https://ukraina.ru/20250130/1060669085.html

Михаил Поликарпов: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне

Михаил Поликарпов: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне - 30.01.2025 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне

ВС РФ поступательно продвигаются на нескольких участках фронта. Нам бы хотелось, чтобы процесс шел быстрее, но наше наступление развивается как наводнение, которое нельзя остановить, считает Михаил Поликарпов - участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК

2025-01-30T07:00

2025-01-30T07:00

2025-01-30T07:00

интервью

украина

россия

донецкая народная республика

дональд трамп

джо байден

владимир путин

вооруженные силы украины

часов яр

дроны

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Михаил Аркадьевич, за последнее время армия России освободила Великую Новоселку на западе ДНР и Двуречное на правом берегу Оскола. Какое из этих достижений более важно как в плане истощения ВСУ, так и в плане территориальных приобретений?- После освобождения Великой Новоселки и Курахово наше наступление на западе ДНР выглядит наиболее перспективно. Судя по всему, ВС РФ сейчас не будут штурмовать Красноармейск (Покровск), а двигаться в степи Днепропетровской области. Правда, нас там будут ждать оборонительные рубежи, которые ВСУ строили в последние месяцы (потому они так дрались за каждый населенный пункт в западном Донбассе).Что касается Двуречного, то мы реализуем план обхода Купянского плацдарма с противоположного берега Оскола. Если мы займем северную часть самого Купянска на правом берегу, ВСУ придется оставить укрепрайон на левом берегу.А так, повторюсь, наиболее перспективно наше наступление на западе ДНР.ВС РФ поступательно продвигаются на нескольких участках фронта. Нам бы хотелось, чтобы процесс шел быстрее, но несколько квадратных километров мы занимаем каждый день. Наше наступление развивается как наводнение, которое нельзя остановить.- Понятно, что наступление медленное, но верное. И все-таки, почему мы не можем совершать рывки хотя бы по 5 километров? Это потому, что у ВСУ все еще есть какие-никакие оборонительные позиции, наполненные каким-никаким личным составом?- У противника до сих пор есть пехота. Хотя скандалы с бригадами 150-й серии говорят о том, что количество мотивированного состава снижаются. То есть бригады из тех, кого похватали на улицах, ограниченно боеспособны.С другой стороны, в Великой Новоселке упорно сражалась элитная 110-я бригада ВСУ. То есть мы не можем говорить о том, что у врага воевать некому.Кроме того, в реалиях СВО господство БПЛА делает невозможным рывки бронетанковых частей с выходом на оперативный простор. Именно из-за высокой плотности авиации малого неба наша тактика сводится к забрасыванию штурмовых групп на несколько километров и их огневой поддержке.Мы пока можем продвигаться только маленькими шажками. И пока не предвидится никакой революционной технологии, которая могла бы полностью снять угрозу дронов. Во-первых, РЭБ может сажать далеко не все беспилотники. Во-вторых, как я говорил в прошлый раз, ВСУ тоже будут использовать дроны на оптоволокне, которые РЭБ не берет.Это дроны короткой руки, которые действуют на небольшом расстоянии в степи. Их нельзя использовать в лесистой местности и в городах, поскольку эти кабели рвутся, цепляясь за препятствия. Но, повторюсь, эти дроны в принципе неуязвимы к РЭБ.- Не получится ли так, что нам придется воевать вечно? Причем не потому, что Россия слаба, а потому что реалии войны вот такие?- Многое будет зависеть от того, насколько Украина сможет организовать снабжение армии на те три месяца, когда будет приостановлена американская военная помощь (если мы все правильно понимаем заявление Трампа об остановке внешней американской помощи на 100 дней – до майских праздников).Если Украина сможет самостоятельно приобретать компоненты для дронов и самостоятельно собирать их, а также сможет получать военную помощь из Европы – это одно. Но, как отметил в своем недавнем выступлении Владимир Путин, "все закончится через полтора-два месяца, если закончатся спонсорские деньги и патроны" - эта его оценка близка к истине.Украинская армия – это лишь надводная часть айсберга. Подводная часть – это Запад. Не только его оружейные склады, но и мощная финансовая поддержка.- Я только немного дополню. Во-первых, насколько я понимаю, в этом указе Трампа речь идет о прекращении финансирования соросовских организаций за рубежом. Во-вторых, как отмечал Олег Царев, Байден в конце декабря на всякий случай передал Украине запас оружия, которого хватит на год.