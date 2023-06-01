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Российский эксперт оценили угрозу прямого военного столкновения с НАТО

Российский эксперт оценили угрозу прямого военного столкновения с НАТО - 01.06.2023 Украина.ру

Российский эксперт оценили угрозу прямого военного столкновения с НАТО

Угроза прямого военного конфликт НАТО с Россией станет вероятной в случае полного разгрома войск Украины, после которого на помощь Киеву может прийти Польша, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков 1 июня

2023-06-01T16:07

2023-06-01T16:07

2023-06-01T16:07

новости

нато

россия

киев

альянс

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Эксперт прокомментировал публикацию американского издания Responsible Statecraft, в котором сообщается, что у НАТО готов секретный план на случай военного конфликта с РФ, который должен быть принят на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля.В то же время собеседник агентства не исключил затягивание конфликта, в случае которого планы НАТО будут скорректированы.Как рассказал в интервью изданию Украина.ур военный политолог Александр Перенджиев, НАТО отправляет на Украину оружие и боеприпасы, но дело в том, что Североатлантический альянс всегда воевал против слабых противников.По его словам, когда генсек альянса Йенс Столтенберг говорит про войну на истощение, то речь идет не только о материальных средствах.Разговор скорее идёт об истощении человеческих ресурсов со стороны Украины, полагает Перенджиев.Альянс отправляет Киеву все большое количество наемников, прежде всего, поляков, но от этого их дела не улучшаются, добавил эксперт.Полный текст статьи можно прочитать на сайте Украина.ру

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, россия, киев, альянс