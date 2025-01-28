https://ukraina.ru/20250128/1060639042.html

Насколько ценен Вучич для России? Протесты в Сербии с неизвестными организаторами и неочевидными выводами

Насколько ценен Вучич для России? Протесты в Сербии с неизвестными организаторами и неочевидными выводами - 28.01.2025 Украина.ру

Насколько ценен Вучич для России? Протесты в Сербии с неизвестными организаторами и неочевидными выводами

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 28 января

2025-01-28T20:25

2025-01-28T20:25

2025-01-28T20:27

эксклюзив

сербия

белград

александр вучич

протесты

студенты

университет

ес

украина.ру

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Вечером предыдущего дня Вучевич участвовал в совместной с президентом Сербии Александром Вучичем и спикером парламента Анной Брнабич в пресс-конференции, в ходе которой лидером было заявлено лишь о грядущей реконструкции правительства и смены примерно половины действующих министров.Однако в ночь на 28 января в ходе студенческих демонстраций в Новом Саде случился инцидент, который заставил премьера переосмыслить свое решение. Перед канцелярией возглавляемой Вучевичем Сербской прогрессивной партии была избита студентка. С переломом челюсти она была доставлена в больницу. Этот инцидент произошел всего лишь через несколько часов после того, как президент Сербии в ходе совместной пресс-конференции гарантировал полную безопасность участникам демонстраций, пока их уличные протесты проходят мирно.Напомним, что в Сербии по всей стране уже третий месяц проходят антиправительственные акции протеста, начавшиеся после трагедии в городе Новый Сад, когда под обрушившемся навесом здания железнодорожного вокзала погибли пятнадцать человек, в том числе дети. При этом само здание вокзала недавно проходило масштабную реконструкцию, после чего было открыто для пассажиров.Инициаторами протестного движения являются студенты университетов в Белграде и в Новом Саде, к которым присоединились и другие университетские центры, а также многие школы и учреждения культуры.Протестующие считают, что трагедия произошла из-за коррумпированности действующего режима и требуют, чтобы правительство опубликовало всю документацию о проведенной реконструкции. Часть документации власти страны опубликовали сразу, часть публикуют поэтапно на сайтах соответствующих государственных органов. У протестующих есть подозрение, что это делается потому что в ряд документов вносятся изменения, и только после этого они появляются в открытом доступе.В ходе протестов уже неоднократно происходили инциденты, когда неизвестные машинами сбивали студентов, устраивающих уличные блокады. После каждого подобного инцидента протестная волна только усиливалась и все больше граждан стало принимать участие в студенческих акциях. В Белграде и других больших городах Сербии 24 января прошла акция под названием "Всеобщая забастовка", когда многие люди не пошли на работу. Улицы Белграда в утренний час пик остались пустыми.Запоздалая отставкаОтставка премьер-министра Милоша Вучевича в данном контексте выглядит как шаг примирения, которые власти делают на встречу протестующим. Однако ряд сербских политологов считает, что это решение запоздалое. Если бы оно было принято в ноябре, когда все только начиналось, оно может быть могло остановить протесты. Теперь отставкой премьера, при этом весьма условной, не обойтись, полагает сербский политик, член Ассамблеи народов Евразии Младжан Джорджевич.Однако политик считает, что это не устранит напряженность, которая существует в обществе, а наоборот только обострит ее. К тому же, в данный момент нет ни одной политической силы, которая согласилась бы принять участие в тех выборах, которые Вучич мог бы предложить, добавил Джорджевич."В Сербии нет условий для проведения свободных выборов. На всех выборах, которые проходили в стране после 2012 года и прихода к власти Сербской прогрессивной партии, интенсивно использовался административный ресурс, оказывалось огромное давление на СМИ, на избирателей, людей, работающих в государственном секторе, заставляли голосовать за правящую партию. К тому же наблюдались манипуляции со списками избирателей", - отметил политик.По его словам, любая партия, которая после студенческого бунта решиться выйти на выборы на прежних условиях, подпишет себе смертельный приговор. Единственная политическая сила, для которой это было бы выгодно и есть Сербская прогрессивная партия, полагает Джорджевич.Политик считает, что выходом из данной ситуации является формирование переходного правительства со сроком до одного года.