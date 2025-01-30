Лагеря для военнопленных готовы: Ищенко о победе России, послевоенном устройстве и Ялтинской конференции - 30.01.2025 Украина.ру
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Лагеря для военнопленных готовы: Ищенко о победе России, послевоенном устройстве и Ялтинской конференции
Лагеря для военнопленных готовы: Ищенко о победе России, послевоенном устройстве и Ялтинской конференции - 30.01.2025 Украина.ру
Лагеря для военнопленных готовы: Ищенко о победе России, послевоенном устройстве и Ялтинской конференции
О послевоенном устройстве говорить никогда не рано. Можно говорить о том, что будет после войны даже до начала войны, и ничего там плохого нет. Но сейчас речь идёт не о новой "Ялтинской конференции", а об окончании кризиса на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-30T05:45
2025-01-30T05:45
новости
россия
украина
ростислав ищенко
территория
сталинград
вов
сша
китай
тихий океан
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По мнению эксперта, сейчас речь идёт только об окончании украинского кризиса. И никто не говорит об окончании глобального кризиса, он еще будет продолжаться. То есть война, по сути дела, идёт. То есть победа России на Украине — это победа в сражении, отметил он.По его мнению, если получится разрешить глобальные противоречия, то новую Ялтинскую конференцию можно будет проводить с Китаем и США. Пока нельзя утверждать, что в акватории Тихого океана "тишь да благодать", указал обозреватель."Разве США не пытаются вернуть себе контроль над Латинской Америкой, где Россия и Китай заняли серьезные позиции? В Африке нет борьбы за доминирование? У нас проблем после Украины остается не меньше, чем было до Украины", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250129/1060653130.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, ростислав ищенко, территория, сталинград, вов, сша, китай, тихий океан, ялтинская конференция (1945), африка, военнопленные, победа, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, территория, Сталинград, ВОВ, США, Китай, Тихий океан, Ялтинская конференция (1945), Африка, военнопленные, победа, СВО, детали, Спецоперация

Лагеря для военнопленных готовы: Ищенко о победе России, послевоенном устройстве и Ялтинской конференции

05:45 30.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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О послевоенном устройстве говорить никогда не рано. Можно говорить о том, что будет после войны даже до начала войны, и ничего там плохого нет. Но сейчас речь идёт не о новой "Ялтинской конференции", а об окончании кризиса на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, сейчас речь идёт только об окончании украинского кризиса. И никто не говорит об окончании глобального кризиса, он еще будет продолжаться. То есть война, по сути дела, идёт. То есть победа России на Украине это победа в сражении, отметил он.
"И мы когда [фельдмаршала Третьего рейха Фридриха] Паулюса победили под Сталинградом, мы что с ним переговоры начали о разделе мира? Нет, мы его отправили в лагерь для военнопленных. С Украиной то же самое. Лагеря [для] военнопленных готовы", — подчеркнул Ищенко.
По его мнению, если получится разрешить глобальные противоречия, то новую Ялтинскую конференцию можно будет проводить с Китаем и США. Пока нельзя утверждать, что в акватории Тихого океана "тишь да благодать", указал обозреватель.
"Разве США не пытаются вернуть себе контроль над Латинской Америкой, где Россия и Китай заняли серьезные позиции? В Африке нет борьбы за доминирование? У нас проблем после Украины остается не меньше, чем было до Украины", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
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