МИД Словакии вызвал посла Украины и заявил ему протест - 29.01.2025 Украина.ру
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МИД Словакии вызвал посла Украины и заявил ему протест
МИД Словакии вызвал посла Украины и заявил ему протест - 29.01.2025 Украина.ру
МИД Словакии вызвал посла Украины и заявил ему протест
Украинский посол Мирослав Кастран вызван в МИД Словакии, где ему был выражен протест официальной Братиславы. Об этом 29 января сообщило словацкое издание Denník N
2025-01-29T20:31
2025-01-29T20:31
новости
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роберт фицо
владимир зеленский
мид
министерство иностранных дел
мид украины
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"Министерство иностранных дел вызвало украинского посла и выразило ему "резкий протест" по поводу заявлений украинской стороны. Без подробностей ведомство сообщило, что считает их вмешательством во внутренние дела Словакии", - сообщило издание издания.МИД Украины не комментирует инцидент. Посольство Украины в Словакии также воздерживается упоминаний о факте вызова посла.Ранее словацкие издания (и Denník N в частности) сообщали о негативных публикациях украинских СМИ о Словакии. Также сообщалось о негативных и недостоверных высказываниях официальных лиц нынешнего руководства Украины о Словакии и её правительстве, прежде всего - персонально о словацком премьер-министре Роберте Фицо.Словацкая пресса обратила внимание на поддержку Владимиром Зеленским и его окружением прозападной оппозиции в Словакии. Роберт Фицо неделей ранее созывал Совбез республики, утверждая, что "в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в майдане на Украине".Ранее в новостях: Фицо созывает Совбез Словакии из-за угрозы "майдана"
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новости, словакия, украина, грузия, роберт фицо, владимир зеленский, мид, министерство иностранных дел, мид украины, ес, украина-ес, международная политика, международное право, дипломатические отношения, дипломатия, дипломаты, скандал
Новости, Словакия, Украина, Грузия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, МИД, министерство иностранных дел, МИД Украины, ЕС, Украина-ЕС, Международная политика, международное право, дипломатические отношения, дипломатия, дипломаты, скандал

МИД Словакии вызвал посла Украины и заявил ему протест

20:31 29.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкГорода мира. Братислава
Города мира. Братислава - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Украинский посол Мирослав Кастран вызван в МИД Словакии, где ему был выражен протест официальной Братиславы. Об этом 29 января сообщило словацкое издание Denník N
"Министерство иностранных дел вызвало украинского посла и выразило ему "резкий протест" по поводу заявлений украинской стороны. Без подробностей ведомство сообщило, что считает их вмешательством во внутренние дела Словакии", - сообщило издание издания.
МИД Украины не комментирует инцидент. Посольство Украины в Словакии также воздерживается упоминаний о факте вызова посла.
Ранее словацкие издания (и Denník N в частности) сообщали о негативных публикациях украинских СМИ о Словакии. Также сообщалось о негативных и недостоверных высказываниях официальных лиц нынешнего руководства Украины о Словакии и её правительстве, прежде всего - персонально о словацком премьер-министре Роберте Фицо.
Словацкая пресса обратила внимание на поддержку Владимиром Зеленским и его окружением прозападной оппозиции в Словакии. Роберт Фицо неделей ранее созывал Совбез республики, утверждая, что "в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в майдане на Украине".
Ранее в новостях: Фицо созывает Совбез Словакии из-за угрозы "майдана"
 
НовостиСловакияУкраинаГрузияРоберт ФицоВладимир ЗеленскийМИДминистерство иностранных делМИД УкраиныЕСУкраина-ЕСМеждународная политикамеждународное праводипломатические отношениядипломатиядипломатыскандал
 
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20:31МИД Словакии вызвал посла Украины и заявил ему протест
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