- Байден действительно перед Украине большое количество оружия. Но я не могу сказать, что этого хватит на год. Во всяком случае, по той динамике, с которой этот запас расходуется.А я и не утверждал, что Трамп полностью прекратил военную помощь Украине. Я сказал "если мы правильно понимаем, что сказал Трамп", потому что все его заявления сейчас можно трактовать по-разному.Как бы там ни было, общая тенденция к поступательному продвижению ВС РФ на запад сохраняется. Главная ахиллесова пяту ВСУ состоит в том, что люди имеют свойство заканчиваться.- Насчет людей. Недавно приводились официальные данные украинской прокуратуры, что в декабре было возбуждено 17 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления воинской части.- Самовольное оставление части – это большая проблема. Она происходит от двух вещей: от гибели личного состава (чем больше в части потерь, тем больше солдат хотят ее покинуть) и от мотивации личного состава (мотивированные люди на Украине закончились, поэтому их приходится ловить на улицах).Более того, на Украине уже поднимается вопрос о мобилизации молодежи (от 18 до 25 лет), потому что все остальные возрастные категории уже закончились. Ранее киевский режим от этого шага воздерживался, молодежь была неприкосновенной (в основном они шли в тероборону). И я думаю, что весной этот возраст тоже будет вычерпан, и дальше киевскому режиму людей будет брать неоткуда.Мобилизацию женщин я всерьез не рассматриваю по понятным причинам. И я не думаю, что те же колумбийцы могут пригнать такое количество наемников, чтобы залатать все дыры в обороне. Да, колумбийцы безбашенные. Эти люди не ценят ни свою, ни чужую жизнь. Но тысячи таких боевиков завезти не удастся.- Можно ли сказать, что что бы ни имел в виду Трамп, исход СВО решат именно эти 100 дней?- Нет. Пока мы выигрываем у Запада эту прокси-войну на истощение. И если в украинской элите найдутся люди, которые не только осознают, что Зеленский завел страну в тупик и смогут его свергнуть, конфликт закончится быстрее.- Внутриэлитные конфликты на Украине время от времени всплывают наружу, но пока они ни к чему не приводят.- Да, там есть бухтение и тайное недовольство. Но там пока не появился человек, который готовы взять на себя такую ответственность и чьи действия были бы подкреплены серьезными ресурсами. Таким человеком мог бы стать тот же Сырский, которого сейчас вроде как собираются менять на Драпатого. Если бы у него были политические амбиции, он бы мог решить этот вопрос очень быстро. Но, повторюсь, пока такого человека на Украине нет.- Еще немного поговорим про вражеское "железо". Раньше мы активно обсуждали тему с F-16, а теперь глава МИД Франции заявляет, что Париж готов поставить Киеву истребители Mirage 2000-5 к концу первого квартала текущего года.- Я не очень понимаю историю с "Миражами". Тема с F-16 очень долго висела, но потом пар ушел в свисток. Я все же считаю эти громкие заявления Франции политическими: "Держитесь. НАТО вас поддержит, даже если Трамп полностью прекратит вам помогать". "Миражи" - это не очень новые самолеты. Я не вижу от них большой пользы. Непонятно, кто на них будет летать. Я не слышал, чтобы на Украине были подготовленные летчики. Может быть, за штурвалом будут сидеть французские военнослужащие под видом добровольцев. Но пока в плане освещения в СМИ вся история с "Миражами" ничем не отличается от истории с F-16.- Напоследок у меня будет вопрос по второстепенным направлениям в СВО. Будет ли у вас прогноз по Дзержинску (Торецк) и Часов Яру, которые якобы вот-вот падут?- Торецк действительно близок к освобождению. Даже западные источники признают, что нам осталось совсем-чуть. Бои за него шли очень долго и ожесточенно, город сильно пострадал. Но основную задачу мы выполнили – мы создали буфер безопасности для Горловки.В Часов Яре за ВСУ еще остаются какие-то кварталы. Но наши ребята никуда не должны спешить, потому что городские бои очень тяжелые. Любой современный город – это лабиринт железобетонных зданий и подземных коммуникаций. Это серьезная крепость. Нашим войскам удобнее наступать на западе ДНР, потому что там поля и противник не может укрыться в плотной застройке.Самое главное, что после падения этих двух городов боевые действия переместятся в Славянско-Краматорскую агломерацию. Они запирали выход к ней, а обойти их нельзя было.

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20250129/1060628821.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, донецкая народная республика, дональд трамп, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, часов яр, дроны, купянск, дзержинск (торецк)