https://ukraina.ru/20230605/1046893385.html
Испанский эксперт назвал главного бенефициара украинского конфликта
Испанский эксперт назвал главного бенефициара украинского конфликта - 05.06.2023 Украина.ру
Испанский эксперт назвал главного бенефициара украинского конфликта
Главным выгодоприобретателем украинского конфликта является Вашингтон, который получил значительную прибыль как от продаж оружия, так и экспорта газа по завышенной цене, сказала преподаватель Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе Перес дель Позо. Ее слова 5 июня процитировало агентство РИА Новости
2023-06-05T10:32
2023-06-05T10:32
2023-06-05T11:31
новости
сша
украина
оружие
поставки
эксперт
конфликт
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не будут способствовать успеху российско-украинских переговоров.Также Москва неоднократно осуждала поставки оружия Западом Киеву и обучение украинских военных, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.
https://ukraina.ru/20230602/1046854222.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, сша, украина, оружие, поставки, эксперт, конфликт
Новости, США, Украина, оружие, поставки, эксперт, конфликт
Испанский эксперт назвал главного бенефициара украинского конфликта
10:32 05.06.2023 (обновлено: 11:31 05.06.2023)
Главным выгодоприобретателем украинского конфликта является Вашингтон, который получил значительную прибыль как от продаж оружия, так и экспорта газа по завышенной цене, сказала преподаватель Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе Перес дель Позо. Ее слова 5 июня процитировало агентство РИА Новости
"Ключевым бенефициаром этой войны являются Соединенные Штаты. Европейские страны и страны НАТО увеличивают свои расходы на оборону, и на эти средства покупают оружие у США. Более того, теперь Европа покупает газ у США по гораздо более высокой цене, чем покупала до этого у России, - сказала она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не будут способствовать успеху российско-украинских переговоров.
Также Москва неоднократно осуждала поставки оружия Западом Киеву и обучение украинских военных, отмечая, что это ведет
к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.