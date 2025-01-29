https://ukraina.ru/20250129/1060629352.html

Европейский перекрёсток. "Словакия – це Європа", майданы по-сербски, по-грузински и по-румынски

Европейский перекрёсток. "Словакия – це Європа", майданы по-сербски, по-грузински и по-румынски - 29.01.2025 Украина.ру

Европейский перекрёсток. "Словакия – це Європа", майданы по-сербски, по-грузински и по-румынски

Пока внимание нового мирового жандарма Дональда Трампа направлено на Центральную и Южную Америку, Европу штормит – митинг за митингом, майдан за майданом

2025-01-29T06:00

2025-01-29T06:00

2025-01-29T06:00

эксклюзив

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словакия

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грузия

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С первого взгляда, причины везде разные, но что-то общее между всеми этими событиями, возможно, всё же есть.СловакияПротесты в Словакии с Украиной связаны напрямую, и всех сразу же впечатлили странными плакатами "Словакия – это Европа", по примеру украинского майдана или грузинских демонстраций. Но Словакия – бесспорный член Евросоюза, поэтому лозунг получился сомнительный.Однако странным он не показался ни гражданскому мужу экс-президента Словакии Зузаны Чапутовой Юраю Ризману, ни Владимиру Зеленскому, ответившему на его пост в сойсетях:"Братислава не Москва. Словакия — Европа".Организаторы протестов – словацкая оппозиция и фонды, оказывающие различную помощь Украине – подчёркивают тот же тезис: суть митингов — в отдалении от России (вернее, в несближении с ней) и продолжении помощи Киеву, ВСУ и беженцам с Украины.Например, одна из самых медийных активисток, Люсия Штасселова, ещё в начале протестов мотивировала своё участие тем, что от "российской оккупации" её семья пострадала ещё в 1968 году, и сейчас страна не должна снова попасть "под российское влияние".Причины две, но обе из-за премьер-министра Словакии Роберта Фицо: в декабре он приехал в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным, 9 мая планирует приехать снова – на торжества, посвящённые Дню Победы (единственный из европейских политиков), а кроме того набирает обороты его публичная размолвка с Зеленским – из-за того, что Украина с 1 января 2025-го приостановила транзит российского газа в Словакию через свою территорию.В ответ Фицо неоднократно пригрозил наложить вето на выделение очередного транша финансовой помощи Украине от ЕС, встретиться и обсудить вопрос у них не получается уже несколько недель – Зеленский не захотел приезжать в приграничье, а Фицо – в Киев.Во вторник, 28 января, словацкая оппозиция в очередной раз провалила попытку вынести вотум недоверия Фицо и правительства. По словам вице-спикера парламента Словакии Тибора Гашпара, голосование не состоялось, потому что не собралось достаточное количество депутатов. Вновь: та же ситуация произошла и 21 января.Фицо же ещё на прошлой неделе заявил, что иностранные "организации" пытаются устроить в стране "майдан", послал оппозицию "к чёрту" и отметил, что в митингах присутствует "украинский след". Более того – более трети участников, по его словам, – украинцы.Данных о национальном составе протестующих, конечно, нет, но режиссирует акции организация Peace for Ukraine (мир для Украины – Англ.), директор которой Мариан Кулич выступает на каждом митинге и проводит следующую логическую последовательность: если Фицо сотрудничает с Россией, значит он хочет оставить Украину без помощи и поддержки.Здесь выводы делать рано – противостояние продолжается в данный момент. Протесты проходят от Братиславы и Кошице до маленьких городков, таких как Вельки Кртиш и Ревуца, а в Люксембурге, Праге и Кракове (Польша) люди также вышли на улицы – поддержать словацкую оппозицию.СербияАктивно развивались во вторник события в Сербии: студенческие протесты, начавшиеся ещё в конце 2024 года, 28 января привели к тому, что премьер-министр Милош Вучевич и большая часть правительства уходит в отставку.Газета "Вечерне новости" пишет, что акции, прошедшие в Белграде в понедельник, 27 января, стали одними из самых масштабных – студенты блокировали центр города, происходили столкновения, в которых даже пострадали люди. Во вторник они снова заблокировали центр города.Формально митинги связаны с коррупцией и трагическим инцидентом, произошедшем ещё в ноябре в Нови-Саде: бетонный навес вокзала, отремонтированный за немалые суммы совсем недавно, обрушился, погубив 15 человек.В начале этой недели к протестам присоединились фермеры, а президент страны Александр Вучич и глава правительства призвали к диалогу – впрочем, без результата.Вучич в организации протестного движения неоднократно обвинил страны Запада, называя происходящее "цветной революцией" и объясняя это тем, что Сербию таким образом "наказывают" за нежелание вводить санкции портив России.В западной прессе Вучича и других сербских политиков называют "пророссийскими". Вот и накануне: вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что отказ пригласить представителей РФ на церемонии, связанные с 80-летнием освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, "воссоздаёт новое зло забвением старого зла".Однако российские аналитики, как правило, склоняются к тому, что Вучича и сербское руководство в целом назвать пророссийским нельзя."После 24 января стало очевидным, что протестное движение в Сербии прошло "точку кипения" и что акции продолжатся, – писала в выходные, анализируя обращение Вучича к своему народу, автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович. – Пока есть много неизвестных, связанных с этим движением. Видно, что оно хорошо организовано внутри себя, хотя его организаторы все еще находятся в тени. Также видно, что это движение учло все ошибки протестных движений в Сербии за последние несколько лет, которые властям очень просто было разбить с помощью провокаций извне, как, например, протесты "Один из пяти миллионов", в которых участвовали как раз Мариника Тепич и Драган Джилас.Однозначно утверждать, что за протестами в Сербии стоит Запад пока сложно, так как не ясна мотивация, которая заставляет их избавляться от сербского лидера именно сейчас, когда есть еще несколько важных западных проектов для Сербии, которые он недоделал. В том числе вступление в ЕС, и, скорее всего в НАТО, вопреки возражениям большинства населения. Это только из политических, а есть и другие экономические проекты, такие как эксплуатация лития в Западной Сербии и открытие рудника Rio Tinto.Может быть не сместить, но надавить и напугать. Такая мотивация уже более понятна. Но если вдруг случится так, что последует какая-то важная уступка Западу со стороны сербских властей, а протесты продолжатся, гипотезу о западном следе в событиях в Сербии придется пересмотреть."ГрузияПротесты хлынули вновь и на улицы Батуми, Тбилиси и Хуло. Закончившийся было осенью майдан – вернее, попытка госпереворота, вдохновляемая экс-президентом страны Саломе Зурабишвили, снова вспыхивает, хотя и не с таким размахом.В воскресенье грузины вновь протестовали на проспекте Руставели в столице – перед зданием парламента, требуя провести перевыборы и отпустить арестованных во время осенних акций, пишет Interpressnews."Три месяца протеста против украденых выборов" –с этим лозунгом участники акции прошли маршем от первого корпуса Тбилисского государственного университета в сторону парламента и присоединились к другим участникам акции возле здания законодательного собрания", – сказано в материале издания.Протестуют те, кто по-прежнему не согласен с выборами "Грузинской мечты" на парламентских выборах и Михаила Кавелашивили – на президентских. Основная претензия – решение правящей партии отложить переговоры по вступлению Грузии в Евросоюз до 2028 года.Не признавшая победу своего соперника Зурабишвили в этот раз в акциях поучаствовать не смогла – с начала января она находится в США, но по-прежнему называет выборы "пародией", а 27 января обратилась к Трампу, призывая его "надавить на Россию"."Вашингтон не может допустить, чтобы кавказский регион перешел к Москве. Я ожидаю, что Америка почувствует себя вовлеченной в этот регион", — заявила она.Как отмечает американское издание The Hill, Зурабишвили посетила инаугурацию Трампа, пытаясь привлечь его внимание к ситуации в Грузии, но особого успеха её усилия не имели. Во всяком случае – очевидного.С прежней администрацией – Джо Байдена и Камалы Харрис – у Зурабишвили были неплохие отношения, экс-президент США не признал выборы в Грузии и ввёл санкции против некоторых грузинских политиков. Будет ли с ней трак же солидарен Трамп – неизвестно.Неспокойная ЕвропаТо и дело вспыхивают протесты и в румынских городах, но уже не так масштабно. Там сторонники оппозиции возмущены отменой второго тура президентских выборов в конце 2024 года. В первом туре победил ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску, которого тоже порой громко называют "пророссийским", так как он выступает за национально ориентированную экономику и сокращение помощи Украине по этой же причине.В Венгрии людей на улицы массово пока не выводят, но оппозиция в лице Петера Мадьяра настаивает на проведении досрочных парламентских выборов, утверждая, что партия – снова "пророссийского" – Виктора Орбана теряет популярность и уступает центристам по рейтингу доверия.После смены американской администрации и предварительных подсчётов того, сколько было потрачено на трёхлетний на украинский конфликт, Евросоюз очевидно переживает политическую, экономическую и социальную турбулентность, разыскивая по всему своему периметру и внутри него "агентов Кремля", как в США эпохи маккартизма.В действительности многие эти "агенты" оказываются персонажами, никак не связанными или связанными лишь косвенно с Россией, а лозунги вроде "Словакия – это Европа" — откровенно бессмысленными, но майданы продолжаются, а значит, есть и те, кому они сейчас необходимы.Также о противоречиях между западными союзниками — в материале Александра Сокуренко Раздор в НАТО? Евросоюз предложил направить войска в Гренландию на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250125/1060561344.html

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https://ukraina.ru/20241216/1059682080.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сербия, словакия, украина, роберт фицо, александр вучич, дональд трамп, ес, грузия