„У этого правительства были бы только две задачи. Первая – освободить СМИ и создать условия для проведения новых выборов. Ворая – назначить специального прокурора, который должен был бы покончить с организованной преступностью и коррупцией, которая съяла Сербию изнутри“, - подытожил Младжан Дожрджевич.Именно формирование переходного правительства является неприемлемым условием для президента страны Александра Вучича. По его собственным словам, это значило бы, что оппозиция получит возможность участвовать во власти, минуя при этом выборы. „Этого не будет, пока я живой“, - заявил Вучич 22 декабря 2024 года в ходе одного из публичных выступлений.На самом деле за этими эмоциональными словами скрываются абсолютно конкретные причины. В действующем правительстве участвуют только подконтрольные Вучичу политические силы. В переходном правительстве ему пришлось бы согласовывать многие решения с политическими антагонистами. Они получили бы доступ ко многим важным государственным проектам, таким как проведение EXPO 2027 или открытые рудника Rio Tinto в Западной Сербии, в котором заинтересована Германия.Цветная революция или всенародный бунт?Уходя в отставку Милош Вучевич заявил, что массовые протесты в Сербии, вне все всякого сомнения, организованы из-за границы, при этом так, чтобы ударить по самой чувствительной сфере общества – по образованию и детям.Связь участников протестного движения с западными спецслужбами – это тема, которая с первого дня уличных манифестаций обсуждается как в сербских, так и в иностранных СМИ, в том числе российских. Узнаваемый "почерк" обнаруживается везде – начиная от хорошей организации студенческого движения, до информационной поддержки со стороны прозападных телевизионных компаний N1 и NOVA S.Однако студенты последовательно запрещают политическим партиям всех мастей превращать их митинги в собственную трибуну и становиться средством для достижения их политических целей. К тому же протестное движение могло быть вызвано и внутренними, не очевидными на первый взгляд причинами, несвязанными с иностранными центрами влияния.Одной из них может быть реформа высшего образования, которую незадолго до трагедии анонсировали сербские власти, рассказал в интервью Украина.ру профессор юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.Суть реформы, о которой идет речь, состоит в том, что государство планирует разрешить иностранным университетам открывать без аккредитации свои филиалы в Сербии, уточнил он.По словам Мировича, иностранные университеты, по аналогии с иностранными компаниями, готовыми открыть бизнес в Сербии, получали бы субсидии от государства. Это полностью уничтожило бы государственное высшее образование, и к тому же, открыло бы пространство для нового вида коррупции, отметил Мирович. Университетские преподаватели выступили против этого, добавил сербский юрист.С учетом данного обстоятельства утверждение о том, что протестным движением в Сербии управляют извне, звучит немного абсурдно, полагает эксперт.Скорее всего главные причины, которые привели к формированию мощного протестного движения в Сербии прежде всего внутриполитические. Даже сам Александр Вучич в ходе телевизионного обращения к гражданам страны 27 января признался, что сербское общество пребывает в состоянии перенапряжения и что ему нужна разрядка.Непонятно, после каких событий наступит эта разрядка. Будет ли это формирование нового правительства с новым премьер-министром во главе, новые парламентские выборы или какой-то третий вариант. Остается надеется, что это будет тот вариант, который будет отражать волю большинства населения страны и не будет при этом выходить за рамки закона.Главные вопросы для РоссииЛишится ли Россия союзника, если Вучич проиграет будущие очередные или внеочередные выборы? Не должно быть. Если граждане Сербии откажутся от Вучича, это не значит, что они обязательно откажутся и от России.Тем более, что Вучич, по сути, не менял внешнеполитическую доктрину Сербии, унаследованную от своих предшественников демократов и западников. А там четко сказано – Сербия стремится к вступлению в Евросоюз и это ее основной внешнеполитический приоритет.По мере приближения с ЕС, в чем Сербия Вучича, по его собственным словам, преуспела, неминуемо следует отдаление этой балканской страны от Российской Федерации. Задача дипломатии обеих сторон в том, чтобы не допустить критических изменений в характере двухсторонних отношений.Больше об этой теме в материале Татьяны Стоянович Со старой риторикой в новую Сербию. Как Вучич намерен бороться с студенческим протестным движением

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, белград, александр вучич, протесты, студенты, университет, ес, украина.ру