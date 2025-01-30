https://ukraina.ru/20250130/1060657322.html

Ищенко объяснил, почему политическая стадия конфликта на Украине не исчерпается после горячей фазы

Ищенко объяснил, почему политическая стадия конфликта на Украине не исчерпается после горячей фазы - 30.01.2025 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему политическая стадия конфликта на Украине не исчерпается после горячей фазы

С точки зрения международного права только Совбез ООН может констатировать исчезновение государства, отменить его, если само государство не заявило, что оно исчезает. А Украина этого делать пока не собирается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-30T04:00

2025-01-30T04:00

2025-01-30T04:00

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конфликт

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Украина – это только один из передовых отрядов Запада, брошенных на российскую амбразуру. И этот отряд уже заканчивается, констатировал эксперт. Политическая фаза конфликта на Украине не исчерпается даже с горячей фазой, добавил он.Признание мировым сообществом результатов конфликта не менее важно, чем достижение результатов. Зачастую признание даже более важно, уточнил обозреватель. Нередко государство сознательно идёт на большие военные успехи для того, чтобы потом часть из них отдать, чтобы легализовать всё остальное, указал Ищенко.Когда Россия начинала специальную военную операцию на Украине, то одним из главных требований было признание российского статуса Крыма и независимости Донбасса. То, что на тот момент признавала Россия, отметил обозреватель."И то, что с признанием Украины гарантирует признание всего мира. Потому что нельзя не признать то, что признало государство, которое от этих территорий отказывается", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250129/1060626289.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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