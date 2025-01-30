https://ukraina.ru/20250130/1060655948.html

Лагеря для военнопленных готовы: Ищенко о победе России, послевоенном устройстве и Ялтинской конференции

Лагеря для военнопленных готовы: Ищенко о победе России, послевоенном устройстве и Ялтинской конференции - 30.01.2025 Украина.ру

Лагеря для военнопленных готовы: Ищенко о победе России, послевоенном устройстве и Ялтинской конференции

О послевоенном устройстве говорить никогда не рано. Можно говорить о том, что будет после войны даже до начала войны, и ничего там плохого нет. Но сейчас речь идёт не о новой "Ялтинской конференции", а об окончании кризиса на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-30T05:45

2025-01-30T05:45

2025-01-30T05:45

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россия

украина

ростислав ищенко

территория

сталинград

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сша

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тихий океан

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По мнению эксперта, сейчас речь идёт только об окончании украинского кризиса. И никто не говорит об окончании глобального кризиса, он еще будет продолжаться. То есть война, по сути дела, идёт. То есть победа России на Украине — это победа в сражении, отметил он.По его мнению, если получится разрешить глобальные противоречия, то новую Ялтинскую конференцию можно будет проводить с Китаем и США. Пока нельзя утверждать, что в акватории Тихого океана "тишь да благодать", указал обозреватель."Разве США не пытаются вернуть себе контроль над Латинской Америкой, где Россия и Китай заняли серьезные позиции? В Африке нет борьбы за доминирование? У нас проблем после Украины остается не меньше, чем было до Украины", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО в интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250129/1060653130.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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