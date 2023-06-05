Испанский эксперт назвал главного бенефициара украинского конфликта - 05.06.2023 Украина.ру
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Испанский эксперт назвал главного бенефициара украинского конфликта
Испанский эксперт назвал главного бенефициара украинского конфликта - 05.06.2023 Украина.ру
Испанский эксперт назвал главного бенефициара украинского конфликта
Главным выгодоприобретателем украинского конфликта является Вашингтон, который получил значительную прибыль как от продаж оружия, так и экспорта газа по завышенной цене, сказала преподаватель Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе Перес дель Позо. Ее слова 5 июня процитировало агентство РИА Новости
2023-06-05T10:32
2023-06-05T11:31
новости
сша
украина
оружие
поставки
эксперт
конфликт
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не будут способствовать успеху российско-украинских переговоров.Также Москва неоднократно осуждала поставки оружия Западом Киеву и обучение украинских военных, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.
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новости, сша, украина, оружие, поставки, эксперт, конфликт
Новости, США, Украина, оружие, поставки, эксперт, конфликт

Испанский эксперт назвал главного бенефициара украинского конфликта

10:32 05.06.2023 (обновлено: 11:31 05.06.2023)
 
© pasja1000 / pixabay.comДоллар банкнота США валюта деньги
Доллар банкнота США валюта деньги
© pasja1000 / pixabay.com
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Главным выгодоприобретателем украинского конфликта является Вашингтон, который получил значительную прибыль как от продаж оружия, так и экспорта газа по завышенной цене, сказала преподаватель Мадридского университета Комплутенсе Мария Хосе Перес дель Позо. Ее слова 5 июня процитировало агентство РИА Новости
"Ключевым бенефициаром этой войны являются Соединенные Штаты. Европейские страны и страны НАТО увеличивают свои расходы на оборону, и на эти средства покупают оружие у США. Более того, теперь Европа покупает газ у США по гораздо более высокой цене, чем покупала до этого у России, - сказала она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не будут способствовать успеху российско-украинских переговоров.
Также Москва неоднократно осуждала поставки оружия Западом Киеву и обучение украинских военных, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
2 июня, 16:07
Простой способ завершить украинский конфликт, США подставили ВСУ: что говорили об Украине в мире 2 июня
 
НовостиСШАУкраинаоружиепоставкиэкспертконфликт
 
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