https://ukraina.ru/20250129/1060635235.html

"Кейфеб" Трампа и замерший в ожидании мир. Действительно ли китайский ИИ сломал американский рынок

"Кейфеб" Трампа и замерший в ожидании мир. Действительно ли китайский ИИ сломал американский рынок - 29.01.2025 Украина.ру

"Кейфеб" Трампа и замерший в ожидании мир. Действительно ли китайский ИИ сломал американский рынок

Конфронтация США и КНР: искусственный интеллект, военная напряженность и какова в этом будет роль России

2025-01-29T07:20

2025-01-29T07:20

2025-01-29T07:20

эксклюзив

китай

сша

тайвань

дональд трамп

си цзиньпин

владимир путин

пентагон

асеан

шос

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Искусственный интеллект, нелегальные мигранты, торговые пошлины, Тайвань, технологическая гонка, подготовка ВМС США к потенциальному конфликту с Китаем в 2027 году и модернизация китайской армии - основные темы в СМИ, касающиеся отношений Пекина и Вашингтона в начале 2025 года. Избранный во второй раз президентом США Дональд Трамп повысил интерес мирового сообщества к своей персоне и к гаданиям о том, что же он задумал и как это повлияет на мировой порядок.И как на это будет отвечать Китай, какова роль России с ее Украиной.Чат-бот зрит в кореньДо инаугурации Трамп провел "очень хороший разговор" по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином о торговом балансе, поставках смертельных препаратов на фентаниле в Штаты, отсрочку запрета TikTok и на другие темы. После вступления в должность Трамп заявил, что планирует посетить Пекин в свои первые 100 дней президентства. И одним из первых решений, в том числе и на этом направлении, заморозил военную помощь иностранным государствам - для Китая это чувствительный момент в плане Тайваня. Для уходящих чиновников Пентагона - шок.Вместе с этим китайский ИИ-стартап DeepSeek выпустил чат-бот R1, урезанную и сравнительно мегадешевую копию ChatGPT, который обвалил акции американских гигантов IT-отрасли. Причем больше всех пострадала компания nVidia - производитель тех самых чипов, которые китайские инженеры и использовали при обучении своей модели.Может считать Трамп это хорошим результатом разговора? Да вряд ли. Скорее, отношение такое же, как и у уходящих чиновников Пентагона. Но нужно понимать, что если Трамп и договаривался о чем-то с китайским лидером, то делал это в статусе "будущего президента". Си Цзиньпин же, когда после этого звонил президенту России Владимиру Путину, в отличие от Трампа представлял официальную позицию Пекина. Собеседники обсудили торговые и дипломатические отношения, поставки российских энергоресурсов в КНР, а также ситуацию на Украине и отношения с США.Чат-бот DeepSeek-R1 (версия пока бесплатна, по мощности немного уступает американским моделям OpenAI, потому и вызвала ажиотаж) на политические вопросы отвечает, что системной датой для модели установлен декабрь 2023 года, поэтому нейросеть не может говорить о событиях в будущем. Так DeepSeek-R1 ответил на вопрос, о чем разговаривали Дональд Трамп и Си Цзиньпин 17 января 2025 года."Этот вопрос относится к будущему, которое ещё не наступило, и никаких официальных данных или прогнозов о конкретных диалогах между ними на эту дату нет", - заявил чат-бот, и тут же выдвинул четыре предположения:В то же время китайский искусственный интеллект подтверждает, что КНР воспринимает политику США в Индо-Тихоокеанском регионе как стратегическую угрозу в контексте территориальных споров и технологической конкуренции."Однако степень реальной опасности зависит от способности Китая адаптироваться к санкциям, развивать военные технологии и укреплять собственные союзы (например, с Россией и странами АСЕАН). Ситуация остается крайне динамичной, и эскалация зависит от множества факторов, включая тайваньский вопрос и экономическую взаимозависимость двух стран", - ответил DeepSeek-R1.То есть, китайский искусственный интеллект, отстающий от передового американского на полгода, по признаниям китайских разработчиков, допускает, что Китаю выгоден союз с Россией для минимизации угроз со стороны США. Основой для строительства таких отношений стала СВО, а ключевой задачей для Пекина - экономика и Тайвань, но никак не "что там у них с Украиной". Иногда кажется, что некоторым отечественным медийным экспертам по всенародным делам не хватает такого китайского ИИ для трезвой оценки ситуации. Но, с другой стороны, в интересах России (как и Китая) - поддержка АСЕАНоцентричного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе в противовес западной экспансии, о чем неоднократно заявляли российские дипломаты.