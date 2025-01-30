https://ukraina.ru/20250130/1060671477.html

Инстинкт подчинения США: Тавровский раскрыл, как Трамп сможет взять под контроль Панамский канал

Инстинкт подчинения США: Тавровский раскрыл, как Трамп сможет взять под контроль Панамский канал - 30.01.2025 Украина.ру

Инстинкт подчинения США: Тавровский раскрыл, как Трамп сможет взять под контроль Панамский канал

Администрация Панамского канала осуществляется гонконгской компанией "Джардин Мэтисон". Напрямую к КНР ниточки не ведут. Но США используют это как предлог, чтобы взять канал под свой контроль. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский

2025-01-30T04:45

2025-01-30T04:45

2025-01-30T04:45

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пекин

тавровский

дональд трамп

кнр (китай)

латинская америка

панама

гонконг

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Официальный представитель китайского МИДа Мао Нин отрицает особую роль Пекина в управлении Панамского каналом, но президент США Дональд Трамп стремится вытеснить КНР из этого региона. По мнению эксперта, здесь Соединенным Штатам удастся продавить свою позицию, поскольку Панама, как и другие государства Латинской Америки, обладает "инстинктом подчинения США".Но американцы используют это как предлог, чтобы взять под контроль Панамский канал, Гренландию и другие важнейшие торговые пути, указал он.Существует мнение, что Председателю КНР Си Цзиньпину в китайской политической элите противостоит фракция условных "комсомольцев", которые ориентированы на США.По мнению эксперта такая версия принадлежит людям, которые читают прописи, которые написаны в американских научных центрах. Они призваны создать видимость конфликта в китайском руководстве, заявил Тавровский."Все возможные центры оппозиции давно ликвидированы во второй срок правления Си Цзиньпина", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Тавровский о том, чем Россия вызвала недовольство Китая на Украине и кому достанется Панамский канал" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Кто опасный партнер, а кто стратегический союзник. Киселев об отношениях с США и Китаем в 2025 году.

https://ukraina.ru/20250123/1060513930.html

китай

сша

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кнр (китай)

латинская америка

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