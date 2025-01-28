Будапешт-2: как Зеленский планирует второй раз продать одно и то же ядерное оружие - 28.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250128/1060630420.html
Будапешт-2: как Зеленский планирует второй раз продать одно и то же ядерное оружие
Будапешт-2: как Зеленский планирует второй раз продать одно и то же ядерное оружие - 28.01.2025 Украина.ру
Будапешт-2: как Зеленский планирует второй раз продать одно и то же ядерное оружие
Зеленский опять задумался о ядерном оружии. Очень его привлекает тема Будапештского меморандума и тех возможностей, которые Украина утратила в 90-е годы из-за его подписания. Украина, правда, ядерное оружие уже отдала… Но Зеленский ищет вариант, как получить новые гарантии за те же самые боеголовки
2025-01-28T17:05
2025-01-28T17:05
мнения
украина
запад
европа
владимир зеленский
нато
ес
ядерное оружие
будапештский меморандум
гарантии безопасности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103041/40/1030414074_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e5afb5401fed1dc4dafbd296120c39a2.jpg
27 января Зеленский в очередной раз высказался о Будапештском меморандуме:- "Я считаю, что так нельзя было поступать ни с Украиной, ни с Европой".- Отдавать оружие было нельзя. "Понятно, что на нас тогда оказывали давление, на Украину влияли большие страны и большие экономики, и было непросто отказать. Но надо уметь отказывать".- Ядерное оружие надо было менять на гарантии безопасности. "В мирное время это НАТО, а во время войны – это сильная армия".Зеленский как всегда невнятен и косноязычен, но смысл сказанного понятен – он проговаривает то, что должно стать предметом переговоров по прекращению конфликта. Потому поднимаемые при этом вопросы не случайны.Тактика Зеленского выглядит вполне безумной – известно ведь, что Запад нервно относится к теме расширения ядерного клуба и не любит возвращаться к теме своих невыполненных обещаний (тем более, что сейчас-то он обещания по отношению к Украине, как ему кажется, выполняет). Кроме того, тема членства Украины в НАТО явно тупиковая – против выступают США, чьим инструментом является НАТО.Тем не менее, с точки зрения шоу-бизнеса всё вполне рационально – задача Зеленского привлечь внимание, а для этого лучше всего подходит либо эпатажная форма, либо эпатажное содержание. С формой особенно не покрутишься – не сцена ведь, а вот с содержанием значительно проще – употребление вместе слов "Украина", "ядерное оружие" и "НАТО" гарантированно привлекает внимание любого заинтересованного лица.Ну а когда внимание привлечено, можно предлагать своё видение гарантий безопасности для Украины. Зеленский специально указывает, что "если бы я и обменял на что-то ядерное оружие, то менял бы на что-то очень мощное, на что-то, что реально могло остановить любого нападающего".В первую очередь это членство в НАТО, опасность столкновения с которой должна, по мысли Зеленского, остановить потенциального агрессора.При этом из высказываний Зеленского получается, что он рассчитывает только на политический эффект пребывания Украины в НАТО – в военное время гарантией независимости страны должна быть сильная армия. Скорее всего, дело тут в неверии Зеленского не в военную силу НАТО, а в то, что Альянс применит эту силу для защиты Украины. Разумеется, гарантии, предоставляемые НАТО, надёжными не выглядят (каждая страна-член предпринимает те действия, которые сочтёт нужными и достаточными), но в случае с Украиной обсуждается ещё более умеренный вариант – отказ от предоставления гарантий, связанных с т.н. "оккупированными территориями".Фактически Зеленский мягко намекает, что Украина не рассматривает возможность выполнения обязательств, связанных с отказом от решения территориальной проблемы военным путём. Но тут как бы и вопроса нет – непризнание объективных территориальных реалий означает неизбежное возвращение к военному сценарию, пусть и через несколько десятилетий (как это случилось в Азербайджане).При всём при этом Зеленский не исключает возвращения и к обладанию ядерным оружием – он не зря постоянно повторяет, что сам он не отказался бы от него. Зеленский попытается восстановить ядерный статус - во всяком случае, если Украина не станет членом НАТО.