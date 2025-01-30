Тероборону заведомо списали "на мясо": Рожин о том, как рухнуло сопротивление ВСУ в Великой Новоселке - 30.01.2025 Украина.ру
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Тероборону заведомо списали "на мясо": Рожин о том, как рухнуло сопротивление ВСУ в Великой Новоселке
Тероборону заведомо списали "на мясо": Рожин о том, как рухнуло сопротивление ВСУ в Великой Новоселке - 30.01.2025 Украина.ру
Тероборону заведомо списали "на мясо": Рожин о том, как рухнуло сопротивление ВСУ в Великой Новоселке
ВС РФ избегали лобового штурма Великой Новоселки, предпочитая продавливать фланги и создавать полукотел. В какой-то момент ВСУ начали выводить из поселка наиболее боеготовые части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-01-30T06:20
2025-01-30T06:20
новости
россия
селидово
борис рожин
андрей белоусов
всу
донбасс
угледар
наступление
окружение
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Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" в связи с освобождением Великой Новоселки.Командование ВС РФ избегало лобового штурма Великой Новоселки, предпочитая, как в случае с Угледаром и Селидово, продавливать фланги и создавать полукотел, из которого ВСУ могли выйти только с огромными потерями, рассказал эксперт.После того, на финальном этапе ВС РФ разрезали на две части гарнизон ВСУ, сопротивление противника в Великой Новоселке практически рухнуло, и ПГТ перешел под контроль России, добавил журналист.Он отметил, что бойцы там ходят спокойно, вечером даже запустили салют. В поселке еще остается какое-то количество мирных жителей. В ближайшее время им начнут раздавать гуманитарную помощь, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО – в интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.
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новости, россия, селидово, борис рожин, андрей белоусов, всу, донбасс, угледар, наступление, окружение, оборона, вс рф, мирные жители, сво, детали, спецоперация, великая новоселка
Новости, Россия, Селидово, Борис Рожин, Андрей Белоусов, ВСУ, Донбасс, Угледар, наступление, окружение, оборона, ВС РФ, мирные жители, СВО, детали, Спецоперация, Великая Новоселка

Тероборону заведомо списали "на мясо": Рожин о том, как рухнуло сопротивление ВСУ в Великой Новоселке

06:20 30.01.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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ВС РФ избегали лобового штурма Великой Новоселки, предпочитая продавливать фланги и создавать полукотел. В какой-то момент ВСУ начали выводить из поселка наиболее боеготовые части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" в связи с освобождением Великой Новоселки.
Командование ВС РФ избегало лобового штурма Великой Новоселки, предпочитая, как в случае с Угледаром и Селидово, продавливать фланги и создавать полукотел, из которого ВСУ могли выйти только с огромными потерями, рассказал эксперт.
"В случае с Великой Новоселкой произошло то же самое: противник в какой-то момент начал выводить наиболее боеготовые части, оставляя на мясо тероборону, которую заведомо списали", – подчеркнул Рожин.
После того, на финальном этапе ВС РФ разрезали на две части гарнизон ВСУ, сопротивление противника в Великой Новоселке практически рухнуло, и ПГТ перешел под контроль России, добавил журналист.
Он отметил, что бойцы там ходят спокойно, вечером даже запустили салют. В поселке еще остается какое-то количество мирных жителей. В ближайшее время им начнут раздавать гуманитарную помощь, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО – в интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Вчера, 16:30
Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойтиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияСелидовоБорис РожинАндрей БелоусовВСУДонбассУгледарнаступлениеокружениеоборонаВС РФмирные жителиСВОдеталиСпецоперацияВеликая Новоселка
 
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