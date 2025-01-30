Зеленского придется убрать: Сазонов о том, почему после Трампа на Украине забурлила политическая жизнь
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Политическая жизнь на Украине в последнее время оживилась. Киевский режим ввел новый каскад санкций против политиков внутри страны. При этом на инаугурации Трампа многие с удивлением заметили Юлию Тимошенко. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
Президент США Дональд Трамп понимает, что если он хочет заключить с Россией хоть какую-то сделку, то Зеленского придется убрать. Президент России Владимир Путин прямо сказал о том, что с этим человеком Москва говорить не будет, сообщил эксперт.
То есть на Украине придется создать переходное правительство, которое обеспечит легитимность власти. Как это будет – неясно. Но политическая жизнь на Украине в последнее время заметно оживилась, указал обозреватель.
"Во-первых, к Трампу сразу же побежали ходоки. На его инаугурации многие с удивлением заметили [бывшего премьер-министра Украины] Юлию Тимошенко. То есть ее лоббисты позволили ей пробраться туда. А до этого она в Париже смогла сфотографироваться с [спецпосланником по Украине Китом] Келлогом. То есть она усиленно предлагает себя на роль президента Украины", – подчеркнул Селезнев.
Во-вторых, киевский режим ввел новый каскад санкций против политиков внутри страны. Ходят слухи, что санкции коснутся и экс-президента Украины Петра Порошенко, против которого было возбуждено несколько дел по обвинению в сотрудничестве с Россией, уточнил он.
"То есть все понимают, что для выхода на переговоры с Москвой нужно будет проводить выборы. Когда это будет – неизвестно, но они в этом направлении двигаются", – заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в материале Евгении Кондаковой "Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде Трампа" на сайте Украина.ру.
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