Интересный момент – Леонид Кучма действительно сдавал ядерное оружие под беспрецедентным давлением со стороны западных партнёров. Украина тогда находилась в сильнейшей зависимости от западной помощи. Зависимость современной Украины, пожалуй, большая, но Зеленский, кажется, готов поставить под вопрос получение западной финансово-экономической поддержки.Впрочем, тут как бы потеря – не потеря, потому что запредельные объёмы этой помощи (около половины доходной части украинского бюджета) так или иначе будут радикально сокращены после подписания мирных сокращений. Отказываться от того, от чего в любом случае придётся отказаться, не так уж сложно.К тому же, надо понимать, что в случае введения санкций Зеленскому будет легко оправдаться – Запад просто не даёт Украине защищаться. Определённая антизападная пропаганда и сейчас ведётся, развернуть её не так уж сложно. Проблема в другом: интеграция в ЕС и НАТО – единственный образ светлого будущего, который украинская власть может предложить гражданам. Соответственно, тут надо искать соответствующие потребностям варианты – мы протестуем не против Запада, а против "российских шпионов", и т.п. Но ничего нерешаемого здесь нет.Впрочем, тут есть ещё один важный момент – ссылка на то, что Будапештское соглашение было несправедливым с точки зрения интересов Европы. Разумеется, речь идёт не о её безопасности (если безопасность Европы обеспечивается Украиной, значит, Европа находится в опасности), а с точки зрения обеспечения существования своего режима.Возможность использовать свой транзитный статус была отброшена ещё в 2014 году – это был вариант, который пыталась реализовать администрация Януковича, которая практически добилась особых условий членства в Таможенном союзе и рассчитывала добиться соответствующих условий соглашения об ассоциации с ЕС.Сейчас Зеленский добивает остатки былых транзитных возможностей в интересах США, но это не значит, что он оставит Украину без источников выживания – финансирование Киева будет возложено на ЕС в рамках обеспечения безопасности. В этом случае введение санкций против Украины из-за возобновления ядерного статуса выглядит маловероятным – как минимум, это будет нелогично.Ну а какие-то дополнительные военные гарантии стране, у которой есть ядерное оружие и руководство, достаточно безумное для того, чтобы его применить, в общем-то не нужны. Гарантии скорее нужны соседям этой страны.Так или иначе, программа действий Зеленского, при всей её авантюрности, может оказаться и успешной. Главным фактором эффективности его политики является неспособность нынешних европейских элит не то, что защищать, но даже осознавать интересы своих стран. "На дурака не нужен нож" (с).О гарантиях, полученных Украиной в обмен на ядерное оружие в 1994 году, можно прочитать в статье Петра Сафонова "Будапештский меморандум: что и как гарантировали Украине 30 лет назад?"
https://ukraina.ru/20241126/1059213907.html
https://ukraina.ru/20241115/1058924663.html
https://ukraina.ru/20201105/1029508660.html
украина
запад
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103041/40/1030414074_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_29342ffa71a5732ebf1a5a2318b2d249.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, украина, запад, европа, владимир зеленский, нато, ес, ядерное оружие, будапештский меморандум, гарантии безопасности
Мнения, Украина, Запад, Европа, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Ядерное оружие, Будапештский меморандум, гарантии безопасности

Будапешт-2: как Зеленский планирует второй раз продать одно и то же ядерное оружие

17:05 28.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Макаров / Перейти в фотобанкБорис Ельцин, Билл Клинтон, Леонид Кравчук
Борис Ельцин, Билл Клинтон, Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Александр Макаров
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Зеленский опять задумался о ядерном оружии. Очень его привлекает тема Будапештского меморандума и тех возможностей, которые Украина утратила в 90-е годы из-за его подписания. Украина, правда, ядерное оружие уже отдала… Но Зеленский ищет вариант, как получить новые гарантии за те же самые боеголовки
27 января Зеленский в очередной раз высказался о Будапештском меморандуме:
- "Я считаю, что так нельзя было поступать ни с Украиной, ни с Европой".
- Отдавать оружие было нельзя. "Понятно, что на нас тогда оказывали давление, на Украину влияли большие страны и большие экономики, и было непросто отказать. Но надо уметь отказывать".
- Ядерное оружие надо было менять на гарантии безопасности. "В мирное время это НАТО, а во время войны – это сильная армия".
