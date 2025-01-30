Уничтожение под корень: Ищенко о решении украинской проблемы в рамках глобального кризиса - 30.01.2025 Украина.ру
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Уничтожение под корень: Ищенко о решении украинской проблемы в рамках глобального кризиса
Уничтожение под корень: Ищенко о решении украинской проблемы в рамках глобального кризиса - 30.01.2025 Украина.ру
Уничтожение под корень: Ищенко о решении украинской проблемы в рамках глобального кризиса
Для России сейчас важнее глобальный кризис. Тогда украинскую проблему было бы проще урегулировать, потому что она стала бы частью глобального компромисса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-30T03:45
2025-01-30T03:45
новости
украина
россия
китай
ростислав ищенко
потсдам
кризис
урегулирование
польша
победа
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Но с точки зрения взаимоотношений в глобальном плане России не всё равно, указал он. Поэтому все государства всегда пытаются всё урегулировать. Китай не случайно требует международного признания Тибета китайским, подчеркнул обозреватель.Для России сейчас важнее глобальный кризис. Тогда украинскую проблему было бы проще урегулировать, потому что она стала бы частью глобального компромисса. Проблему Украины тогда бы решили так же, как решили в свое время проблему Польши в Ялте и Потсдаме."Сейчас с нами пока никто не готов договариваться о глобальном урегулировании. Поэтому речь идет о прекращении боевых действий на Украине в качестве наиболее вероятного варианта при помощи военной победы, уничтожения противника под корень вместе с государственностью", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.Также на тему украинского кризиса — в материале Алексея Туманова "США пообещали Рютте распилить его на дрова, если Украину примут в НАТО. И вот почему".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, китай, ростислав ищенко, потсдам, кризис, урегулирование, польша, победа, сво, детали, спецоперация, территория
Новости, Украина, Россия, Китай, Ростислав Ищенко, Потсдам, кризис, урегулирование, Польша, победа, СВО, детали, Спецоперация, территория

Уничтожение под корень: Ищенко о решении украинской проблемы в рамках глобального кризиса

03:45 30.01.2025
 
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
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Для России сейчас важнее глобальный кризис. Тогда украинскую проблему было бы проще урегулировать, потому что она стала бы частью глобального компромисса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"С точки зрения российского законодательства нам абсолютно всё равно, кто и что думает по поводу территории, которую мы контролируем до тех пор, пока мы их контролируем", — отметил Ищенко.
Но с точки зрения взаимоотношений в глобальном плане России не всё равно, указал он. Поэтому все государства всегда пытаются всё урегулировать. Китай не случайно требует международного признания Тибета китайским, подчеркнул обозреватель.
Для России сейчас важнее глобальный кризис. Тогда украинскую проблему было бы проще урегулировать, потому что она стала бы частью глобального компромисса. Проблему Украины тогда бы решили так же, как решили в свое время проблему Польши в Ялте и Потсдаме.
"Сейчас с нами пока никто не готов договариваться о глобальном урегулировании. Поэтому речь идет о прекращении боевых действий на Украине в качестве наиболее вероятного варианта при помощи военной победы, уничтожения противника под корень вместе с государственностью", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.
Также на тему украинского кризиса — в материале Алексея Туманова "США пообещали Рютте распилить его на дрова, если Украину примут в НАТО. И вот почему".
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