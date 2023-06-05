Испанский эксперт назвал главного бенефициара украинского конфликта

"Ключевым бенефициаром этой войны являются Соединенные Штаты. Европейские страны и страны НАТО увеличивают свои расходы на оборону, и на эти средства покупают оружие у США. Более того, теперь Европа покупает газ у США по гораздо более высокой цене, чем покупала до этого у России, - сказала она.