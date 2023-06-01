Российский эксперт оценили угрозу прямого военного столкновения с НАТО - 01.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230601/1046815981.html
Российский эксперт оценили угрозу прямого военного столкновения с НАТО
Российский эксперт оценили угрозу прямого военного столкновения с НАТО - 01.06.2023 Украина.ру
Российский эксперт оценили угрозу прямого военного столкновения с НАТО
Угроза прямого военного конфликт НАТО с Россией станет вероятной в случае полного разгрома войск Украины, после которого на помощь Киеву может прийти Польша, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков 1 июня
2023-06-01T16:07
2023-06-01T16:07
новости
нато
россия
киев
альянс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046719232_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_1097c5e9a3549cd0fbcc9b7a632d34a2.jpg
Эксперт прокомментировал публикацию американского издания Responsible Statecraft, в котором сообщается, что у НАТО готов секретный план на случай военного конфликта с РФ, который должен быть принят на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля.В то же время собеседник агентства не исключил затягивание конфликта, в случае которого планы НАТО будут скорректированы.Как рассказал в интервью изданию Украина.ур военный политолог Александр Перенджиев, НАТО отправляет на Украину оружие и боеприпасы, но дело в том, что Североатлантический альянс всегда воевал против слабых противников.По его словам, когда генсек альянса Йенс Столтенберг говорит про войну на истощение, то речь идет не только о материальных средствах.Разговор скорее идёт об истощении человеческих ресурсов со стороны Украины, полагает Перенджиев.Альянс отправляет Киеву все большое количество наемников, прежде всего, поляков, но от этого их дела не улучшаются, добавил эксперт.Полный текст статьи можно прочитать на сайте Украина.ру
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046719232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cea41c450439a592bb7a77d961f38711.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, россия, киев, альянс
Новости, НАТО, Россия, Киев, альянс

Российский эксперт оценили угрозу прямого военного столкновения с НАТО

16:07 01.06.2023
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Читать в
Угроза прямого военного конфликт НАТО с Россией станет вероятной в случае полного разгрома войск Украины, после которого на помощь Киеву может прийти Польша, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков 1 июня
Эксперт прокомментировал публикацию американского издания Responsible Statecraft, в котором сообщается, что у НАТО готов секретный план на случай военного конфликта с РФ, который должен быть принят на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля.
"Как такового спускового крючка - отдельно взятого события, которое послужило бы поводом для начала войны России с НАТО - скорее всего, не будет. Вероятно, сползание в прямой конфликт будет постепенным и связанным прежде всего с окончательным поражением Украины", - сказал Сивков.
В то же время собеседник агентства не исключил затягивание конфликта, в случае которого планы НАТО будут скорректированы.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ур военный политолог Александр Перенджиев, НАТО отправляет на Украину оружие и боеприпасы, но дело в том, что Североатлантический альянс всегда воевал против слабых противников.
По его словам, когда генсек альянса Йенс Столтенберг говорит про войну на истощение, то речь идет не только о материальных средствах.
Разговор скорее идёт об истощении человеческих ресурсов со стороны Украины, полагает Перенджиев.
Альянс отправляет Киеву все большое количество наемников, прежде всего, поляков, но от этого их дела не улучшаются, добавил эксперт.
Полный текст статьи можно прочитать на сайте Украина.ру
 
НовостиНАТОРоссияКиевальянс
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16В ООН предложили практические решения по “продуктовой сделке”
20:45Зеленский опять заговорил об украинской "формуле мира"
19:59Ради членства в НАТО Зеленский готов развязать Третью мировую войну - Филиппо
19:22Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны - Гладков
19:06Страны БРИКС стремятся к демократизации международных отношений - МИД КНР
18:47Вучич на переговорах с Зеленским не изменил свое мнение относительно санкций против РФ
18:19В Белгороде на улице Щорса прогремел взрыв
18:01Обстрелы Белгорода и области, скандал с убежищами в Киеве. Итоги 1 июня на Украине
18:00"Приключения Петрова и Васечкина". Как фамилия Андропова спасла культовый фильм советских детей
17:53При обстреле автомобиля в Одессе погибли два человека
17:45Ногинский сказал, сколько людей на Украине могут поддержать Россию
17:42Калининград сохранит своё имя: власти отреагировали на "переименование" города Польшей
17:37"Вагнер открывает второй фронт". Евгению Пригожину 62 года и он запускает новый проект
17:10Ногинский оценил действие западных санкций на Россию
16:59Ногинский: Украина – это нож, заточенный против России
16:54Дмитрий Киселёв: Мы не отказываемся от вышиванок и украинского языка
16:44Ногинский оценил эффективность ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
16:43Пересобрать страну. Какая Украина нужна России
16:36Затулин: Запад хочет сделать из России Северную Корею, а из Украины - Южную
16:36Или ядерная война, или сидите тихо: Онуфриенко о тех, кому придётся считаться с Россией. ВИДЕО
Лента новостейМолния