Флот и ТайваньМежду Китаем и США существует военная напряженность. Подножка первым заявлениям Трампа о достижении лидерства США в сфере ИИ - верхушка айсберга. А его основание - стратегия Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе по строительству военно-политических блоков - таких, как AUKUS, QUAD, Трехсторонний секретариат. А также военное сотрудничество с Тайванем и Филиппинами, милитаризация Гуама (США) и Окинавы (Япония) и т.п.Осенью 2024 года в США представили Навигационный план (NAVPLAN) для флота, которым установлены две стратегические задачи: подготовка к потенциальному конфликту с КНР в 2027 году и усиление долгосрочного превосходства американских ВМС. В американском Институте морфлота первую задачу объяснили якобы приказом председателя КНР Си Цзиньпина к НОАК "быть готовыми к вторжению на Тайвань в 2027 году". Якобы - это потому, что об этом заявил не сам китайский лидер, а глава ЦРУ Уильям Бернс в 2023 году.Россию и Китай называют угрозами США в двух американских стратегиях национальной безопасности. Первая выпущена еще при первом президентстве Трампа в 2017 году, вторая - командой Джозефа Байдена. Вернется ли Трамп 2.0 к лозунгу "мир через силу" - обсуждают многие западные эксперты и аналитики.Дальнейшим развитием ситуации обеспокоены в Великобритании. Профессор кафедры военных исследований (DWS) Королевского колледжа Лондона (KCL) Алессио Паталано и профессор Майкл Кларк (бывший директор Королевского института оборонных исследований) предполагают, что США рассматривают Китай как главную проблему наступающей эпохи. В 2027 году тайваньский вопрос станет более актуальным, так как закончится третий срок полномочий Си Цзиньпина, а он говорил, что хотел бы урегулировать проблему до того, как покинет пост. Эти вопросы ученые обсудили в подкасте Forcenews."Эта дата (2027 год) всегда казалась крайним сроком, но это также крайний срок… для усовершенствования китайского флота и его подготовки, поскольку он может либо вторгнуться на Тайвань, либо, что более вероятно, оказать давление на Тайвань… до такой степени, что западный мир сдастся", - предположил Кларк.Вокруг Тайваня курсируют десятки военных кораблей. Это стало нормой, так как это создает большое пространство для мобилизации сил, пока остальные смотрят и думают: ну что, настал момент, когда нажмут на курок? При более высокой военной активности принять решение гораздо труднее, считает Паталано.США это волнует, так как Китай стремится создать к 2047 году первый в мире флот. Американский же флот намерен стать доминирующим к 2040 году. И для того, чтобы обеспечить достижение цели, Пекин может сформировать "такое сильное военно-морское давление вокруг Тайваня", что американцы могли бы остановиться, только если бы не были готовы начать из-за этого войну."Вероятно, не готовы", - заключил Кларк.Российские ученые* прогнозируют достижение Военно-морскими силами КНР сравнимого с ВМС США боевого потенциала к 2049 году. В этом году КНР будет праздновать 100-летие со дня основания.Китайский флот лидирует в мире по темпам ввода в эксплуатацию боевых кораблей и опережает по этому показателю Штаты. ВМС КНР будут ориентированы на обеспечение постоянного глобального военного присутствия в разных частях мира. Об этом говорится в статье "Китай−2049: футурологический анализ", опубликованной на сайте Российского совета по международным делам."Постоянное военное присутствие китайских войск за пределами страны может быть расширено. Если сейчас КНР располагает единственной зарубежной военной базой в Джибути, то в перспективе можно ожидать появления китайских баз на западном побережье Африки и на Ближнем Востоке. Однако масштабы китайского зарубежного военного присутствия едва ли будут сопоставимыми с нынешним военным присутствием США в мире", - говорится в статье.В отношениях с Россией Пекину выгодно сотрудничество для противостояния давлению Запада и расширения влияния в Евразии, пишут авторы статьи, ."