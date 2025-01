https://ukraina.ru/20250130/1060663227.html

Что нужно знать о китайском ИИ DeepSeek

Что нужно знать о китайском ИИ DeepSeek

Китайская модель искусственного интеллекта DeepSeek-R1 накануне взорвала повестку дня мировых СМИ. Приложение с чатботом покорило топ-чарты бесплатных приложений для смартфонов, обвалило акции ведущих американских компаний, вызвало озабоченность руководства США. Но за сутки все, кажется, снова встало на свои места. Итак, что это было?

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1d/1060665281_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_e19fbddabaa26d05286bacd05535c3f1.jpg

DeepSeekКитайская DeepSeek появилась в 2023 году на базе действующей с 2015 года компании High-Flyer, которая ранее занималась исследованиями искусственного интеллекта и машинным обучением для торговли акциями.В ноябре 2023 года компания выпустила первый программный продукт на основе ИИ - DeepSeek Coder, предназначенный для генерации кода. Китайский кодер включал в себя модели, обученные 80 языкам программирования, и по тем временам (прошли всего два года, а в мире IT - целая пропасть) догонял выпущенную в апреле американской Open AI модель GPT-3.5.Следующее обновление генеративной нейросети для кодинга состоялось в мае 2024 года, временной разрыв с GPT-4 Turbo составил немногим более года. Разработчики заявили, что им удалось достичь уровня американской модели. Кроме этого, пользователи подтвердили некоторые преимущества китайского кодера над французским лидером отрасли - Codestral от Mistral AI.Чатбот DeepSeek-V3 выпустили в конце декабря 2024 года. Модель R1 (от английского reasoner - рассуждающий) вышла 20 января 2025 года, в день инаугурации Дональда Трампа и через три дня после его "очень хорошего разговора" с председателем КНР Си Цзиньпинем.Подробнее об отношениях США и Китая в материале Алексея Туманова "Кейфеб" Трампа и замерший в ожидании мир. Действительно ли китайский ИИ сломал американский рынокКак это работает?Чат с R1 находится в открытом доступе. Для регистрации нужна электронная почта Google или аккаунт в Apple. Для новых пользователей мобильного приложения - те же требования, но можно также создать аккаунт при помощи телефонного номера с префиксом Китая. Модель отвечает на вопросы, пишет тексты по заданным параметрам.Например, на предложение "нарисуй принципиальную схему усилителя звука на транзисторе, который сочтешь нужным", выполняет задание и объясняет свой выбор электронных компонентов. Кроме этого, нейросеть добавляет некоторые нюансы монтажа, выдает пошаговую инструкцию, предлагает уточнить непонятные моменты при монтаже и т.д.Однако на запрос инструкции по замене амортизаторов в автомобиле конкретной модели ограничивается общими, не специальными терминами. То есть, не совсем этот инструмент совершенен.Перед тем, как предоставить окончательный ответ модель генерирует цепочку связанных рассуждений (Chain of Thought, CoT). Это выглядит так, будто модель рассуждает вслух. При это она может определять уровень знаний пользователя по его вопросам.Нейросеть разбивает текстовые запросы на токены (один токен - слово, число или знак препинания) - единицы, используемые моделями, для представления текста на естественном языке. При работе с моделью учитывается такой параметр, как длина контекста, измеряемая в токенах. Максимальная в данном случае - 64К или 64 тысячи токенов. По умолчанию - 4К.Можно настроить параметр "температура" ответов модели. По умолчанию он равен 1, для более эмоциональных ответов его увеличивают. Например, для математических задач он равен 0, а для поэзии или творческого письма - 1,5.Сколько стоит?В настоящее время чатбот бесплатен для обычных пользователей, но, согласно технической документации, компания планирует поднять цены для коммерческих пользователей с 8 февраля 2025 года. Оплата производится в зависимости от расхода токенов. За один миллион токенов, например, сейчас в компании просят $2,19."Цены на продукты могут меняться, и DeepSeek оставляет за собой право корректировать их. Мы рекомендуем пополнять баланс на основе вашего фактического использования и регулярно проверять эту страницу для получения самой последней информации о ценах", - говорится в документации.Опасения СШАЗапуск новой языковой модели искусственного интеллекта, позиционируемой как аналог GPT-4, вызвал в США волну обсуждений. Этот случай стал очередным этапом в глобальной гонке за лидерство в области ИИ, где США и Китай остаются главными соперниками. Реакция американских властей, экспертов и бизнеса на появление DeepSeek демонстрирует, как технологические инновации становятся полем битвы за влияние, безопасность и экономическое превосходство.США давно рассматривают Китай как основного конкурента в сфере высоких технологий. Запуск DeepSeek лишь усилил дебаты в Вашингтоне о необходимости защищать национальные интересы. Главный аргумент критиков - возможность использования чатбота для сбора информации о пользователях и передачи данных китайским властям. Это опасение связано с законом КНР от 2017 года, обязывающего компании сотрудничать с разведкой.Например, руководство Военно-морских сил США запретило военнослужащим использовать DeepSeek. Уведомление разослали 24 января, об этом только накануне сообщили американские СМИ.Запрет объяснили "потенциальными проблемами в сфере безопасности и этическими соображениями, обусловленными происхождением и использованием модели" искусственного интеллекта. Военнослужащим настойчиво рекомендовали воздержаться от загрузки, установки и использования модели.Среди других частых опасений - предположения о том, что китайские модели ИИ подвержены цензуре со стороны властей КНР. Предполагается, что таким образом ограничивается их нейтральность. Кроме этого, аналитики RAND Corporation считают, что разработки вроде DeepSeek могут быть интегрированы в китайские системы для ведения кибервойн или пропаганды.