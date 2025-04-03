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Макрон рассказал, как ЕС может ответить на пошлины США

Макрон рассказал, как ЕС может ответить на пошлины США - 03.04.2025 Украина.ру

Макрон рассказал, как ЕС может ответить на пошлины США

Евросоюз должен ответить на применение Соединенными Штатами ввозных пошлин на европейские товары. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

2025-04-03T17:27

2025-04-03T17:27

2025-04-03T17:27

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"Тарифы Трампа наносят преднамеренный удар по сердцу мировой экономики",- констатировало информагентство Bloomberg.Новыми пошлинами на импорт Дональд Трамп и его команда недвусмысленно объявили о перестройке мирового порядка, отметило агентство. Трамп обрекает мировую экономику на шок исторического значения. Это потрясение как для союзников США, так и экзистенциальных соперников – таких, как Китай.По мнению трампистов, новая тарифная стена представляет собой отказ от десятилетий ошибочного курса США. По их словам, это приведет к потоку инвестиций в американское производство и в рабочие места. Это также может привести к тому, что другие экономики, такие как Китай и Евросоюз снизят свои собственные существующие торговые барьеры для экспорта из США, сказано в публикации.Информагентство отметило, что в Евросоюзе обсуждают ответные меры и французский президент Эммануэль Макрон среди тех, кто предлагает не мешкать и задействовать все инструменты ЕС.Тем временем официальный представитель французского правительства Софи Прима заявила, что ЕС готовит двухэтапный ответ. С середины апреля союз зеркально ответит на пошлины США на импорт стали и алюминия. Затем будут подняты ставки на товары и услуги США, включая продукты Apple, Amazon, Google и других.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации День освобождения США закончился чрезвычайным положением. Чем это обернется миру

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новости, сша, франция, китай, дональд трамп, эммануэль макрон, ес, bloomberg, google, пошлина, тарифы, торговая война, торговля, международные отношения