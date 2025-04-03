Макрон рассказал, как ЕС может ответить на пошлины США
© AP / Omar Havana
© AP / Omar Havana
Евросоюз должен ответить на применение Соединенными Штатами ввозных пошлин на европейские товары. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Тарифы Трампа наносят преднамеренный удар по сердцу мировой экономики",- констатировало информагентство Bloomberg.
Новыми пошлинами на импорт Дональд Трамп и его команда недвусмысленно объявили о перестройке мирового порядка, отметило агентство. Трамп обрекает мировую экономику на шок исторического значения. Это потрясение как для союзников США, так и экзистенциальных соперников – таких, как Китай.
"Это один из самых важных дней в истории Америки" — сказал Трамп собравшимся работникам автомобильной и сталелитейной промышленности. - Это наша декларация экономической независимости".
По мнению трампистов, новая тарифная стена представляет собой отказ от десятилетий ошибочного курса США. По их словам, это приведет к потоку инвестиций в американское производство и в рабочие места. Это также может привести к тому, что другие экономики, такие как Китай и Евросоюз снизят свои собственные существующие торговые барьеры для экспорта из США, сказано в публикации.
Информагентство отметило, что в Евросоюзе обсуждают ответные меры и французский президент Эммануэль Макрон среди тех, кто предлагает не мешкать и задействовать все инструменты ЕС.
"Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что Европейскому союзу следует быть готовым к ответным мерам, например, тем, что нацелены на технологии и услуги США", - отметило агентство.
Тем временем официальный представитель французского правительства Софи Прима заявила, что ЕС готовит двухэтапный ответ. С середины апреля союз зеркально ответит на пошлины США на импорт стали и алюминия. Затем будут подняты ставки на товары и услуги США, включая продукты Apple, Amazon, Google и других.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации День освобождения США закончился чрезвычайным положением. Чем это обернется миру