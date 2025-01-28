https://ukraina.ru/20250128/1060630420.html

Будапешт-2: как Зеленский планирует второй раз продать одно и то же ядерное оружие

Будапешт-2: как Зеленский планирует второй раз продать одно и то же ядерное оружие - 28.01.2025 Украина.ру

Будапешт-2: как Зеленский планирует второй раз продать одно и то же ядерное оружие

Зеленский опять задумался о ядерном оружии. Очень его привлекает тема Будапештского меморандума и тех возможностей, которые Украина утратила в 90-е годы из-за его подписания. Украина, правда, ядерное оружие уже отдала… Но Зеленский ищет вариант, как получить новые гарантии за те же самые боеголовки

2025-01-28T17:05

2025-01-28T17:05

2025-01-28T17:05

мнения

украина

запад

европа

владимир зеленский

нато

ес

ядерное оружие

будапештский меморандум

гарантии безопасности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103041/40/1030414074_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e5afb5401fed1dc4dafbd296120c39a2.jpg

27 января Зеленский в очередной раз высказался о Будапештском меморандуме:- "Я считаю, что так нельзя было поступать ни с Украиной, ни с Европой".- Отдавать оружие было нельзя. "Понятно, что на нас тогда оказывали давление, на Украину влияли большие страны и большие экономики, и было непросто отказать. Но надо уметь отказывать".- Ядерное оружие надо было менять на гарантии безопасности. "В мирное время это НАТО, а во время войны – это сильная армия".Зеленский как всегда невнятен и косноязычен, но смысл сказанного понятен – он проговаривает то, что должно стать предметом переговоров по прекращению конфликта. Потому поднимаемые при этом вопросы не случайны.Тактика Зеленского выглядит вполне безумной – известно ведь, что Запад нервно относится к теме расширения ядерного клуба и не любит возвращаться к теме своих невыполненных обещаний (тем более, что сейчас-то он обещания по отношению к Украине, как ему кажется, выполняет). Кроме того, тема членства Украины в НАТО явно тупиковая – против выступают США, чьим инструментом является НАТО.Тем не менее, с точки зрения шоу-бизнеса всё вполне рационально – задача Зеленского привлечь внимание, а для этого лучше всего подходит либо эпатажная форма, либо эпатажное содержание. С формой особенно не покрутишься – не сцена ведь, а вот с содержанием значительно проще – употребление вместе слов "Украина", "ядерное оружие" и "НАТО" гарантированно привлекает внимание любого заинтересованного лица.Ну а когда внимание привлечено, можно предлагать своё видение гарантий безопасности для Украины. Зеленский специально указывает, что "если бы я и обменял на что-то ядерное оружие, то менял бы на что-то очень мощное, на что-то, что реально могло остановить любого нападающего".В первую очередь это членство в НАТО, опасность столкновения с которой должна, по мысли Зеленского, остановить потенциального агрессора.При этом из высказываний Зеленского получается, что он рассчитывает только на политический эффект пребывания Украины в НАТО – в военное время гарантией независимости страны должна быть сильная армия. Скорее всего, дело тут в неверии Зеленского не в военную силу НАТО, а в то, что Альянс применит эту силу для защиты Украины. Разумеется, гарантии, предоставляемые НАТО, надёжными не выглядят (каждая страна-член предпринимает те действия, которые сочтёт нужными и достаточными), но в случае с Украиной обсуждается ещё более умеренный вариант – отказ от предоставления гарантий, связанных с т.н. "оккупированными территориями".Фактически Зеленский мягко намекает, что Украина не рассматривает возможность выполнения обязательств, связанных с отказом от решения территориальной проблемы военным путём. Но тут как бы и вопроса нет – непризнание объективных территориальных реалий означает неизбежное возвращение к военному сценарию, пусть и через несколько десятилетий (как это случилось в Азербайджане).При всём при этом Зеленский не исключает возвращения и к обладанию ядерным оружием – он не зря постоянно повторяет, что сам он не отказался бы от него. Зеленский попытается восстановить ядерный статус - во всяком случае, если Украина не станет членом НАТО.Интересный момент – Леонид Кучма действительно сдавал ядерное оружие под беспрецедентным давлением со стороны западных партнёров. Украина тогда находилась в сильнейшей зависимости от западной помощи. Зависимость современной Украины, пожалуй, большая, но Зеленский, кажется, готов поставить под вопрос получение западной финансово-экономической поддержки.Впрочем, тут как бы потеря – не потеря, потому что запредельные объёмы этой помощи (около половины доходной части украинского бюджета) так или иначе будут радикально сокращены после подписания мирных сокращений. Отказываться от того, от чего в любом случае придётся отказаться, не так уж сложно.К тому же, надо понимать, что в случае введения санкций Зеленскому будет легко оправдаться – Запад просто не даёт Украине защищаться. Определённая антизападная пропаганда и сейчас ведётся, развернуть её не так уж сложно. Проблема в другом: интеграция в ЕС и НАТО – единственный образ светлого будущего, который украинская власть может предложить гражданам. Соответственно, тут надо искать соответствующие потребностям варианты – мы протестуем не против Запада, а против "российских шпионов", и т.п. Но ничего нерешаемого здесь нет.Впрочем, тут есть ещё один важный момент – ссылка на то, что Будапештское соглашение было несправедливым с точки зрения интересов Европы. Разумеется, речь идёт не о её безопасности (если безопасность Европы обеспечивается Украиной, значит, Европа находится в опасности), а с точки зрения обеспечения существования своего режима.Возможность использовать свой транзитный статус была отброшена ещё в 2014 году – это был вариант, который пыталась реализовать администрация Януковича, которая практически добилась особых условий членства в Таможенном союзе и рассчитывала добиться соответствующих условий соглашения об ассоциации с ЕС.Сейчас Зеленский добивает остатки былых транзитных возможностей в интересах США, но это не значит, что он оставит Украину без источников выживания – финансирование Киева будет возложено на ЕС в рамках обеспечения безопасности. В этом случае введение санкций против Украины из-за возобновления ядерного статуса выглядит маловероятным – как минимум, это будет нелогично.Ну а какие-то дополнительные военные гарантии стране, у которой есть ядерное оружие и руководство, достаточно безумное для того, чтобы его применить, в общем-то не нужны. Гарантии скорее нужны соседям этой страны.Так или иначе, программа действий Зеленского, при всей её авантюрности, может оказаться и успешной. Главным фактором эффективности его политики является неспособность нынешних европейских элит не то, что защищать, но даже осознавать интересы своих стран. "На дурака не нужен нож" (с).О гарантиях, полученных Украиной в обмен на ядерное оружие в 1994 году, можно прочитать в статье Петра Сафонова "Будапештский меморандум: что и как гарантировали Украине 30 лет назад?"

https://ukraina.ru/20241126/1059213907.html

https://ukraina.ru/20241115/1058924663.html

https://ukraina.ru/20201105/1029508660.html

украина

запад

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, украина, запад, европа, владимир зеленский, нато, ес, ядерное оружие, будапештский меморандум, гарантии безопасности