При этом потенциальный запрет DeepSeek в Штатах (например, Великий китайский файрвол не позволяет китайцам пользоваться американским GPT) - не решение. США скорее будут инвестировать в собственные исследования, чтобы добиться запланированного превосходства в сфере ИИ.ПлюсыПоследнее время американская пресса пишет чаще о Трампе и искусственном интеллекте, чем об уже подзабытой на Западе Украине. Мнения полярные: некоторые пишут о восторге резидентов Кремниевой долины от китайской модели, некоторые, напротив, об угрозах со стороны КНР. Истина всегда находится где-то посередине, но вот основные положительные моменты:Стимул для бизнеса. Компании вроде OpenAI и Anthropic уже анонсировали планы по выпуску более совершенных моделей, ссылаясь на необходимость "опережать Китай".Потребительская выгода. Рост конкуренции теоретически может снизить стоимость ИИ-сервисов и улучшить их качество.Стимул для экономики. Для развития сферы ИИ потребуется еще больше электроэнергии. Соответственно, ИИ может подтолкнуть к развитию инфраструктуры.Обвал рынкаПрорыв DeepSeek привел к обвалу акций ведущих американских компаний в сфере IT. Потенциальная угроза американскому преимуществу обрушила акции Microsoft, Nvidia, Oracle и Google Alphabet. В общей сложности был уничтожен почти 1 трлн долларов США рыночной стоимости компаний.Больше всего из них, как ни странно, пострадал производитель чипов для обучения ИИ-моделей nVidia. По данным из открытых источников, в DeepSeek использовали якобы 50 тысяч чипов nVidia и несколько десятков тысяч менее мощных чипов для обучения модели R1. Стоимость работы одного часа для одного чипа составила 2 доллара США. Проверить эту информацию на достоверность невозможно, так как реальные цифры защищены коммерческой тайной.Тем не менее, как заявлялось, DeepSeek потратил на разработку и обучение гораздо меньше денежных средств, чем гиганты отрасли. Эта новость не прошла мимо инвесторов, которые делали ставку на производство более совершенных чипов. В результате 27 января инвесторы избавились от значительной массы акций nVidia, что привело к потере капитализации компании на $589 млрд. Теперь эта сумма считается рекордом фондового рынка.Успех DeepSeek поставил под сомнения огромные расходы американских предприятий. Кроме этого, нужно учитывать, что на развитие ИИ только новая администрация США запланировала выделить $500 млрд.Обозреватель Bloomberg Мэтт Левин размышляет об успехе китайцев со скепсисом. Он предположил, что на самом деле стратегия DeepSeek более банальна, чем кажется, и состояла из четырех пунктов:Эксперт сомневается, что в DeepSeek именно так поступили - доказательств нет, но считает, что "было бы круто", если обвал рынка произошел по этой схеме.Реакция Трампа и конкурентовУспех DeepSeek должен послужить стимулом для американских разработчиков, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, лидеры рынка должны сосредоточиться на конкуренции в сфере ИИ ради подтверждения статуса первых. По его убеждению, в Штатах находятся "самые блестящие ученые в мире", что признают в Китае."Я читал о Китае и некоторых китайских компаниях, одна из них разработала более быструю и дешевую модель ИИ. И это хорошо, потому что на нее не нужно тратить много денег. Я расцениваю это положительно", - заявил Трамп.Глава отдела ИИ и криптовалют в Белом доме Дэвид Сакс обвинил китайский стартап в использовании модели американской Open AI при обучении DeepSeek-R1. По его словам, у США есть "весомые доказательства" этого процесса, который он сравнил с кражей. Эту информацию повторили американским журналистам представители Open AI.Защиту американских разработок усилят, заявил Сакс. По его словам, в ближайшие месяцы все модели, которые, по его мнению, использовали Open AI, существенно замедлятся из-за мер, предпринятых США.Компании Microsoft и Open AI проводят расследование, были ли технологии Open AI получены группой, связанной с DeepSeek, незаконным путем. Осенью 2024 года сотрудники служб безопасности Microsoft якобы зафиксировали, как некие лица изымали большой объем данных Open AI, заявили, ссылаясь на анонимные источники, журналисты Bloomberg.Microsoft, как технологический партнер Open AI и ее крупнейший инвестор, уведомила OpenAI об этом инциденте. Подобная деятельность может оцениваться нарушением условий обслуживания Open AI или указывать на то, что неизвестные действовали с целью снять ограничения на объем данных, которые они могли получить."Мы знаем, что компании, базирующиеся в [Китае] и других странах, постоянно пытаются перенять модели ведущих американских компаний в области ИИ. Как ведущий разработчик ИИ, мы принимаем контрмеры для защиты нашей интеллектуальной собственности, включая тщательный процесс включения передовых возможностей в выпускаемые модели", - заявили в Open AI 29 января.Прогнозы и выводыПрогнозы - дело всегда неблагодарное. Можно предложить несколько вариантов развития гонки ИИ, а вероятность того, что хоть один из них сбудется - минимальна. Для чистоты эксперимента, я задал вопрос о сценариях американо-китайского соперничества у виновника торжества - самой модели DeepSeek-R1, и вот что она ответила:Реакция США на DeepSeek — это зеркало глобальных трендов, где технологии становятся инструментом силы. Однако за политическими заявлениями и медийными страхами скрывается более глубокая реальность: в условиях взаимозависимости ни одна страна не может позволить себе полную изоляцию. Возможно, именно конкуренция с DeepSeek станет катализатором для нового витка инноваций в американском ИИ, как это было с "спутниковым шоком" в 1957 году (запуск Советским союзом первого искусственного спутника Земли в космос. - Ред.). Но чтобы это произошло, США предстоит найти баланс между защитой интересов и готовностью к диалогу в стремительно меняющемся мире.