Зеленский как всегда невнятен и косноязычен, но смысл сказанного понятен – он проговаривает то, что должно стать предметом переговоров по прекращению конфликта. Потому поднимаемые при этом вопросы не случайны.
Тактика Зеленского выглядит вполне безумной – известно ведь, что Запад нервно относится к теме расширения ядерного клуба и не любит возвращаться к теме своих невыполненных обещаний (тем более, что сейчас-то он обещания по отношению к Украине, как ему кажется, выполняет). Кроме того, тема членства Украины в НАТО явно тупиковая – против выступают США, чьим инструментом является НАТО.
26 ноября 2024, 12:46
Байден готов на госизмену. Передадут ли Украине ядерное оружиеВ США заговорили о возможной передаче Украине ядерного оружия. Член Конгресса, сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин назвала такую идею безумной и высказалась за то, чтобы Джо Байдена судили за госизмену, если он решится на такой шаг
Тем не менее, с точки зрения шоу-бизнеса всё вполне рационально – задача Зеленского привлечь внимание, а для этого лучше всего подходит либо эпатажная форма, либо эпатажное содержание. С формой особенно не покрутишься – не сцена ведь, а вот с содержанием значительно проще – употребление вместе слов "Украина", "ядерное оружие" и "НАТО" гарантированно привлекает внимание любого заинтересованного лица.
Ну а когда внимание привлечено, можно предлагать своё видение гарантий безопасности для Украины. Зеленский специально указывает, что "если бы я и обменял на что-то ядерное оружие, то менял бы на что-то очень мощное, на что-то, что реально могло остановить любого нападающего".
В первую очередь это членство в НАТО, опасность столкновения с которой должна, по мысли Зеленского, остановить потенциального агрессора.
При этом из высказываний Зеленского получается, что он рассчитывает только на политический эффект пребывания Украины в НАТО – в военное время гарантией независимости страны должна быть сильная армия. Скорее всего, дело тут в неверии Зеленского не в военную силу НАТО, а в то, что Альянс применит эту силу для защиты Украины. Разумеется, гарантии, предоставляемые НАТО, надёжными не выглядят (каждая страна-член предпринимает те действия, которые сочтёт нужными и достаточными), но в случае с Украиной обсуждается ещё более умеренный вариант – отказ от предоставления гарантий, связанных с т.н. "оккупированными территориями".
Фактически Зеленский мягко намекает, что Украина не рассматривает возможность выполнения обязательств, связанных с отказом от решения территориальной проблемы военным путём. Но тут как бы и вопроса нет – непризнание объективных территориальных реалий означает неизбежное возвращение к военному сценарию, пусть и через несколько десятилетий (как это случилось в Азербайджане).
15 ноября 2024, 06:10
Ядерное оружие Зеленского. Шантаж Трампа, блеф или предлог к переговорам — обсуждают экспертыКогда вокруг Украины в информационном поле намечается снижение градуса интереса, пора запускать рабочую тему про ядерное оружие. "Украина может разработать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп прекратит военную помощь США", — с таким посылом вышла статья в The Times со ссылкой на Минобороны Украины
При всём при этом Зеленский не исключает возвращения и к обладанию ядерным оружием – он не зря постоянно повторяет, что сам он не отказался бы от него. Зеленский попытается восстановить ядерный статус - во всяком случае, если Украина не станет членом НАТО.
Интересный момент – Леонид Кучма действительно сдавал ядерное оружие под беспрецедентным давлением со стороны западных партнёров. Украина тогда находилась в сильнейшей зависимости от западной помощи. Зависимость современной Украины, пожалуй, большая, но Зеленский, кажется, готов поставить под вопрос получение западной финансово-экономической поддержки.
Впрочем, тут как бы потеря – не потеря, потому что запредельные объёмы этой помощи (около половины доходной части украинского бюджета) так или иначе будут радикально сокращены после подписания мирных сокращений. Отказываться от того, от чего в любом случае придётся отказаться, не так уж сложно.
К тому же, надо понимать, что в случае введения санкций Зеленскому будет легко оправдаться – Запад просто не даёт Украине защищаться. Определённая антизападная пропаганда и сейчас ведётся, развернуть её не так уж сложно. Проблема в другом: интеграция в ЕС и НАТО – единственный образ светлого будущего, который украинская власть может предложить гражданам. Соответственно, тут надо искать соответствующие потребностям варианты – мы протестуем не против Запада, а против "российских шпионов", и т.п. Но ничего нерешаемого здесь нет.
Впрочем, тут есть ещё один важный момент – ссылка на то, что Будапештское соглашение было несправедливым с точки зрения интересов Европы. Разумеется, речь идёт не о её безопасности (если безопасность Европы обеспечивается Украиной, значит, Европа находится в опасности), а с точки зрения обеспечения существования своего режима.
- РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября 2020, 16:10
Будапешт против Минска: зачем Зеленский «возрождает» Будапештский меморандумОдним из пунктов «опроса Зеленского» 25 октября был вопрос о Будапештском меморандуме. В результате 74,12% опрошенных украинцев сказали, что поддерживают право Украины на использование гарантий безопасности, которые якобы прописаны в меморандуме
Возможность использовать свой транзитный статус была отброшена ещё в 2014 году – это был вариант, который пыталась реализовать администрация Януковича, которая практически добилась особых условий членства в Таможенном союзе и рассчитывала добиться соответствующих условий соглашения об ассоциации с ЕС.
Сейчас Зеленский добивает остатки былых транзитных возможностей в интересах США, но это не значит, что он оставит Украину без источников выживания – финансирование Киева будет возложено на ЕС в рамках обеспечения безопасности. В этом случае введение санкций против Украины из-за возобновления ядерного статуса выглядит маловероятным – как минимум, это будет нелогично.
Ну а какие-то дополнительные военные гарантии стране, у которой есть ядерное оружие и руководство, достаточно безумное для того, чтобы его применить, в общем-то не нужны. Гарантии скорее нужны соседям этой страны.
Так или иначе, программа действий Зеленского, при всей её авантюрности, может оказаться и успешной. Главным фактором эффективности его политики является неспособность нынешних европейских элит не то, что защищать, но даже осознавать интересы своих стран. "На дурака не нужен нож" (с).
О гарантиях, полученных Украиной в обмен на ядерное оружие в 1994 году, можно прочитать в статье Петра Сафонова "Будапештский меморандум: что и как гарантировали Украине 30 лет назад?"
 
МненияУкраинаЗападЕвропаВладимир ЗеленскийНАТОЕСЯдерное оружиеБудапештский меморандумгарантии безопасности
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16Патрушев: "Главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами"
18:15Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде Трампа
18:03Дуда захотел погорячее, или как "Северные потоки" прогревают западные умы и кошельки. Итоги 28 января
18:01Патрушев напомнил о планах ВСУ взорвать "Северный поток" и "Турецкий поток"
17:36Обреченные на союз. Китай и Россия в Арктике в условиях противостояния с Западом
17:21О ракетных ударах по учебной базе ВСУ, белорусских полицаях и "тараканах" с Украины - Зимовский
17:15Дания разрешила законсервировать взорванный "Северный поток-2"
17:05Будапешт-2: как Зеленский планирует второй раз продать одно и то же ядерное оружие
16:58Верховный Суд ДНР приговорил участника артобстрела Старого Крыма к 24 годам
16:53Блинкен пытался убить Путина. Что стоит за резонансным заявлением Карлсона
16:40Украинская семья зарабатывала на военнослужащих, делая "дезертирство под ключ"
16:18Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позиций
15:59Аннексия Бессарабии. Как Румыния прибрала к рукам российскую губернию
15:45Грег Вайнер: Трампу не до Украины, потому что грядет информационная война КНР и США
15:42"Мы остаёмся во тьме": украинские грантоеды сядут на диету имени Трампа
15:14Кабмин Украины рассчитывает на €300 млн от ЕИБ
15:10Инаугурация Трампа: вместо нации - цивилизация
14:43Четверых военнопленных ВСУ будут судить за терроризм в Курской области
14:38Как на Украине начали "резать генералов". Имитация ответственности началась с поиска козлов отпущения
14:31Массовые протесты в Сербии привели к отставке премьер-министра
Лента новостейМолния