы, редкоземельные металлы, польша, ес, видео
Видео, США, Америка, Европа, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Кирилл Молчанов, пошлина, торговая война, международные отношения, Международная политика, природные ресурсы, редкоземельные металлы, Польша, ЕС
Для чего Трамп ввёл чрезвычайное положение в США? Ищенко о падении уровня жизни в Америке
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, почему Америку ждёт падение уровня жизни и объяснил, для чего ввели чрезвычайное положение в США. Также эксперт проанализировал реакцию Европы на объявление Трампом тарифной войны.
00:21 – Похищение Кирилла Молчанова польскими спецслужбами;
16:32 – Чрезвычайное положение в США;
24:47 – Реакция Европы на ввод новых пошлин Трампом;
30:09 – Новая "разрядка" между Россией и США;
31:46 – Ресурсная сделка между Украиной и Америкой.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko