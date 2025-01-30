Инстинкт подчинения США: Тавровский раскрыл, как Трамп сможет взять под контроль Панамский канал
Администрация Панамского канала осуществляется гонконгской компанией "Джардин Мэтисон". Напрямую к КНР ниточки не ведут. Но США используют это как предлог, чтобы взять канал под свой контроль. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский
Официальный представитель китайского МИДа Мао Нин отрицает особую роль Пекина в управлении Панамского каналом, но президент США Дональд Трамп стремится вытеснить КНР из этого региона.
По мнению эксперта, здесь Соединенным Штатам удастся продавить свою позицию, поскольку Панама, как и другие государства Латинской Америки, обладает "инстинктом подчинения США".
"Что касается китайских позиций в Панамском канале, то, во-первых, надо вспомнить, что китайские рабочие строили этот канал. Во-вторых, администрация Панамского канала осуществляется гонконгской компанией "Джардин Мэтисон", которая принадлежит миллиардеру Ли Ка-шингу. Напрямую к КНР ниточки не ведут", — подчеркнул Тавровский.
Но американцы используют это как предлог, чтобы взять под контроль Панамский канал, Гренландию и другие важнейшие торговые пути, указал он.
Существует мнение, что Председателю КНР Си Цзиньпину в китайской политической элите противостоит фракция условных "комсомольцев", которые ориентированы на США.
По мнению эксперта такая версия принадлежит людям, которые читают прописи, которые написаны в американских научных центрах. Они призваны создать видимость конфликта в китайском руководстве, заявил Тавровский.
"Все возможные центры оппозиции давно ликвидированы во второй срок правления Си Цзиньпина", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Тавровский о том, чем Россия вызвала недовольство Китая на Украине и кому достанется Панамский канал" на сайте Украина.ру.
23 января, 20:00Андрей Грозин: Если Трамп сможет изменить США, то брак по расчету между Россией и Китаем разрушится Русские с китайцами сейчас дружат против американцев. После того, как США перестанут претендовать на статус гегемона и замкнутся в своей сфере влияния (Латинская Америка, Европа и сателлиты в Юго-Восточной Азии), российско-китайские отношения, возможно, перестанут быть такими теплыми, как сейчас.