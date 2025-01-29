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МИД Словакии вызвал посла Украины и заявил ему протест
МИД Словакии вызвал посла Украины и заявил ему протест - 29.01.2025 Украина.ру
МИД Словакии вызвал посла Украины и заявил ему протест
Украинский посол Мирослав Кастран вызван в МИД Словакии, где ему был выражен протест официальной Братиславы. Об этом 29 января сообщило словацкое издание Denník N
2025-01-29T20:31
2025-01-29T20:31
2025-01-29T20:31
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"Министерство иностранных дел вызвало украинского посла и выразило ему "резкий протест" по поводу заявлений украинской стороны. Без подробностей ведомство сообщило, что считает их вмешательством во внутренние дела Словакии", - сообщило издание издания.МИД Украины не комментирует инцидент. Посольство Украины в Словакии также воздерживается упоминаний о факте вызова посла.Ранее словацкие издания (и Denník N в частности) сообщали о негативных публикациях украинских СМИ о Словакии. Также сообщалось о негативных и недостоверных высказываниях официальных лиц нынешнего руководства Украины о Словакии и её правительстве, прежде всего - персонально о словацком премьер-министре Роберте Фицо.Словацкая пресса обратила внимание на поддержку Владимиром Зеленским и его окружением прозападной оппозиции в Словакии. Роберт Фицо неделей ранее созывал Совбез республики, утверждая, что "в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в майдане на Украине".Ранее в новостях: Фицо созывает Совбез Словакии из-за угрозы "майдана"
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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МИД Словакии вызвал посла Украины и заявил ему протест
Украинский посол Мирослав Кастран вызван в МИД Словакии, где ему был выражен протест официальной Братиславы. Об этом 29 января сообщило словацкое издание Denník N