Маловероятный вариант сближения России и Запада не будет означать разрыва партнерских отношений между Пекином и Москвой. В таком случае Китай будет активнее развивать другие стратегические направления дипломатии, включая страны Центральной Азии и Европы, чтобы компенсировать возможные геополитические потери", - считают авторы.Китайская версияДональд Трамп использует в политике прием американского рестлинга - кейфеб (инсценировка, искусство поддерживать иллюзию реальности происходящего), пишет в статье для старейшей англоязычной газеты Гонконга South China Morning Post профессор Института международных и развивающихся исследований в Женеве Лансинь Сян. Трамп ведет себя непредсказуемо, делает возмутительные заявления только поэтому, считает он.Китай не должен слишком беспокоиться по этому поводу или удивляться, когда Трамп с энтузиазмом говорит о сотрудничестве США с КНР, о возможности завершить конфликт на Украине и наладить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако администрация Трампа для Китая - возможность урегулирования основных вопросов.Лансинь Сян предполагает, что власти КНР должны предложить Штатам совместное коммюнике, в котором пообещают не применять против Тайваня силу при условии, что США выступят против независимости Тайваня. В таком случай тайваньский вопрос (а профессор ничего не пишет о военном присутствии США в регионе) будет "фактически удален из геополитического инструментария западных правительств".В рамках этого сценария Пекину предлагается пойти на уступки в торговых отношениях с США, не принимать ответных мер в случае введения американских пошлин. И, наконец, принять во внимание то, что Китай не является экзистенциальной угрозой или вызовом для администрации Трампа, как это было при его предшественнике. По мнению китайского профессора, для Трампа вопросом существования являются ухудшающиеся экономические условия в Америке и торговые дисбалансы.Причем в США придерживаются похожего мнения, но по отношению к Пекину. Редколлегия The Washington Post со скепсисом отнеслась к официальным данным о росте экономики КНР ровно на 5% в 2024 году. Отсутствие надежных данных они назвали проблемой для США и всего мира, так как замедление в Китае "наложит серьезное бремя на другие страны". Причина - политика секретности, принятый в 2021 году закон "О безопасности данных"."Кажется очевидным, что экономика Китая находится в упадке. И один из ее главных экономических двигателей — экспорт — может понести убытки, если президент Дональд Трамп введет всеобъемлющие пошлины на китайские товары, как он и обещал. Когда Трамп ввел пошлины на китайские товары в свой первый срок, экономика страны была сильнее и лучше могла противостоять торговой войне. Сегодня китайские чиновники все еще излучают уверенность. Но на этот раз их официальные заявления, как и экономические данные страны, следует воспринимать со скептицизмом", - считают журналисты.Таким образом, учитывая реальную обстановку, можно сделать несколько выводов. Популярные заголовки вроде "китайский ИИ сломал американский рынок" не соответствуют действительности. Технологическая гонка за превосходство в сфере искусственного интеллекта будет нарастать теми же темпами, что и торговые противоречия. Китайским разработчикам все так же нужны американские технологии, как китайская экономика - Штатам.Вопросы милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона - и силами США, и силами КНР - никто с повестки дня не снимал. Трамп тоже пока что ограничивается эпатажными выступлениями - это касается и финансирования НАТО, и позитивной риторики о КНР, разговоров о встрече с Владимиром Путиным.Понятно, что вначале было слово, но теперь мир находится в ожидании конкретных дел. Судя по тому, как стремительно и разновекторно развиваются события, результат может быть непредсказуем.* Сергей Цыплаков - Центр социально-экономических исследований Китая ИКСА РАН, Василий Кашин - Центр комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, Игорь Денисов - Центр изучения стратегических проблем Северо-Восточной Азии и ШОС ИДВ РАН, Александр Лукин - Центр исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России.

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китай

сша

тайвань

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эксклюзив, китай, сша, тайвань, дональд трамп, си цзиньпин, владимир путин, пентагон, асеан, шос