https://ukraina.ru/20250130/1060672559.html

Тероборону заведомо списали "на мясо": Рожин о том, как рухнуло сопротивление ВСУ в Великой Новоселке

Тероборону заведомо списали "на мясо": Рожин о том, как рухнуло сопротивление ВСУ в Великой Новоселке - 30.01.2025 Украина.ру

Тероборону заведомо списали "на мясо": Рожин о том, как рухнуло сопротивление ВСУ в Великой Новоселке

ВС РФ избегали лобового штурма Великой Новоселки, предпочитая продавливать фланги и создавать полукотел. В какой-то момент ВСУ начали выводить из поселка наиболее боеготовые части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-01-30T06:20

2025-01-30T06:20

2025-01-30T06:20

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Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" в связи с освобождением Великой Новоселки.Командование ВС РФ избегало лобового штурма Великой Новоселки, предпочитая, как в случае с Угледаром и Селидово, продавливать фланги и создавать полукотел, из которого ВСУ могли выйти только с огромными потерями, рассказал эксперт.После того, на финальном этапе ВС РФ разрезали на две части гарнизон ВСУ, сопротивление противника в Великой Новоселке практически рухнуло, и ПГТ перешел под контроль России, добавил журналист.Он отметил, что бойцы там ходят спокойно, вечером даже запустили салют. В поселке еще остается какое-то количество мирных жителей. В ближайшее время им начнут раздавать гуманитарную помощь, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО – в интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250129/1060659550.html

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