Тероборону заведомо списали "на мясо": Рожин о том, как рухнуло сопротивление ВСУ в Великой Новоселке
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
ВС РФ избегали лобового штурма Великой Новоселки, предпочитая продавливать фланги и создавать полукотел. В какой-то момент ВСУ начали выводить из поселка наиболее боеготовые части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" в связи с освобождением Великой Новоселки.
Командование ВС РФ избегало лобового штурма Великой Новоселки, предпочитая, как в случае с Угледаром и Селидово, продавливать фланги и создавать полукотел, из которого ВСУ могли выйти только с огромными потерями, рассказал эксперт.
"В случае с Великой Новоселкой произошло то же самое: противник в какой-то момент начал выводить наиболее боеготовые части, оставляя на мясо тероборону, которую заведомо списали", – подчеркнул Рожин.
После того, на финальном этапе ВС РФ разрезали на две части гарнизон ВСУ, сопротивление противника в Великой Новоселке практически рухнуло, и ПГТ перешел под контроль России, добавил журналист.
Он отметил, что бойцы там ходят спокойно, вечером даже запустили салют. В поселке еще остается какое-то количество мирных жителей. В ближайшее время им начнут раздавать гуманитарную помощь, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО – в интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.