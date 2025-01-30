Зеленского придется убрать: Сазонов о том, почему после Трампа на Украине забурлила политическая жизнь - 30.01.2025 Украина.ру
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Зеленского придется убрать: Сазонов о том, почему после Трампа на Украине забурлила политическая жизнь
Зеленского придется убрать: Сазонов о том, почему после Трампа на Украине забурлила политическая жизнь - 30.01.2025 Украина.ру
Зеленского придется убрать: Сазонов о том, почему после Трампа на Украине забурлила политическая жизнь
Политическая жизнь на Украине в последнее время оживилась. Киевский режим ввел новый каскад санкций против политиков внутри страны. При этом на инаугурации Трампа многие с удивлением заметили Юлию Тимошенко. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
2025-01-30T06:00
2025-01-30T06:00
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москва
дональд трамп
владимир зеленский
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петр порошенко
переговоры
владимир путин
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Президент США Дональд Трамп понимает, что если он хочет заключить с Россией хоть какую-то сделку, то Зеленского придется убрать. Президент России Владимир Путин прямо сказал о том, что с этим человеком Москва говорить не будет, сообщил эксперт.То есть на Украине придется создать переходное правительство, которое обеспечит легитимность власти. Как это будет – неясно. Но политическая жизнь на Украине в последнее время заметно оживилась, указал обозреватель.Во-вторых, киевский режим ввел новый каскад санкций против политиков внутри страны. Ходят слухи, что санкции коснутся и экс-президента Украины Петра Порошенко, против которого было возбуждено несколько дел по обвинению в сотрудничестве с Россией, уточнил он."То есть все понимают, что для выхода на переговоры с Москвой нужно будет проводить выборы. Когда это будет – неизвестно, но они в этом направлении двигаются", – заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в материале Евгении Кондаковой "Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде Трампа" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, москва, дональд трамп, владимир зеленский, юлия тимошенко, петр порошенко, переговоры, владимир путин, санкции, президент украины, детали, политик
Новости, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, переговоры, Владимир Путин, санкции, президент Украины, детали, политик

Зеленского придется убрать: Сазонов о том, почему после Трампа на Украине забурлила политическая жизнь

06:00 30.01.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Политическая жизнь на Украине в последнее время оживилась. Киевский режим ввел новый каскад санкций против политиков внутри страны. При этом на инаугурации Трампа многие с удивлением заметили Юлию Тимошенко. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
Президент США Дональд Трамп понимает, что если он хочет заключить с Россией хоть какую-то сделку, то Зеленского придется убрать. Президент России Владимир Путин прямо сказал о том, что с этим человеком Москва говорить не будет, сообщил эксперт.
То есть на Украине придется создать переходное правительство, которое обеспечит легитимность власти. Как это будет – неясно. Но политическая жизнь на Украине в последнее время заметно оживилась, указал обозреватель.
"Во-первых, к Трампу сразу же побежали ходоки. На его инаугурации многие с удивлением заметили [бывшего премьер-министра Украины] Юлию Тимошенко. То есть ее лоббисты позволили ей пробраться туда. А до этого она в Париже смогла сфотографироваться с [спецпосланником по Украине Китом] Келлогом. То есть она усиленно предлагает себя на роль президента Украины", – подчеркнул Селезнев.
Во-вторых, киевский режим ввел новый каскад санкций против политиков внутри страны. Ходят слухи, что санкции коснутся и экс-президента Украины Петра Порошенко, против которого было возбуждено несколько дел по обвинению в сотрудничестве с Россией, уточнил он.
"То есть все понимают, что для выхода на переговоры с Москвой нужно будет проводить выборы. Когда это будет – неизвестно, но они в этом направлении двигаются", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в материале Евгении Кондаковой "Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде Трампа" на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаРоссияМоскваДональд ТрампВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПетр ПорошенкопереговорыВладимир Путинсанкциипрезидент Украиныдеталиполитик
 
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Заголовок открываемого материала
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