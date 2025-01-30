Лагеря для военнопленных готовы: Ищенко о победе России, послевоенном устройстве и Ялтинской конференции
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
О послевоенном устройстве говорить никогда не рано. Можно говорить о том, что будет после войны даже до начала войны, и ничего там плохого нет. Но сейчас речь идёт не о новой "Ялтинской конференции", а об окончании кризиса на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, сейчас речь идёт только об окончании украинского кризиса. И никто не говорит об окончании глобального кризиса, он еще будет продолжаться. То есть война, по сути дела, идёт. То есть победа России на Украине — это победа в сражении, отметил он.
"И мы когда [фельдмаршала Третьего рейха Фридриха] Паулюса победили под Сталинградом, мы что с ним переговоры начали о разделе мира? Нет, мы его отправили в лагерь для военнопленных. С Украиной то же самое. Лагеря [для] военнопленных готовы", — подчеркнул Ищенко.
По его мнению, если получится разрешить глобальные противоречия, то новую Ялтинскую конференцию можно будет проводить с Китаем и США. Пока нельзя утверждать, что в акватории Тихого океана "тишь да благодать", указал обозреватель.
"Разве США не пытаются вернуть себе контроль над Латинской Америкой, где Россия и Китай заняли серьезные позиции? В Африке нет борьбы за доминирование? У нас проблем после Украины остается не меньше, чем было до Украины", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.
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